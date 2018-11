”Familiile victimelor sufera din cauza comportamentului Rusiei, care neaga in continuare orice implicare in doborare, refuza sa coopereze in ancheta si raspandeste dezinformarea”, a declarat avocatul familiilor Veeru Mewa.



”Rudele celor 65 de victime - 95 de persoane au fost ucise in total - au depus astazi (vineri) un recurs la Curtea Europeana a Drepturilor Omului”, a declarat el pentru AFP.



Olanda si Australia - numerosi australieni se afla intre pasagerii care au murit in aceasta catastrofa aeriana - au acuzat in mod deschis Moscova, in mai.



Aceste acuzatii -…