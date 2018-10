Stiri pe aceeasi tema

- Navele au reluat marti cautarile in Marea Java, unde un avion cu 189 de oameni la bord s-a prabusit luni, au anuntat surse oficiale indoneziene preluate de DPA. Inca de luni, autoritatile din Indonezia au anuntat ca nu se asteapta sa gaseasca supravietuitori. Avionul Boeing 737 MAX 8 al companiei low-cost…

- Avionul companiei indoneziene low-cost Lion Air s-a prabusit in mare la cateva minute dupa decolarea de pe aeroportul international din Jakarta si avea 188 de persoane la bord, au anuntat Ministerul...

- In cursul zilei de luni, 8 octombrie, in jurul orei 14.40, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe DN 19, in afara localitații Pișcolt. Cu ocazia cercetarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat, de 34 de ani, din localitatea Andrid, conducand un…

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in afara partii carosabile, sambata, pe DN13 Brasov-Sighisoara, intre localitatile Rotbav si Maierus, a...

- Un accident de circulație de circulație, soldat cu cinci victime, a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 6:30, pe DN1C, intre localitațile Coplean și Cașeiu. O ambulanța a fost implicata. Din primele informații, un autoturism marca Seat și o ambulanța de transport dializa au fost implicate in…

- O camera de supraveghere a surprins imagini de la accidentul produs miercuri, 5 septembrie, in apropiere de Borsa, judetul Cluj. Anchetatorii au constatat ca autorul accidentului consumase alcool.

- Accident grav in sensul giratoriu de la Costeiu. Un sofer beat a zburat cu masina peste constructia rutiera.Barbatul de aproximaiv 50 de ani din Lugoj a ajuns duminica la amiaza la spital dupa ce masina pe care o conducea a lovit sensul giratoriu si s-a rasturnat de mai multe ori pe terenul din apropiere.…

- Un biciclist este suspect de fractura in urma unui accidnet rutier petrecut in apropiere de spitalul municipal din Gherla. Evenimentul s-a produs duminica dimineața in jurul orei 10,30. Biciclistul, un barbat in varsta de aproximativ 65 de ani, din Gherla, circula pe strada Horea, dinspre bariera spre…