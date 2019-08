Stiri pe aceeasi tema

- Mama si bunicul Luizei Melencu, una dintre fetele disparute in Caracal si despre care se spune ca ar fi victima lui Gheorghe Dinca, au tresmis anchetatorilor un mesaj prin care cer extinderea cercetarilor sub doua aspecte.

- Felix Banila, șeful DIICOT, a decis sa preia el conducerea dosarului de la Caracal, in care doua fete au disparut, iar principalul faptuitor este Gheorghe Dinca, cel care a declarat ca le-a ucis pe fete.”Urmare a preluarii dosarului nr. 203/D/P/2019 de la Serviciul Teritorial Craiova de catre…

- Detalii cutremuratoare despre crimele oribile din Caracal! Un sepcialist in criminalistica este de parere ca Gheorghe Dinca i-a dus pe anchetatori pe o pista falsa tocmai pentru ca Luiza și Alexandra nu ar fi singurele persoane pe care le-a ucis și ar mai exista cadavre ascunse.

- Din raportul intocmit de MAI in legatura cu crimele de la Caracal rezulta ca Alexandra a reușit sa puna mana pe telefonul lui Gheorghe Dinca in timp ce acesta era plecat la farmacie. In raportul MAI, obtinut de Mediafax, se arata ca dupa ce a agresat-o, pe tanara de 15 ani, agresorul a mers la farmacie…

- Ziarul Unirea Dupa ce i s-a facut rau in timpul audierilor, CRIMINALUL din Caracal a dezvaluit unde se afla trupurile fetelor ucise Dupa ce i s-a facut rau in timpul audierilor, CRIMINALUL din Caracal a dezvaluit unde se afla trupurile fetelor ucise Surse apropiate anchetei au declarat, pentru MEDIAFAX,…

- Surse apropiate anchetei au declarat, pentru MEDIAFAX, ca Gheorghe Dinca a spus anchetatorilor ca a ars cadavrele celor doua fete pe care le-a sechestrat. Dinca și-a recunoscut duminica, la pranz, faptele. Potrivit surselor judiciare, autorul crimelor din Caracal le-a spus anchetatorilor…

- Anchetatorii sunt din nou la casa criminalului Gheorghe Dinca din Caracal și cauta probe in curtea acestuia. Polițiștii și criminaliștii sapa peste tot, pentru a gasi ramașițele fetelor. Ultimele informații arata ca sunt mai multe gropi, iau una dintre acestea a fost acoerita cu o placa de beton.Suspectul…

- Noi imagini din interiorul casei in care Gheorghe Dinca, mecanicul auto care a rapit și ucis cel puțin doua adolescente, au fost facute publice. Barbatul traia intr-o mizerie de nedescris, iar printre munții de gunoaie anchetatorii au gasit ramașite umane care ar proveni de la cel puțin patru cadavre.