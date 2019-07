Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier care putea avea consecinte dramatice a fost provocat in Iasi, in seara zilei de luni, 22 iulie, de soferul beat al unui bolid Mercedes. Masina condusa de acesta a intrat pe trotuar si a trecut la cativa milimetri de un copil aflat pe trotuar.

- Un accident rutier care putea avea consecinte dramatice a fost provocat in Iasi, in seara zilei de luni, 22 iulie, de soferul beat al unui bolid Mercedes. Masina condusa de acesta a intrat pe trotuar si a trecut la cativa milimetri de un copil aflat pe trotuar.

- Un accident rutier care putea avea consecinte dramatice a fost provocat in Iasi, in seara zilei de luni, 22 iulie, de soferul beat al unui bolid Mercedes. Masina condusa de acesta a intrat pe trotuar si a trecut la cativa milimetri de un copil aflat pe trotuar.

- Incident grav, petrecut la o spalatorie din Petroșani. Atenție, urmeaza imagini cu un puternic impact emoțional! In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vad doi tineri care stropesc cu un furtun, iar, la un moment dat, o mașina scapata de sub control intra cu viteza foarte mare in spalatoria…

- Incident grav, petrecut la o spalatorie din Petroșani. Atenție, urmeaza imagini cu un puternic impact emoțional! In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vad doi tineri care stropesc cu un furtun, iar, la un moment dat, o mașina scapata de sub control intra cu viteza foarte mare in spalatoria…

- Bataie ca-n filme, pe o strada din Capitala. La miezul noptii, 6 barbati, inarmati cu bate, cozi de topoare, scuturi improvizate si chiar cu un tomberon, pornesc un scandal monstru pe strada.

- Un barbat din Galati si-a gasit sfarsitul, dupa ce a intervenit intr-un conflict spontan dintre mai multi indivizi! El a vrut sa calmeze spiritele dar nu a simtit si pericolul. A fost injunghiat in piept. Atacul socant a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. Urmeaza imagini si informatii…

- Accident grav cu implicarea a trei automobile la intrarea in orasul Criuleni. Una dintre masini apartine unei scoli auto si a luat foc.Potrivit politiei, in urma accidentului trei persoane au fost ranite, iar una a decedat.