- Fostul deputat Dan Sova, fostul ministru Constantin Nita si fostul sef al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja vor fi eliberati din inchisoare, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitiei a dispus miercuri suspendarea executarii pedepselor in dosarele in care au fost condamnati.Sursa: Agerpres ...

- Europarlamentarul Sigfried Mureșan susține ca Romaniei ii lipsește o guvernare buna pentru a gasi soluții pentru problemele de zi cu zi care ii framanta pe romani, precizand ca a primit multe felicitari pentru modul in care cetațenii apara valorile europene."De doi ani de zile, peste tot unde…

- Elena Udrea ramane, in continuare, in arest in Costa Rica. Judecatorul a decis sa respinga cererea de eliberare, in urma audierilor care au avut loc vineri. Ziarul Ameliarueda prezinta reacția procurorului general din Costa Rica. ”Cererea de eliberare inaintata de apararea doamnei Udrea a fost respinsa.…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a spus, miercuri, dupa dezbaterea din Parlamentul European privind situația statului de drept in Romania, ca sunt politicieni care fac declarații doar in favoarea formațiunilor politice din care fac parte, numindu-i „critici de profesie”. Tudorel Toader a vorbit…

- A intrat in lumea sportului rege, ca fotbalist, la copiii și juniorii Petrolistului Boldești, in orașul sau natal, a fost ochit acolo de catre specialiștii de la FC Petrolul și adus devreme la clubul gazarilor, reprezentand o frumoasa speranța ce putea fi și implinita mai tarziu, daca nu exista graba…

- Cu o condamnare in dosarul referendumului din 2012, Liviu Dragnea spune ca de aceasta data nu va mai trimite SMS-uri de mobilizare. "Cred ca ar trebui sa dea secretarul general(Marian Neacșu - n.r.)", a spus șeful PSD, intrebat daca va mai are curaj sa repete istoria de acum șase ani.