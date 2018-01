Rucsandra Hurezeanu, Ivatherm: Cresterea pe piata interna a fost de 22%, iar exportul a crescut cu 268%

Stiri pe aceeasi tema

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati, in 2017, cele mai cumparate produse din aceasta categorie fiind carcasele, husele, foliile de protectie si husele din categoria fashion, arata o estimare realizata de unul dintre distribuitorii de telefoane, accesorii…

- 10 milioane de telefoane și accesorii mobile, cumparate in Romania in 2017 Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit anul trecut 10 milioane de unitati, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane din Romania. Estimarea ia în calcul…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 23,4 milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro) un numar de 33 de companii si 4 asociatii de profil, pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor de paza, potrivit unui comunicat…

- Se anunța un simplu control de rutina, insa.... Vamesii francezi au confiscat 539 kg de cocaina, in valoare de mai multe zeci de milioane de euro pe piata neagra, la inceputul acestei saptamani in apropiere de Perpignan, la frontiera dintre Franta si Spania.

- Tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depasit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Viitorul atacantului roman Florin Andone este la Deportivo La Coruna. Cel putin asa sustine presa din Italia, care anunta ca gruparea galiciana nu este dispusa sa-i dea drumul atacantului roman, in ciuda ofertelor venite pe adresa sa.A

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- Producatorul american de camere video pentru sport si actiune GoPro Inc. a anuntat luni un nou set de masuri de restructurare, printre care eliminare a peste 250 de locuri de munca, echivalentul a 20% din efectivele sale, precum si iesirea de pe piata dronelor, informeaza AFP. Acest anunt…

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…

- ♦ Cresterea dobanzilor va tempera din exuberanta unei reluari a cresterii creditarii cu doua cifre ♦ Si reglementatorii si piata ar trebui sa militeze, sa gaseasca o utilizare mai larga a dobanzilor fixe ♦ Procesul de consolidare a sistemului bancar va continua ♦ Putem vedea noi jucatori in piata.

- Vanzarile companiei de calatorii Eximtur au depașit 55 de milioane de euro in 2017, fiind in creștere cu aproximativ 15% fața de anul anterior. Valorea biletelor de avion vandute a crescut la 22 de milioane de euro. Cresterea din anul 2017 s-a datorat in principal diviziei Eximtur Business, care și-a…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters, preluat[…

- Afacerile dumneavoastra depind de mișcarea produselor agricole din piața? Atunci, merita sa aflați ce s-a intamplat relevant in piața cerealelor in ultimul timp, pentru ca fiecare cifra da semnale importante care va pot inspira sau mobiliza. Avem „un deceniu de grane romanești“, așa cum și-a intitulat…

- La nivelul publicului din intreaga tara, Antena 1 a obtinut o audienta de aproape opt ori mai mare fata de Pro TV, principalul competitor. Televiziunea a condus topul audientelor la nivel national cu o medie de 12,8 puncte de rating si 27 cota de piata si a fost urmata in clasament de Romania TV, cu…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca a vorbit despre ce îi asteapta pe clujeni anul viitor. “Anul 2018 va fi un an mult mai greu decât 2017. Din nefericire, datele fiscale ne confirma aceasta stare pe care oamenii o resimt. Este o realitate faptul ca vom pierde 28 de milioane…

- Cantitatea de energie electrica tranzactionata pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) a scazut in noiembrie cu 4,68% fata de luna anterioara, la 1,815 milioane MWh, valoarea tranzactiilor fiind de 482,313 milioane lei, cu 16,49% mai mare, conform datelor centralizate de OPCOM, operatorul pietei de energie,…

- Ministerul Justitiei, prin coordonare interna si contributia DIPFIE, are intr-o faza avansata elaborarea Codexului penal, a anuntat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe pagina sa de Facebook. ''5 volume a cate 1.000 de pagini vor reuni toate Codurile penale din Uniunea Europeana.…

- Denis Alibec are cautare doar pe piața interna. O echipa de mijlocul clasamentului și-a exprimat dorința de a-l avea. „Pe Alibec nu-l dau pe 3 milioane de euro din cauza procentelor pe care le am cu Astra. Potrivit contractului, Astra primește 10% dintr-un viitor transfer sau 1 milion de euro daca…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a incheiat un contract in valoare de 59,92 milioane lei pentru ”utilizarea/exploatarea resurselor de apa de suprafata si/sau subterane - utilizare apa din Dunare” pentru cele doua reactoare…

- Dupa falimentul Murfatlar, cel de-al saselea jucator din piata, industria vinului a revenit pe crestere in 2017, pe fondul vanzarilor semnificative de Craciun si Revelion. Piata vinului va depasi 385 de milioane de euro, cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, potrivit estimarilor KeysFin.…

- Teoretic, in Romania transportul rutier de marfuri este un sector in plina expansiune. Și asta pentru ca este unul dintre domeniile cu cea mai mare creștere a numarului de companii inființate in anul 2016, comparativ cu anul 2015. Practic insa, potrivit unei analize realizata de Creditinfo la nivel…

- Ultimele date ale Bancii Naționale a Moldovei arata ca moldovenii care muncesc în strainatate au trimis acasa echivalentul a 116 milioane USD în luna octombrie cu 19% mai mult fața de aceiași luna a anului precedent, iar de la începutul anului 2017 suma totala a transferurilor…

- Ministerul Energiei, actionarul majoritar al Romgaz, va acorda companiei o finantare nerambursabila cuprinsa intre 227 milioane lei si 320 milioane lei pentru o investitie la turbinele pe gaz de la centrala termoelectrica de la Iernut. Contractul semnat de cele doua parti se va derula in…

- Producatorul de apa Azuga Waters, controlat de Valerii Moraru, proprietar al clubului de fotbal Rapid București, astazi in faliment, a intrat in insolvența, dupa ce in urma cu doua saptamani și Perla Covasnei, producator de ape minerale din portofoliul omului de afaceri, a urmat același drum.…

- Industria software din Romania are potentialul de a asigura peste 10% din PIB in urmatorii ani, de la 6% in prezent, in interiorul industriei, insa, concentrarea afacerilor in mainile unui numar redus de jucatori, in special multinationale, tinde sa devina tot mai acut, avertizeaza KeysFin.…

- Giganții care controleaza piața de IT din Romania, ce poate ajunge la o pondere de 10% din PIB Sectorul IT&software romanesc tinde sa devina ringul marilor jucatori internaționali, in condițiile in care tot mai multe startup-uri romanești, intreprinderile mici și mijlocii, se confrunta cu condițiile…

- "Rapiditatea si siguranta livrarilor sunt indispensabile pentru orice jucator important pe piata serviciilor postale. Reinnoirea parcului auto este un pas hotarat in directia imbunatatirii serviciilor Companiei Nationale Posta Romana", a punctat directorul general al Postei Romane, Elena Petrascu. Oficialii…

- Pe Dragoș Anastasiu il cunoaște toata lumea de la Arena Leilor, poate cea mai de succes emisiune produsa vreodata de TVR. Ulterior acesta a devenit o figura reprezentativa pentru oamenii de afaceri din Romania și una dintre cele mai importante voci ale industriei din țara noastra.Medic de…

- Victimele atacului terorist comis anul trecut intr-o piata de Craciun din Berlin au primit pana acum un total de 1,6 milioane de euro ca sprijin din partea statului german, au anuntat luni autoritatile citate de dpa. Pana la 21 noiembrie a.c. au fost inregistrate si rezolvate 132 de aplicatii pentru…

- Simona Halep a tinut sa-i transmita dupa patru luni lui Mihai Tudose ca nu isi doreste sa incaseze indemnizatia pentru cresterea copilului din partea statului roman. "Sincer, pe moment nu mi-a placut ca am fost inclusa in acest discurs. Nu cred ca as avea nevoie de banii statului ca sa-mi…

- Bitdefender, cel mai mare producator roman de software, a anuntat vineri ca fondul de investitii Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare actionar al companiei, odata cu achizitia pachetului minoritar de aproximativ 30%, detinut de fondul de investitii Axxess Capital, tranzactie care stabileste…

- Bitdefender, cel mai mare producator roman de software, anunța ca fondul de investiții Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare acționar al companiei, odata cu achiziția pachetului minoritar de aproximativ 30%, deținut de fondul de investiții Axxess Capital. Ca urmare a acestei tranzacții,…

- Bitcoin a depasit 9.700 de dolari la doar o saptamana dupa ce a atins 8.000 de dolari, fiind in centrul atentiei in pofida avertismentelor legate de formarea unei bule speculative. Cresterea a urcat volatilitatea din ultimele 10 zile a monedei virtuale la un nivel de 15 ori peste cel al cursului…

- Voetbal24 da ca sigur transferul mijlocașului roman de la Anderlecht in iarna, anunțul oficial urmand sa vina pe 5 decembrie: "Fie imprumut, fie la un preț mult sub 10 milioane de euro". Nicușor Stanciu (24 de ani) se pregatește pentru desparțirea de Anderlecht. Campioana Belgiei nu mai are rabdare…

- Producatorul de motounelte Viking, care face parte din portofoliul gru­pului german Stihl, va renunta trep­tat la brandul Viking în perioada urma­toare, toate produsele urmând sa fie trecute sub brandul Stihl, dupa ce pro­ducatorii au constatat ca moto­uneltele sub…

- "Motivatia care m-a facut sa am succes este putin cam disfunctionala", a declarat Bloom pentru Fortune. Bloom mai are doi frati, unul dintre ei a castigat medalii la olimpiada, iar altul este un chirurg ce a absolvit Harvadul. "Daca nu erai numarul 1 in lume nu erai impresionant la mine in familie",…

- Piata de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescriptie medicala, suplimentele alimentare si dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o crestere modesta in trimestrul al treilea fata de T2 2017, conform datelor Cegedim. Segmentul de produse fara prescriptie…

- ”Varfurile de preturi pe pietele engros de electricitate nu inseamna neaparat ca piata nu functioneaza corect. Mai degraba este o chestiune de cerere si oferta, care sunt in dezechilibru si cred ca cel mai probabil aceasta a fost situatia si in Romania. Intrebarea nu este daca piata functioneaza…

- Potrivit unui raport publicat marti de Bloomberg New Energy Finance, vanzarile de vehicule electrice si hibride au depasit 287.000 de unitati in perioada iulie-septembrie 2017, cu 63% mai mult decat in perioada similara a anului trecut si cu 23% mai mult decat in al doilea trimestru. China…

- United Romanian Breweries Bereprod si-a crescut productia de bere cu 10% in perioada ianuarie-noiembrie si cifra de afaceri consolidata la nivel de grup cu 12%. Productia nationala a United Romanian Breweries Bereprod (URBB) a depasit nivelul de doua milioane de hectolitri in perioada ianuarie-noiembrie…

- United Romanian Breweries Bereprod (URBB), producatorul berii Tuborg, a inregistrat in perioada ianuarie-noiembrie o productie de 2 milioane hectolitri, in crestere cu 10% comparativ cu nivelul de anul trecut. In acelasi timp, cifra de afaceri bruta consolidata a grupului URBB s-a ridicat la 650…

- Producatorul de aeronave IAR Brasov (IARV) a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 100,5 milioane lei, in crestere cu 27%, de la 79 milioane lei in perioada similara a anului trecut, sustinuta de lucrarile de reparare si intretinere aeronave. Veniturile din exploatare…

- Ministerul Finantelor Publice a respins astazi toate ofertele de cumparare primite pentru o emisiune de obligatiuni de 500 milioane lei, cu scadenta in 2022, considerandu-le la un nivel neacceptabil al pretului ofertat. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Emisiunea…

- Nehotararea guvernantilor cu privire la masurile fiscale ii impiedica pe actorii economici sa-si bugeteze eficient activitatea din 2018 si provoaca un climat de nesiguranta si lipsa de predictibilitate. 0 0 0 0 0 0 Piata imobiliara a crescut in ultima perioada, in toate segmentele sale,…

- Nu avem nici pe departe o situatie similara care a existat in perioada de criza din 2008. La nivel fundamental sunt in prezent in piata de spatii de birouri unde anumiti parametrii fundamentali de equity, finantare, dezvoltatori si cerere, pusi intr-o ecuatie in care lucrurile functioneaza pe un…

- Producatorul de energie Complexul Energetic Hunedoara a avut pierderi de 88,66 milioane lei in primul semestru al acestui an, cu 20% mai mici fata de primele sase luni ale anului trecut, cand s-au ridicat la 110,2 milioane lei, potrivit unui raport publicat pe site-ul companiei.

- Piata romaneasca de peste si fructe de mare este asteptata sa creasca cu 100 milioane de euro in 2017, conform estimarilor Alfredo Seafood. Producatorul este de parere ca interesul mediului de afaceri pentru nisa de peste si fructe de mare a crescut in mod simtitor fata de anii trecuti. 0 …

- Consiliul Concurentei a decis sa modifice modul de analiza a fuziunilor si achizitiilor pe piata de retail alimentar din perspectiva dimensiunii geografice, ca urmare a schimbarilor aparute in comportamentul companiilor de pe aceasta piata, dar si al consumatorilor. “Odata cu aplicarea…

- Dobanzile din piata monetara continua sa creasca. ROBOR la 3 luni a urcat la 1,88% pe an, un nou maxim al ultimilor trei ani, iar ROBOR la 6 luni a ajuns la 2,04%, de asemenea cel mai ridicat nivel din noiembrie 2014 pana in prezent. MFP sustine ca aceasta crestere de dobanzi este una "temporara"…