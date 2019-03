Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Ana Morodan și Teleșpan și-au caștigat imunitatea și s-au bucurat de o zi fara adrenalina probelor de concurs, celelalte patru echipe lupta pentru cea de-a doua imunitate și implicit garanția ca aventura Asia Express continua pentru ei.

- „Asia Express” s-a dovedit a fi testul suprem pentru Ruby și pentru iubitul ei, Robert. Desi s-au certat in nenumarate randuri, cei doi s-au intors in tara mai indragostiti ca oricand. Relatia lor s-a sudat puternic, dupa experientele pe care le-au trait in cadrul show-ului difuzat de Antena 1.

- Ruby si iubitul ei, Robert, sunt concurenți ai emisiunii „Asia Express”! Cei doi s-au certat de foarte multe ori in timpul competitiei si chiar au reusit performanta sa nu-si vorbeasca o zi intreaga!

- Ediția de duminica seara Asia Express - Drumul Elefantului, difuzata de Antena 1, a inceput cu o veste neașteptata pentru concurenți. Margherita de la Clejani a fost nevoita sa se retraga din competiție din cauza unor probleme de sanatate amplificate de condițiile grele prin care a trecut in cel mai…

- Șerban Copoț și Cosmin Seleși au obținut imunitatea, in episodul șase al celui de-al doilea sezon „Asia Express”. Ei nu pot fi nominalizați de restul concurenților sa paraseasca concursul.

- Seara cu surprize, in cea de-a patra ediție Asia Express, difuzata de Antena 1. In ciuda faptului ca au fost eliminate saptamana trecuta, Margherita de la Clejani și Iuliana Luciu au reintrat in competiție, dupa ce Bianca Dragușanu și Oana au decis sa paraseasca show-ul din cauza problemelor de sanatate.

- Asia Express”, cel mai dur reality-show care revine la Antena 1 duminica, 10 februarie, de la ora 20.00 a fost o cursa infernala pentru cele 9 perechi de vedete care au intrat in competiție. Drumul prin Sri Lanka și India i-a epuizat nu doar psihic, ci și fizic, motiv pentru care mulți dintre ei s-au…