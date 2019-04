Stiri pe aceeasi tema

- Ruby s-a desparțit de iubitul ei, Robert, in cel mai dur reality-show, Asia Express – Drumul Elefantului, dupa o cearta aprinsa și o proba ratata. Artista a spus ca a simțit ca ea și partenerul ei nu au nimic in comun.

- „Asia Express” s-a dovedit a fi testul suprem pentru Ruby și pentru iubitul ei, Robert. Desi s-au certat in nenumarate randuri, cei doi s-au intors in tara mai indragostiti ca oricand. Relatia lor s-a sudat puternic, dupa experientele pe care le-au trait in cadrul show-ului difuzat de Antena 1.

- Ruby și iubitul ei au participat impreuna la Asia Express, unde au avut parte de multe momente de tensiune, certuri și nervi intinși la maxim. Mai mult, cei doi s-au și desparțit in timpul show-ului, insa doar pentru o zi, așa cum a declarat recent interpreta. Ruby crede ca iubitul ei a fost admirat…

- Concurentii din Asia Express au fost pusi in fata unor probe foarte dure, dar cel mai dificil le-a fost sa suporte foamea. Ruby și iubitul ei au ajuns, insa, la o familie care le-a oferit o masa copioasa, ce le-a adus aminte de casa.

- Ruby și iubitul ei, Robert, au vorbit despre aventura Asia Express, marți, la Prietenii de la 11, facand dezvaluiri despre experiența lor. El a spus despre artista, intre altele, ca i-a cantat manele aproape fara incetare.

- Ruby și iubitul ei au trait experiența Asia Express și susțin ca au trait momente unice, alaturi de ceilalți concurenți. Cu toate astea, cei doi au avut și probleme, pentru ca s-au certat de foarte multe ori, din cauza momentelor grele prin care au fost nevoiți sa treaca pentru a duce misiunea la final.…

- Noua perechi de vedete se aventureaza in sezonul doi "Asia Express", prin Sri Lanka și India, intr-o calatorie unica, in care trebuie sa se descurce cu un dolar pe zi, sa iși gaseasca singuri mancare, cazare și transport. Lupta se da pentru premiul de 30.000 de Euro și pentru mandria de a avea in “portofoliu”…