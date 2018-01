Ruby și-a uitat încălțămintea și bijuteriile într-un taxi. Ce spune cântăreața Ruby a intarziat la o emisiune de televiziune și a explicat ce a pațit. Ruby, care anul trecut a fost atacata de o tanara artista din punct de vedere profesional , este una dintre cele mai nonconformiste artiste de pe scena muzicala din Romania. Ruby, care marturisea deschis ca nu este adepta intreținerii la saloanele de infrumusețare , a fost invitata la emisiunea matinala de la Antena 1, prezentata Razvan Simion și Dani Oțil la Antena 1. Artista a intarziat și a explicat, in timpul interviului, ca este cu gandul la ceea ce a pațit inainte de a ajunge la emisiune. Vedeta și-a uitat incalțarile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de mariajul cu Ganriela Firea, primul soț al acesteia a mai fost casatorit cu Carmen, o femeie superba, cu care a avut un baiat. Gabriela Vranceanu Firea s-a casatorit cu Rasvan Firea in 1993 . In 2010, Rasvan Firea a murit in urma unui atac cerebral, la 54 de ani. Inainte de a se casatorit…

- Monica Pop a avut prima sa apariție public dupa ce a primit amenințari cu moartea. Renumitul medic oftalmolog Monica Pop a primit amenințari cu moartea la inceputul lunii ianuarie a acestui an. Amenințarea a venit de la un inernaut și este legata de faptul ca Monica Pop susține vaccinarea. Monica Pop,…

- Bianca Dragușanu a avut o discuție ca intre fete cu o colaboratoare. Vedeta a facut public ce au discutat. Bianca Dragușanu, care a marturisit ca nu a trecut prin depresie postnatala dupa ce a adus-o pe lume pe fiica ei, Sofia Natalia , a dezvaluit la emisiunea pe care o prezinta la Kanal D ce discuție…

- Istoricul Nicolae Edroiu a incetat din viața. Acesta a fost gasit mort in mașina, in fața Academiei. Istoricul Nicolae Edroiu, 78 de ani, membru al Academiei Romane, a murit miercuri, 10 ianuarie, in urma unui infarct, in fața Institutului de Istorie “George Baritiu” din Cluj-Napoca al Academiei Romane.…

- Cantarețul de manele Nicolae Guța nu știe cum sa-și mai rasfețe consoarta care este insarcinata. Acesta i-a facut un cadou extrem de scump. Nicolae Guța, care a slabit peste 25 de kilograme in ultima perioada de timp , va deveni tatic pentru a 12-a oara. Cristina, cea care i-a devenit soție anul trecut…

- Prezentatoarea de televiziune Adriana Bahmuțeanu și omul de afaceri Silviu Prigoana sunt obligați prin instanța sa mearga cu cei doi copii ai lor la psiholog. Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana se judecau in privința școlii la care ar trebui sa mearga cei doi baieți ai lor, Eduard și Maximus. In…

- Gabriela Cristea este in concediu postnatal, dar ar putea reveni pe micile ecrane cu o noua emisiune, chiar alaturi de partenerul ei de viața. In urma cu cateva zile, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea afirma ca iși dorește sa revina cat mai curand in televiziune . Afirmația ei a pus pe…

- Gigi Becali este cunoscut pentru actele sale de binefacere. O familie cu un copil paralizat și care a ramas fara casa a povestit cum a fost ajutata de omul de afaceri. Familia Stoian a fost greu lovita de soarta. Drama acestora a inceput in urma cu 18 ani, atunci cand fiul lor, Daniel, a fost diagnosticat…

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Cristina Manea, o tanara din Pitești, a aflat ca are cancer, in ziua in care a nascut . Viața a lovit-o crunt pe Cristina…

- Incendiu in Covasna, la un centru de colectare fier vechi. Pompierii din cadrul Detașamentului de pompieri Sfantu Gheorghe, județul Covasna, au intervenit, in dimineața zilei de joi, 11 ianuarie, la un incendiu izbucnit in curtea unui operator economic, ce se ocupa cu reciclarea materialelor refolosibile…

- Clienții care platesc cu cardul in magazine vor putea, de anul acesta, sa retraga o suma de pana la 200 de lei. O noua lege ii obliga pe tot comerciantii cu o cifra de afaceri de peste 10.000 de euro pe an sa instaleze dispozive pentru plata cu cardul . Daca vor, ei pot incheia cu banca lor un acord…

- Dan Negru a caștigat din nou razboiul audiențelor in noaptea de Revelion, cu al 18-lea program de acest fel pe care il prezinta. Revelionul starurilor, cu Dan Negru, nu a lasat nicio șansa celelalte posturi TV in noaptea dintre ani, noteaza paginademedia.ro.Diferența dintre Revelionul starurilor…

- Daca Craciunul l-au petrecut impreuna in Deva la parintii Lidiei Buble , Revelionul nu-l va petrece alaturi de iubitul ei, Razvan Simion. Cantareata are spectacole in București și pe Valea Prahovei, așa ca va trece in 2018 pe scena. Razvan Simion se va afla tot pe Valea Prahovei, dar nu langa Lidia…

- Prima vedeta autentica din Romania care s-a impus pe piața muzicala occidentala dupa Revoluție, Laurențiu Cazan implinește astazi 60 de ani! Daca inainte de ‘89 se numara printre putinii artisti romani ce sustinea turnee in țarile occidentale (Danemarca, Finlanda, Austria, Belgia, Olanda, unde a locuit…

- Nu-mi vine sa cred ca urmeaza sa aterizam, atunci cand avionul se apropie de pamantul Islandei, dupa ce lasa in urma marea… Aici coboram?! Un peisaj arid, alb-griuliu, fara pete de culoare, fara case, fara vreun semn ca vom poposi intr-o zona locuita. Pista de aterizare a aeroportului din…

- Razvan Simion, "matinalul" de la Antena, a uitat pentru cateva ore de Lidia Buble.A CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , l-a intalnit pe Razvan, impreuna cu cei doi copii ai sai, Ianca si Tudor, la cumparaturi. Gesturile pline de afectiune ale taticului sunt adorabile. ( VEZI AICI: Ce facea Lidia…

- In ultimii cinci ani, peste 100 de zboruri au fost intarziate in perioada Craciunului și a Revelionului, mai bine de 6.800 de pasageri romani avand de suferit din cauza intarzierilor. Zilele de 22 și 23 decembrie 2016, respectiv 6 ianuarie 2017, au fost cele mai aglomerate pe principalele aeroporturi…

- Un cunoscut interpret de muzica de petrecere, despre care mare parte din presa centrala (Click, Cancan, Libertatea, Wowbiz, Antena 3, Spynews, EVZ, Digi24, Romania TV etc) relateaza de luni de zile, pe larg, ca ar fi suspect de cancer, a fost operat la Oradea. I s-a extirpat o tumora de la…

- Finala Vocea Romaniei 2017 este vineri seara. Atunci vom afla cine este caștigatorul sezonului 7 Vocea Romaniei. Cei patru finaliști Vocea Romaniei 2017 Echipa Smiley – Ana Munteanu Originara din Republica Moldova, Ana a castigat, in 2014, emisiunea „Moldova are talent”. A cantat in finala, la doar…

- Cronica de la Dubnica redactata la Oradea, Fecioara Maria, o capodopera a renascentismului flamand tarziu, bijuteriile funerare ale lui Sigismund de Luxemburg si piese care se afla pentru prima data in spatii muzeale din Romania vor putea fi vazute la expozitia Episcopiei Romano-Catolice de Oradea…

- O cursa Wizz Air si una British Airways, care trebuiau sa decoleze luni din Londra si sa ajunga pe aeroportul Otopeni au fost anulate, iar o alta, care urma sa decoleze din Bucuresti si sa aterizeze in Londra a fost, de asemenea, anulata, din cauza conditiilor meteo din Marea Britanie.

- Legitimata la CSM Bucuresti, aceasta castiga 300.000 de euro pe an. Vedeta pe terenul de handbal, Cristina Neagu isi tine viata privata departe de ochii curiosilor. Singura relatie sentimentala despre care se stie ca avut-o este cea cu Dacian Vizitiu, fratele Patriciei Vizitiu, cea mai buna prietena…

- Mirela Vescan este unul dintre cei mai cunoscuti make-up artisti din Romania, un reper al unei lumi fascinante, care e intr-o continua evolutie, a avut parte de un inceput de saptamana de exceptie. S-a urcat intr-un taximetru cu care a mai mers acum patru ani si nu mica i-a fost surpriza cand soferul…

- "Doamna Firea a procedat corect. Nici un primar din lumea asta nu vrea sa provoace violenta in orașul sau sau sa permita acest lucru. Inacțiunea statului, slabiciunea fara margini a statului, supradimensionat pe o parte, pe partea instituțiilor de forța, unele dintre ele care au ales sa faca politica…

- Dupa ce a fost criticata ba ca are prea multe kilograme in plus, ba ca este anorexica și ii ies in evidența toate oasele, Lidia Buble s-a ingrașat, iar acum se declara mulțumita de silueta pe care o are. In ciuda tuturor criticilor primite la adresa siluetei sale, Lidia Buble a declarat de fiecare data…

- Lumea mondena din Romania a primit o veste minunata! Dansatoarea Andreea Popescu este insarcinata! Vedeta a fost data de gol de Delia! Cantareata a postat pe o retea de socializare o fotografie in care Andreea Popescu si-a etalat burtica de gravida. “@andreeapopescu #bebe”, a scris Delia langa poza…

- Oana Zavoranu, dezvaluiri emoționante dupa moartea Stelei Popescu. Vedeta a scris un mesaj pe contul de socializare, in care a dezvaluit ca ea și regretata artista trebuia sa faca parte dintr-un proiect TV, insa filmarile s-au oprit. Stela Popescu a murit la varsta de 81 de ani. Actrița a fost gasita…

- Prezentatorul de televiziune Dani Oțil s-a numarat printre vedetele premiate la gala TV Mania. Premiile TV Mania au avut loc luni seara, 20 noiembrie, in Capitala. Printre cei care au fost premiați la gala respectiva s-a numarat și Dani Oțil, cel care prezinta emisiunea matinala de la Antena 1 alaturi…

- „Am mers cu colegii de la ministerul Agriculturii in multe piețe din București și mai ales in supermarketuri. Am vazut prețuri care ne-au surprins”, a spus Petre Daea, duminica seara, la Antena 3. Ca sa inteleaga prețurile crescute, ministrul Daea asteapta o explicati de la Consiliul Concurentei. …

- Maior a subliniat potențialul deosebit oferit de Romania in sectoare precum IT și cercetare – dezvoltare, dar și avantajul poziției geografice pentru ca Amazon sa transforme țara noastra in centrul logistic principal pentru zona Central – Estica a Europei. Tony Chor, director și Tom Sullivan,…

- Fostul principe Nicolae va veni în România luna viitoare și are de gând sa faca dezvaluiri despre întregul scandal în care este implicat Casa Regala, inclusiv despre interdicția de a-și vedea bunicul, pe Regele Mihai. ”Dorește sa vina în România, în…

- Castigatorul concursului „Romania’s EU Council Presidency Logo Competition“, un elev de clasa a IX-a, si-a exprimat printr-o scrisoare deschisa tristetea pentru criticile aparute in spatiul public la adresa creatiei sale. In perioada 27 septembrie – 3 noiembrie 2017, s-a desfașurat concursul „Romania’s…

- E pe fuga mereu… Meseria i-o cere! Celebra, indragita de telespectatori, distinsa la pupitrul stirilor de la Antena 1. Andreea Berecleanu abia mai are timp sa respire. Meseria n-o lasa, ii cere mereu documentare si iar documentare...A CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a intalnit-o pe vedeta intr-o…

- Draga Olteanu Matei este una dintre cele mai iubite actrite de comedie din Romania, insa putin cunosc drama prin care a trecut in urma cu ceva ani. Vedeta a fost nevoita sa se mute la Piatra Neamt, dupa ce a pierdut casa din Bucuresti.

- Ruby a fost la un pas de o tragedie, dupa ce bunica ei a uitat gazele pornite. Batrana locuiește cu artista la București și nu doar o data era sa o pațeasca. Cantareața a marturisit ca bunica ei uita uneori gazele pornite, lucru care o sperie cumplit pe Ruby. Aceasta suține ca era sa și moara de mai…

- Fostul vicepreședinte PSD și primar al Sectorului 5 din București, Marian Vanghelie, a afirmat, sambata, la Antena 3, ca fostul director SRI George Maior ar fi fost șantajat de catre fostul șef operativ al SRI, Florian Coldea, cu dosarul fregatelor "Regele Ferdinand" si "Regina Maria" pe care Romania…

- Fostul vicepreședinte PSD și primar al Sectorului 5 din București, Marian Vanghelie, a afirmat, sambata, la Antena 3, ca fostul director SRI George Maior ar fi fost șantajat de catre fostul șef operativ al SRI, Florian Coldea, cu dosarul fregatelor "Regele Ferdinand" si "Regina Maria" pe care Romania…

- Fostul vicepreședinte PSD și primar al Sectorului 5 din București, Marian Vanghelie, a afirmat, sambata, la Antena 3, ca fostul director SRI George Maior ar fi fost șantajat de catre fostul șef operativ al SRI, Florian Coldea, cu dosarul fregatelor "Regele Ferdinand" si "Regina Maria" pe care Romania…

- Mama lui Dani Otil a venit in Bucuresti sa-si insoare baiatul. Dorina a fost invitata in cadrul unei emisiuni TV si s-a dat de gol. ”Am venit sa-l insor pe Dani. Vreau sa-l vad insurat, sa-mi faca un nepot. In privinta fetelor, nu am preferinte. Din platou imi place de Flavia, de Miruna, dar oricum…

- Cantareața a facut marturisiri incendiare despre perioada in care a participat la show-ul X Factor din Italia. Nicoleta Nuca este una dintre tinerele cantarețe de succes din spațiul muzical din țara noastra. Artista s-a facut remarcata la emisiunea X Factor, difuzata de Antena 1, acolo unde a facut…

- Mama lui Dani Oțil a veni in București sa-și insoare baiatul. Dorina a fost invitata in cadrul unei emisiuni tv și s-a dat de gol. ”Am venit sa-l insor pe Dani.Vreau sa-l vad insurat, sa-mi faca un nepot. In privința fetelor, nu am preferințe. Din platou imi place de Flavia, de Miruna, dar oricum…

- Cazul “Berbeceanu”, care cu trei ani in urma a oferit subiecte luni de zile presei nationale, incepe sa fie tot mai mult o dovada clara a luptei ascunse din interiorul unor structuri ale statului. O poveste cu intrigi tesute in jurul unor oameni din “structuri”, un razboi intre “baietii buni” si “baietii…