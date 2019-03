Stiri pe aceeasi tema

- Jojo și Paul Ipate au alergat pentru ultima oara in aceasta seara, cu rucsacurile in spate, la Asia Express. Din cauza unor probleme de sanatate, Paul Ipate și-a anunțat retragerea, iar Jojo a fost alaturi de el pana in ultima clipa.

- In lupta pentru imunitate, Jojo face orice ca sa ajunga prima la Gina Pisto. Actrița este atat de hotarata in ceea ce și-a propus incat iși risca și viața: ,,Jojo e sageata pentru imunitate, și-o dorește atat de mult''

- In lupta pentru imunitate, Jojo face orice ca sa ajunga prima la Gina Pisto. Actrița este atat de hotarata in ceea ce și-a propus incat iși risca și viața: ,,Jojo e sageata pentru imunitate, și-o dorește atat de mult''

- Cursa pentru ,,Ultima Șansa’’ a luat sfarșit! Dupa un șir de probe dificile și multe emoții, Ana și Adrian parasesc competiția cu lacrimi in ochi: ,,In momentul asta, eu vreau un pat, un calmant și o bautura transparenta, dar nu apa''

- Adrenalina și lupta pentru a fi cei mai buni le testeaza limitele celor zece concurenți ramași in cursa "Asia Express" in India. Pe langa autostop, gasit cazare, efort fizic și dus la indeplinire probele date de Gina, vedetele sunt puse și in situații la care nu s-ar fi așteptat: gelozie.

- Paul și Jojo au avut de trecut o proba extrem de grea la Asia Express, in ediția de duminica seara. Mai exact, cei doi au fost nevoiți sa bea urina de vaca in India, lucru deloc simplu. Pentru ca a avut curajul sa faca asta, Jojo i-a cerut iubitului ei sa ii mai faca un copil. „Cine a baut pipi de vaca…

- Asia Express. Sezon 2. Episod 7. Misterul celui de-al doilea plic a fost elucidat. Concurenții trebuie sa vanda o parte din peștele strans, iar din banii caștigați trebuie sa cumpere ingredientele din lista.

- La scurt timp dupa ce Bianca Dragușanu a abandonat Asia Express, cel mai dur reality-show, concurenții Iuliana Luciu, Margherita de la Clejani și Andrei Ștefanescu au vorbit despre decizia acesteia.