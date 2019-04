Ruby, mai sexy ca niciodată. Imaginea cu care le-a dat palpitaţii bărbaţilor FOTO Ruby a imbracat un body cu imprimeu de leopard și s-a pus pe treaba. Vedeta a fost protagonista unei ședințe foto sexy, chiar in apartamentul sau care inca nu a fost inaugurat. Ruby n-a mai rezistat si s-a pozat cu SANII GOI. Doar iubitul ei o vede asa! FOTO Cu tatuajele la vedere, silioanele la inaintare și mult sex-appeal, Ruby le-a sucit mințile fanilor, iar ipostaza a fost cu siguranța pe placul barbaților, care au inroșit butonul de like, iar fotografia a strans mii de like-uri, in doar cateva minute de la publicare. "Iau masuri pentru plinte!", a fost comentariul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

