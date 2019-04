Stiri pe aceeasi tema

- Ruby s-a desparțit de iubitul ei, Robert, in cel mai dur reality-show, Asia Express – Drumul Elefantului, dupa o cearta aprinsa și o proba ratata. Artista a spus ca a simțit ca ea și partenerul ei nu au nimic in comun.

- Ruby și iubitul ei au avut multe momente de tensiune la Asia Express. Cei doi s-au certat și au fost la un pas de desparțire, dupa cum spunea artista recent. De altfel, ea a recunoscut ca a stat desparțita de Robert...o zi, in timpul show-ului. Vedeta a povestit totul despre criza de gelozie pe care…

- Ruby și iubitul ei se vor muta in sfarșit in casa lor, Cu cei doi vor locui și bunica artistei, in varsta de 80 de ani. Vedeta a povestit cum arata penthouse-ul și cum a amenajat camerele. „Mai am inca o saptamana pana cand imi voi indeplini visul 100 %. Casa mea e pe trei nivele, nu foarte mari, dar…

- „Asia Express” s-a dovedit a fi testul suprem pentru Ruby și pentru iubitul ei, Robert. Desi s-au certat in nenumarate randuri, cei doi s-au intors in tara mai indragostiti ca oricand. Relatia lor s-a sudat puternic, dupa experientele pe care le-au trait in cadrul show-ului difuzat de Antena 1.

- Ruby si iubitul ei, Robert, sunt concurenți ai emisiunii „Asia Express”! Cei doi s-au certat de foarte multe ori in timpul competitiei si chiar au reusit performanta sa nu-si vorbeasca o zi intreaga!

- Ruby și Robert au participat impreuna la Asia Express, iar experiența traita nu a fost deloc ușoara. Cei doi s-au certat și și-au aruncat cuvinte grele. Artista a povestit cum s-a desparțit de iubitul ei, pentru o zi și de la ce a pornit totul. "In continuare am emotii, pentru ca stiu ca mai urmeaza…

- Ruby și iubitul ei, Robert, au trecut prin momente dificile la Asia Express, unde au avut parte de o cearta uriașa. Ba mai mult, la un moment dat ei s-au desparțit. Cantareața a uitat, insa, sa-i spuna și lui.

- Ruby și iubitul ei, Robert, au vorbit despre aventura Asia Express, marți, la Prietenii de la 11, facand dezvaluiri despre experiența lor. El a spus despre artista, intre altele, ca i-a cantat manele aproape fara incetare.