- Ruby toarna miere si venin in cel mai nou clip! Compusa de Shift, Liviu Teodorescu, Enri Demi & Iraida in studiourile Midiots si lansata alaturi de Cat Music, #Toarna este o piesa cu beat-uri tribale, elemente orientale si versuri incitante. Decoruri special construite pentru acest concept, peste 24…

- Arsenium, fostul membru al trupei O-Zone, lanseaza pentru prima oara o piesa in limba romana – #Depresie. Compusa de catre artist impreuna cu Serban Cazan, Lucian Nagy si Ana Stancu, #Depresie este o piesa despre inimi frante, greseli, remuscari si tristete. “#Depresie este o piesa in care sigur se…

- Colaborare de exceptie: Juan Magan, Hyenas, Mohombi si Yasiris fac echipa pentru un proiect inedit. Cea mai asteptata piesa a inceputului de an, #ClaroQueSi este insotita de un videoclip hot, dinamic, cu o imagine neon tropical si vibe-uri dominicane, in regia lui San si produs de Cat Music. Clipul…

- Dupa ce a dus „Aprinde scanteia” in topurile muzicale alaturi de Smiley, Dorian lanseaza „La mine in tara”, o doina moderna ancorata in realitatea sociala din Romania, dar și un grup de Facebook pentru toți romanii, indiferent de țara in care se afla, un spațiu in care aceștia pot continua in scris,…

- Dupa hiturile internationale precum „Unbreakable” si „Can’t Let Go”, artistul australian Faydee lanseaza „Away”, o piesa fresh cu un clip plin de pasiune si dans. O coproductie Cat Music si Buckle Up Entertainment, piesa este compusa chiar de catre artist si produsa de Agon Haziri. In regia lui San,…

- Piesa “Matame” a fost compusa de Marius Dia, Alex Parker, Erik Frank și Olivia Addams și produsa de Alex Parker și Marius Dia. Erik Frank a mai colaborat cu INNA pentru piesa “Ruleta”. In videoclip o sa remarci cu siguranța locul luxos in care a fost filmat. Nu intamplator este un detaliu care sare…

- Azi, Carla’s Dreams lanseaza single-ul ”Luna”, a patra piesa din “Nocturn”. Ce e “Nocturn”? E noul proiect Carla’s Dreams care cuprinde 6 istorii, povestite de 6 personaje in decurs de aproximativ 200 de zile. Vor fi lansate aproximativ 13 piese, un șir de testimoniale explicative, dar și alte material,…