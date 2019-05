Stiri pe aceeasi tema

- Marți, de la 20:00, pe Antena 1: Ruby gatește cu bunica sa la Chefi la cuțite, in sezonul dedicat famiPentru Ruby și Robert, finaliștii celui de-al doilea sezon al celui mai dur reality-show, Asia Express continua la Chefi la cuțite, in sezonul dedicat familiilor. Așa se face ca maine seara, de la 20:00,…

- Pentru Ruby și Robert, finaliștii celui de-al doilea sezon al celui mai dur reality-show, Asia Express continua la Chefi la cuțite, in sezonul dedicat familiilor. Așa se face ca maine seara, de la 20:00, pe Antena 1, Ruby va intra in bucatarie cu cei mai de incredere aliați ai sai: iubitul Robert, bunica…

- Chiar daca experiența in bucatarie poate fi un atu in competiția Chefi la cuțite, pasiunea pentru gastronomie nu ține cont de limite. Tocmai din acest motiv, un copil in varsta de doar patru ani va incerca sa-i impresioneze diseara pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Deși abia…

- O noua runda de jurizari pe nevazute din sezonul special al celui mai iubit show culinar, difuzata maine seara, de la 20:00, pe Antena 1 va pune in lumina familii talentate, ce sunt hotarate sa le demonstreze juraților ca au cele necesare pentru a obține toate cele trei cuțite.

- Noul sezon Chefi la cuțite 2019 schimba structura echipelor. Vedete, foști concurenți talentați, juniori pasionați de gatit sau oameni in varsta cu experiența in bucatarie, toți iși vor incerca norocul in etapa audițiilor.

- Fie vremea cat de rea, diseara incepe un nou sezon Chefi la cutite! Cu noutati, normal: concurentii nu vor mai fi singuri in competitie, ci alaturi de familiile lor! Adica mame cu copiii, si bunici cu nepotii!

- Chefi la cuțite, sezonul 7, din 2019, este unul special, dedicat familiilor. Afla totul despre razboiul culinar in care chefii Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu vor lupta alaturi de familii de vedete, foști concurenți, juniori pasionați sau oameni in varsta cu experiența.

- Drumul Elefantului, traseul celui de-al doilea sezon al celui mai dur reality – show, Asia Express, ajunge astazi la final. In seara aceasta, de la 20:00, Antena 1 difuzeaza lupta decisiva intre perechile...