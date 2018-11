Stiri pe aceeasi tema

- Asia Express, cel mai dur reality show difuzat in curand de Antena 1, pune la grea incercare nervii și stomacul vedetelor participante. Cu doar 1 Euro pe zi e greu sa gasești cazare, transport și mancare, motiv pentru care concurenții iau de obicei masa in casele localnicilor care ii și gazduiesc peste…

- Asia Express, cel mai dur reality show difuzat in curand de Antena 1, pune la grea incercare nervii și stomacul vedetelor participante. De cand a ajuns in „Asia Express”, Ruby viseaza la cartofi prajiți, mancarea ei preferata.

- Florin Ristei va prezenta alaturi de Alina Pușcaș cea de-a 11-a ediție a show-ului “Te cunosc de undeva!”, sambata, 17 noiembrie, de la ora 20.00, la Antena 1. El il va inlocui pe Cosmin Seleși, cat acesta va filma in India și Sri Lanka, pentru emisiunea “Asia Express”.

- Asia Express, cel mai dur reality show de aventura difuzat in curand de Antena 1 are fani și in randul…necuvantatoarelor. Intr-una din zilele de filmare, un caine aflat in zona s-a așezat confortabil pe covorul Asia Express și nu s-a mutat de acolo pana nu s-au incheiat filmarile. „Am avut un partener…

- Asia Express, cel mai dur reality show difuzat in curand de Antena 1 este și un motiv de reale surprize pentru cele 9 perechi de vedete participante. La finalul fiecarei zile, aceștia sunt nevoiți sa iși caute singuri cazare și fac asta batand din poarta in poarta. Pentru fiecare dintre ei, orice noapte…

- Ruby a plecat in „Asia Express”, show difuzat in curand de Antena 1, cu gandul ca va fi o experienta „foarte, foarte tare”! Ajunsa in Sri Lanka si-a dat seama ca este intr-adevar „tare”.Tare greu! “La televizor parea mult mai distractiv, dar chiar este foarte greu. Uneori simt ca nu mai pot, ca fizicul…

- Planurile de acasa nu se potrivesc cu realitatea din Asia Express, cel mai dur reality show de aventura difuzat de Antena 1. Cocuța și Bogdan Boanta au plecat cu gandul de a se distra. Știau ca nu va fi chiar ușor, dar ce au descoperit aici e mult peste ce se așteptau.

- Codrin Ștefanescu, secretarul adjunct al PSD, susține, referitor la scrisoarea prin care i se cere demisia lui Liviu Dragnea, ca cineva trebuie sa raspunda pentru textul documentului, precizand ca persoana respectiva nu are ce cauta in partid."Cu siguranta cineva va trebui sa fie tapul ispasitor…