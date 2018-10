Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Bisericii Ortodoxe Ruse de a întrerupe toate relațiile cu Patriarhia de Constantinopol este un pas spre una dintre cele mai mari schisme din creștinism din ultimele secole, scrie The New York Times. E drept, nu s-a ajuns înca la o divizare completa. Biserica Ortodoxa…

- Intr-un comunicat publicat la finalul sinodului, Patriarhia a anuntat ca 'isi reinnoieste decizia deja luata si conform careia Patriarhia ecumenica va autoriza autocefalia Bisericii Ucrainei'. Sfantul Sinod a decis, de asemenea, sa-l 'restabileasca in functia sa ierarhica' pe Patriarhul Filaret Denisenko,…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, este convins ca Patriarhia Moscovei se bazeaza în Ucraina pe încalcarea canonului și uzurpare și nu are ce sa caute în Ucraina, potrivit unui editorial al sau, scris pentru „Adevarul ucrainean”. Klimkin analizeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este acuzata de sustinerea rebelilor separatisti din estul Ucrainei.

- In cadrul summitului CSI de la Dusanbe, Igor Dodon avut o scurta intrevedere de lucru cu Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin. Dodon a anunțat ca va efectua o vizita oficiala in Rusia in perioada 31 octombrie -1 noiembrie curent.

- Intr-o perioada in care armata siriana se pregateste pentru a lansa o operatiune in Idlib sprijinita de Moscova, presedintele Recep Tayyip Erdogan si presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, se intalnesc din nou, potrivit Rador.

- Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, este considerat ca „primul intre egalii sai” (primus inter pares) in raport cu ceilalti patriarhi ai bisericilor ortodoxe, dar relatiile sale cu Biserica Ortodoxa Rusa sunt dificile, in special din cauza problemelor de jurisdictie. Patriarhul…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a carui tara detine in prezent presedintia Consiliului Uniunii Europene, a denuntat marti 'agresiunea rusa' in estul separatist al Ucrainei, intr-o declaratie neobisnuit de puternica facuta in cadrul vizitei pe care o efectueaza la Kiev, si a lansat un apel…