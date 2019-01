RTS: Cutremur politic n Albania

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, soseste maine dupa-amiaza la Atena pentru o vizita oficiala in cursul careia se va intalni cu presedintele Republicii Elene, Prokopis Pavlopoulos, cu premierul Alexis Tsipras, si cu presedintele principalului partid de opozitie, Kyriakos Mitsotakis, scrie presa greaca…

- Potrivit a 81% dintre intervievați, standardul de viața scazut și șomajul, precum și corupția și criminalitate sunt cele mai grave probleme cu care se confrunta Serbia – arata rezultatele sondajului de opinie realizat de cotidianul belgradean "Politika" și Agenția Faktor Pus, transmite Rador.

- Politistii de frontiera timiseni au depistat in zona de competenta doi cetateni din Albania și unul din Kosovo care au incercat sa intre ilegal in tara, pe jos, intrucat aveau interdictie de a intra in Spatiul Schengen, respectiv doi cetateni straini, solicitanți de azil in Romania, care au incercat…

- Jocurile de noroc, sursa de profit pentru crima organizata si cauza unor drame pentru numeroase familii, vor fi interzise incepand cu 1 ianuarie 2019 in Albania, una dintre cele mai sarace tari din Europa, informeaza AFP. Această lege, care stârneşte deja controverse, va duce la închiderea…

- Presedintele american, Donald Trump, a dat cu bata in balta criticand acordul de divort incheiat intre Regatul Unit si Uniunea Europeana, o palma pentru prim-ministrul britanic, Theresa May, in momentul in care ea se chinuie sa-si convinga tara, potrivit La Libre, citat de Rador. "Pare a fi un acord…

- Albania si-a declarat sprijinul luni pentru Kosovo in disputa vamala pe care a declansat-o cu Belgradul impunand taxe de 100% asupra produsele sarbe, relateaza France Presse preluata de Agerpres. "Aceasta este o reactie politica impotriva statului ce injunghie Kosovo pe la spate", a declarat…

- Presedintele francez a raspuns atacului personal al presedintelui Trump la adresa sa, refuzand sa se infurie si adoptand in schimb o vedere de perspectiva, scrie New York Times, citat de Rador.

- Membrii unui clan mafiot din Albania care opereaza in Londra isi prezinta fara nicio retinere stilul de viata si invitatiile la „razboi“, postand pe Instagram fotografii din inchisoare, cu masini scumpe si arme.