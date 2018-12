Stiri pe aceeasi tema

- Primii dintre migranți, doi albanezi și un kosovar, au fost depistați de polițiștii de frontiera in apropiere localitații timișene Beba Veche. Mergeau pe jos, pe camp, dinspre frontiera cu Serbia, cand au fost opriți de polițiștii de frontiera. Oamenii legii au stabilit ca cei trei au varste cuprinse…

- ​Publicatia Koha din Pristina a anuntat ca Insulele Solomon și-au retras recunoașterea independenței Kosovo. Ministrul sarb de externe, Ivica Dacic, a confirmat aceste informații, Pristina le neaga, potrivit Rador.

- Serbia nu mai are niciun motiv pentru a avea incredere in misiunea KFOR si in NATO intrucat tot ceea ce acestea au afirmat despre ultimele manevre ale trupelor speciale ale politiei din Kosovo (ROSU) s-a dovedit a fi neadevarat, a declarat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic intr-o intrevedere…

- Kosovo a impus taxe vamale de 100% asupra importurilor din Serbia si Bosnia-Hertegovina, acuzand Guvernul de la Belgrad ca este responsabil de esecul incercarii Pristinei de a adera la Interpol, organizatia internationala de cooperare a fortelor de politie, informeaza postul BBC News.

- Kosovo a crescut miercuri cu 100% taxele vamale aplicate produselor sarbesti, a doua zi dupa ce a ratat din nou aderarea la organizatia internationala de politie Interpol din cauza 'campaniei feroce' a Serbiei, relateaza AFP. 'Aceasta decizie intra in vigoare imediat' si este un raspuns la 'agresivitatea…

- Dupa ce galeria romanilor a afisat un banner cu mesajul „Kosovo este Serbia“, la meciul tricolorilor contra Serbiei de pe Arena Nationala, galeria tarii vecine a intors „favoarea“ cu un banner afisat in tribune timp de circa 6 minute in timpul meciului de sambata dintre Serbia si Muntenegru.

- Primaria Timișoara lovește in șoferii care obișnuiesc sa parcheze in centrul orașului. Potrivit primarului, mai mulți timișoreni s-au plans ca nu este normal ca in zona roșie sa fie folosite abonamente de parcare, astfel ca edilul-șef s-a gandit la desființarea acestora. El spune ca in zona…

- Ministrul de externe al Republicii Serbia, Ivica Dacic, a participat alaturi de omologul sau roman Teodor Meleșcanu, la Timișoara, la o conferința internaționala privind provocarile de securitate din Balcani, eveniment organizat de Universitatea de Vest și New Strategy Center. Ministrul de Externe roman,…