RTL: SUA vor investi peste 200 de milioane de dolari in infrastructura militara din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari, informeaza UPI. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la…

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, potrivit unui anunt al Pentagonului, citat de Romania…

- Din programul american de investitii militare, 3 milioane de dolari vor fi investiti in baza militara aeriana de la Campia Turzii. Proiectul, in valoare de 200 de milioane de dolari, are ca scop impiedicarea ,,agresiunii Rusiei", conform legislatiei de aparare a SUA pentru anul fiscal 2018.

- Americanii construiesc sau modernizeaza baze militare cu precadere in Europa de Est, intr-un plan de descurajare a rușilor, dupa anexarea Cremeei. E vorba de peste 200 milioane dolari. SUA va investi in baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu”, de langa orașul Campia Turzii, județul Cluj, 2,95 milioane…

- Statele Unite anunța ca investesc peste 200 milioane de dolari in bazele aeriene din Estul Europei, ca parte dintr-o inițiativa ce ar urma sa impiedice "agresiunea Rusiei", conform actualdecluj.ro.

- Armata SUA va investi 2,9 milioane de dolari in Baza Aeriana 71 de la Campia Turzii, in cadrul unui program mai larg de descurajare a agresiunii rusesti in zona. Programul de investitii in bazele aeriene din Europa se ridica la peste 200 de milioane de euro, alocarea pentru Romania fiind cea mai mica.

- Baza aeriana de la Câmpia Turzii se afla pe lista structurilor militare vizate de guvernul Statelor Unite ale Americii pentru modernizare. Aceasta inițiativa a americanilor a venit din necesitatea de a împiedica agresiunile venite din partea Rusiei. Din cele 200 de milioane de…

- Pentagonul a derulat, in perioada 2007-2012, un program secret, cu un buget de milioane de dolari, pentru investigarea Obiectelor Zburatoare Neidentificate (OZN), potrivit documentelor scoase la iveala de New York Times, informeaza duminica BBC.Potrivit New York Times, programul investiga…

- In incercarea de a descuraja agresiunea rusa, Statele Unite ale Americii intentioneaza sa faca in urmatorul an noi investitii pentru modernizarea unor baze aeriene din Europa, printre care si cea din Campia Turzii.

- In incercarea de a descuraja agresiunea rusa, Statele Unite ale Americii intentioneaza sa faca in urmatorul an noi investitii pentru modernizarea unor baze aeriene din Europa, printre care si cea din Campia Turzii.

- Pentagonul a derulat un program secret privind investigarea unor obiecte zburatoare neidentificate (OZN), care a costat 22 milioane de dolari, potrivit unei investigatii a publicatiei The New York Times. Doar un numar mic de oficiali au avut cunostinta de acest program, care a început…

- Animatia „Coco”, produsa de Disney si Pixar, nominalizata la doua categorii ale Globurilor de Aur 2018, a depasit pragul de 400 de milioane de dolari incasari, scrie Screen Daily. Producatorii au anuntat miercuri ca lungmetrajul a generat, pana in prezent, 401,6 milioane de dolari, din care 263 de…

- Mijlocasul liberian Darlington Nagbe a fost transferat de la echipa Portland Timbers la Atlanta United pentru suma record in campionatul nord-american de fotbal de 1,65 de milioane de dolari (aproximativ 1,4 milioane de euro).In varsta de 25 de ani, Nagbe era la Portland de sapte ani, dupa…

- Cumparatorul misterios al tabloului lui Leonardo da Vinci, vandut pentru suma record de 450 de milioane de dolari, la licitația din New York, este un prinț saudit puțin cunoscut și obscur, titreaza tabloidele britanice.

- Șoc pentru cei care tranzacționeaza moneda virtuala bitcoin prin tehnologia de minare a monedei virtuale. Hackerii au reusit sa patrunda în serverele uneia dintre cele mai cuoscute companii care pune la dispoziție astfel de servicii și au furat peste 4.

- Alro, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), a anuntat miercuri ca a finalizat investitii de peste 3,4 milioane de dolari in proiecte de modernizare si de crestere a eficientei energetice si competitivitatii. „Continuam implementarea…

- Autoritatile spaniole au anuntat marti ca au confiscat intr-un port circa 6 tone de cocaina, cu o valoare estimata de 210 milioane de euro, una dintre cele mai importante capturi de cocaina din Europa, potrivit Ministerului de Interne spaniol, relateaza AFP.Garda civila si politia de frontiera…

- Unul dintre cele mai mari diamante brute din lume a fost vandut pentru 6,5 milioane de dolari la o licitatie organizata luni, la New York, iar banii vor fi folositi in proiecte de dezvoltare derulate in Sierra Leone, transmite Reuters.

- Clujeanul Tudor Marchis a pornit de la zero un business pe care l-a transformat in numai cativa ani intr-una dintre cele mai de succes afaceri de property management din India. Tudor a ajuns oarecum intamplator in India, in urma cu sase ani. Pana in 2008, el a fost arbitru de fotbal si facea bani frumosi…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, a incheiat un acord cu procurorul special Robert Mueller pentru a fi eliberat pe o cautiune fabuloasa de 11,65 milioane de dolari. Informatia o da avocatul Downing , citat de Reuters.

- Cea mai moderna inchisoare din Europa se va deschide in Polonia, orașul Brzeg. Costurile sunt estimate la aproximativ 500 de milioane de zloti (119 milioane de euro). 1.500 de deținuți va primi penitenciarul, iar cateva sute dintre aceștia vor avea posibilitatea de ...

- SUA trebuie sa-și instaleze o prezența militara permanenta in Europa de sud-est pentru a stabiliza aceasta regiune, potrivit unui raport al grupului de reflecție din Washington Atlantic Council, care avertizeaza totodata impotriva intensificarii tentativelor ruse de a exercita influența in zona,…

- O femeie din Canada care sufera de cancer la sin, in stadiul al IV-lea terminal, a ciștigat 1,5 milioane de dolari canadieni la loterie. Diane Bishop, mama a doi baieți, care sufera de cancer terminal, spune ca va investi banii in sanatatea ei. Inainte de ziua norocoasa, femeia a creat o pagina prin…

- Ca sef al cartelului Medellin din orasul cu acelasi nume din Columbia, Pablo Escobar, fiul unui fermier, controla 89% din comertul cu cocaina din Statele Unite (livra aprox 15 tone de cocaina pe zi). Acest lucru i-a adus o avere impresionanta (estimata la 30 de miliarde de dolari in anii 90), iar Forbes…

- Chipul lui Donald Trump straluceste in fiecare minut in Times Square, dar nu asa cum ii place presedintelui. In cea mai celebra si circulata piata de la New York, ecrane mari fac acum o campanie foarte luminoasa pentru destituirea sa, potrivit Folha Online , citat de Rador. Tom Steyer, miliardarul democrat…

- Anual, in intreaga lume, peste 10 milioane de oameni sufera un traumatism cranio-cerebral (TBI). In fiecare an, in Europa, 1,6 milioane de pacienti sunt internati cu diagnostic de traumatism cranio-cerebral, iar dintre acestia aproximativ 70.000 decedeaza.

- Tabloul "Salvator Mundi", de Leonardo da Vinci, a fost vandut, miercuri, intr-o licitație la New York, cu suma de 450,3 milioane de dolari. Astfel devine ea mai scumpa pictura din lume, adjudecata la licitațiile de arta.

- Un tablou al pictorului italian Leonardo da Vinci a fost adjudecat miercuri cu suma de 450,3 milioane de dolari la o licitație organizata de casa Christie's la New York, pulverizand precedentul record de preț pentru cea mai scumpa opera de arta din lume.

- Roger Federer, locul 2 ATP, l-a depasit pe jucatorul de golf Tiger Woods in clasamentul castigurilor obtinute din sport, a anuntat Forbes. Totodata, elvetianul devine primul jucator de tenis din istorie care depaseste 110 milioane de dolari premii. Dupa victoria obtinuta, marti, in etapa a doua a…

- Un impunator castel din secolul al XVIII-lea de pe Valea Loarei, vizitat de numeroase personalitați, precum Voltaire, Ronald Reagan și Mick Jagger, a fost pus in vanzare cu 30 de milioane de dolari, o suma considerabil mai mica fața de investiția facuta de un om de afaceri din Orientul Mijlociu care…

- Dragon Quest Rivals a fost descarcat in mai mult de 7 milioane de ori inca de la lansarea sa din 2 noiembrie, a anunțat Square Enix. Pentru a marca performanța, Square Enix ofera 7 “Standard Pack Tickets” pentru oricine se logheaza in joc in perioada 7 – 14 noiembrie. Dragon Quest…

- Republica Moldova si Fondul Monetar International au cazut de acord cu privire la alocarea unei noi transe, in marime de 22 de milioane de dolari, in cadrul programul semnat in noiembrie 2016. Decizia urmeaza sa fie aprobata de Consiliul Directorilor FMI la o sedinta programata pentru sfarsitul lunii…

- Marina militara a Statelor Unite a anunțat joi o serie de reforme pentru redobandirea competențelor marinarești de baza și a vigilenței navale, cu costuri estimate intre 400 de milioane și 500 de milioane de dolari in urmatorii șase ani, informeaza Reuters. Programul a fost lansat dupa revizuirea…

- Deși au trecut mai bine de opt ani de la moartea lui Michael Jackson, regele muzicii pop inca aduce venituri pe numele sau. Saptamana asta revista Forbes a anunțat ca Michael Jackson e din nou pe locul intai in topul incasarilor celebritaților care nu mai sunt printre noi. Michael Jackson a generat…

- Productia mondiala de vin a scazut cu 8,2% in 2017, pana la 246,7 milioane hectolitri, cel mai redus nivel inregistrat dupa 1961, insa Portugalia, Romania, Ungaria si Austria au fost singurele tari din Europa a caror productie de vin a crescut comparativ cu 2016, potrivit estimarilor preliminare publicate…

- Transgaz va primi 50 milioane euro, dintr-un imprumut al Bancii Europene de Investitii (BEI), garantat prin Planul Juncker, pentru a finanta construirea gazoductul BRUA. Prin Planul de investitii, Comisia Europeana va mobiliza in intreaga Europa fonduri de 240,9 miliarde euro, din care aproape un miliard…

- Cel mai scump ceas din lume a fost vandut pentru 17,8 milioane de dolari la o licitatie in New York. Ceasul marca Rolex Daytona a fost 'vedeta' licitatiei organizate de Casa Phillips la New York ...

- In 1922, Albert Einstein se afla la Tokio, fiind cazat la Imperial Hotel Tokyo. Un curier i-a adus un mesaj, iar fizicianul a vrut sa ii dea un bacsis. Acesta l-a refuzat sau omul de stiinta nu a avut maruntis, nu se stie exact. Einstein nu a vrut sa il lase sa plece cu mana goala. Astfel, i-a scris…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene a facut in aceasta dimineata un anunt de proportii. Marius Nica a declarat in cadrul unei interventii la Romania TV ca a reusit sa deblocheze proiecte care finanteaza investitii de aproape 1 miliard de euro pentru infrastructura."Am gasit un mecanism…

- Jurnaliștii de la New York au realizat un material amplu in Romania, țara care a inregistrat cea mai mare creștere eonomica din Europa in acest an și au incercat sa deslușeaca misterele din spatele impresionantei cifre de 5,8%. Cel mai elocvent exemplu, dat de jurnaliști este cel al unei romance de…

- Joanne Rowling, autoarea carților Harry Potter, este cea mai bine platita celebritate din Europa. Potrivit Forbes, in ultimele 12 luni, scriitoarea britanica a acumulat peste 95 de milioane de dolari. Pe locul doi in clasament se afla fotbalistul Cristiano Ronaldo, care a inregistrat venituri de…

- "Parasesc portofoliul ministerial dupa un mandat scurt, de 7 luni. Suficient, insa, pentru a demonstra, sper, ca am meritat increderea care mi-a fost acordata la investire. Sunt mandra ca, din luna martie pana astazi, alaturi de echipa MDRAPFE, am deblocat fondurile europene și am scos Romania din…

- Alro Slatina (simbol ALR), cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), aniverseaza luni 20 de ani de la listarea pe Bursa, consemnand un profit cumulat de 780 de milioane de dolari si o cifra de afaceri totala de 10 miliarde de dolari.…

- Alro SA (simbol bursier ALR), cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), a anuntat luni ca a investit in total peste 680 de milioane de dolari in 20 de ani de listare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), din care 570 de milioane de dolari…

- In urma evolutiilor de securitate complicate in zona Marii Negre, din cauza agresiunii Rusiei, relevanta strategica a Romaniei a crescut si mai mult in NATO. Trupele aliate vor fi mult mai prezente, cu militari si tehnica, pentru intarirea Flancului Estic, amenintat de comportamentul nepredictibil…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, in discursul sustinut cu ocazia lansarii unui nou model Ford la Craiova, ca asigurarea unei infrastructuri de calitate este o cerinta esentiala pentru atragerea de investitii, acesta fiind un imperativ nu doar pentru a creste atractivitatea si competitivitatea…

- Un tribunal de prima instanta din prefectura Fukushima a stabilit marti ca Tokyo Electric Power (TEPCO) si Guvernul japonez sa plateasca despagubiri in valoare totala de 600 de milioane de yeni (4,44 milioane de dolari), in cel mai mare dosar colectiv, in urma dezastrului nuclear din 2011, potrivit…

- Miscarea reprezinta iesirea Theranos de pe piata testelor de sange si reorientarea companiei catre zona de procesare a datelor medicale. In urma cu un an, Holmes cerea aprobarea FDA pentru un proces de testare a sangelui ce ar fi trebuit sa revolutioneze medicina. Anul trecut, Forbes ii estima averea…

- Alro, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), vrea sa incheie un act aditional la contractul de facilitate de credit in valoare de 137 milioane dolari incheiat pe 14 decembrie 2015 cu un consortiu de banci prin care sa suplimenteze facilitatea…

- Anul 2018 a fost desemnat – prin Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului European și a Consiliului – „Anul European al Patrimoniului Cultural”. Principalele obiective sunt de a incuraja prețuirea patrimoniului cultural al Europei ca resursa comuna, de a conștientiza și sensibiliza opinia publica cu privire…