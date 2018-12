RTB House: 85 de miliarde dolari vor fi cheltuiti in 2019 in publicitatea programatica Conform celor mai recente predictii facute de analistii de la Statista, in 2019 circa 85 de miliarde de dolari vor fi cheltuiti in publicitatea programatica la nivel global.



Un alt studiu, realizat de eMarketer, pentru piata americana, estimeaza ca in 2020 peste 86% din totalul reclamelor online vor fi cumparate prin intermediul canalelor automatizate.



Cum majoritatea bugetelor vor fi cheltuite prin aceste canale, eficienta campaniilor de publicitatea programatica este esentiala. Asta pentru ca, la finele zilei, advertiserii isi evalueaza campaniile in functie de eficienta.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

