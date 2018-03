Stiri pe aceeasi tema

- Dupa infiintarea in anul 2012 a Scolii Profesionale Germane care a devenit model national, de anul acesta va functiona o a doau scoala cu specializare in domeniul eletricitatii. Tinerii fac practica in uzinele rivate din oras si sunt angajati dupa terminarea scolii.

- "Reglementarea vine peste noi ca vrem ca nu vrem. Integrarea Romaniei in piata comuna in domeniul platilor nu se face automat, ca vrea un fintech, ca vrea o banca. Sa vina toti actorii care au ceva de spus in domeniul asta, sa-si prezinte oferta, si cineva la capatul celalalt sa o accepte. Intre…

- Compania Lynk&Co a prezentat o versiune de pre-producție a noului 02. Debutul european este programat pentru 2020. In același timp, oficialii companiei au anunțat ca primul SUV, 01, va fi asamblat in uzina Volvo din Belgia.

- In luna martie activitatea in domeniul relațiilor de munca va viza in principal campaniile naționale transmise de Inspecția Muncii și campanii coordonate la nivel local de conducerea ITM Teleorman pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata, pe domeniul de competența, in sfere cu incidența majora,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca proiectul de lege privind supravegherea cu bratara electronica ar urma sa fie adoptat in Guvern pana la finele actualei sesiuni parlamentare si sa intre in dezbatere in sesiunea de toamna a Legislativului, adaugand ca va cere procedura accelerata…

- CSAT se reuneste astazi la pranz in sedinta la Palatul Cotroceni, sub conducerea preedintelui Klaus Iohannis. Pe ordinea de zi se afla subiecte referitoare la activitatea de anul trecut a institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale si principalele obiective pentru 2018. Activitatea…

- Ieri Ministerul Apararii Nationale a postat pe pagina Transparenta decizionala proiecte de acte normative aflate in dezbatere publica proiectul de Hotarare de Guvern privind transmiterea unei parti din imobilul 2985 aflat in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apararii Nationale…

- Presedintele Klaus Iohannis s a aflat sambata, potrivit unor fotografii postate pe retelele de socializare de un turist, din nou la schi in Muntii Sebesului, la Sureanu.Domeniul schiabil Sureanu este o destinatie preferata de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Imbracat cu echipament negru cu rosu,…

- Viorica Dancila, la Congresul Extraordinar al PSD . Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca Guvernul vrea sa adopte modelul german in domeniul achizitiilor publice. “Astazi avem o noua viziune, o noua directie care trebuie introdusa in dezbaterea publica cu…

- Aston Martin pregateste un supercar cu motor central. Britanicii vor beneficia de experienta inginerilor si designerilor din cadrul echipei de Formula 1 Red Bull Racing. 0 0 0 0 0 0

- Lucian Sova, ministrul Transporturilor, a participat, marti, la summit-ul ministerial privind transporturile, desfasurat la Budapesta. Aici el a avut discutii cu Peter Szijjarto, ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior din Ungaria. Dar nu prea s-au inteles. Cica, discutiile s-au axat pe…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 5 martie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral,…

- Cercetatorii de la Universitatea din Washington, Microsoft si Twist Bioscience au stocat cu succes doua melodii, ”Smoke on the Water” (de Deep Purple) si ”Tutu” (de Miles Davis), intr-o secventa de ADN care poate fi decodata si descarcata...

- Horoscop Joi, 1 martie 2018, ora 15.30, prim-vicepreședintele CE Frans Timmermans a susținut o conferința de presa, la sediul Reprezentanței Comisiei Europene in Romania, sala Nicolae Titulescu.

- Un proiect de modificare a Codului Fiscal, care impune restrictii privind comercializarea masinilor second-hand, a fost marti pe ordinea de zi a Comisiei de buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat.

- Rusia a dat noi detalii cu privire la noul sistem integrat de avionica militara, inclusiv un laser anti-satelit de la bordul aparatelor de zbor aflate in dotarea armatei, conform agenției de știri InterFax.

- Noua masina urmeaza sa apara in cursul anului si vine sa ofere noi motive pentru care acest SUV trebuie sa-si pastreze clientela. In plus fata de modelul care se vinde cu succes si in Romania se observa la exterior unde modelul are noi blocuri optice fata spate. …

- În anul 2017, E-CIVIS si ECDL ROMANIA au lansat în parteneriat proiectul "Girls Champions in 3D" (www.girlschampions.com) care a vizat utilizarea tehnologiei digitale într-un mod inovativ, în scopul pregatirii studentelor din cadrul diferitelor facultati din…

- V. Stoica Programul Național de Dezvoltare Locala – Subprogramul Modernizarea satului romanesc, Domeniul realizare/ extindere/ reabilitare/ modernizare/ dotare a unitaților de invațamant preuniversitar – ofera posibilitatea autoritaților publice locale sa atraga fonduri in vederea imbunatațirii calitații…

- eMAG reduceri la telefoane Samsung. Producatorul sud-coreean de electronice ofera unele dintre cele mai performante telefoane mobile de pe piața. Astazi, la eMAG, gasiți cateva oferte excelente. Iata cele mai interesante 3 dintre ele: Pentru a profita de toate reducerile eMAG la telefoane…

- Achiziționarea programatica a spațiilor publicitare se afla pe un trend ascendent în continuare, profitând de creșterea accesibilitații la platformele tehnologice ce permit o astfel de tranzacționare. Catalin Emilian, Country Manager RTB House, considera ca publicitatea programatica…

- Potrivit unui comunicat al administratiei locale, intre orele 6,00 - 22,00, echipe ale Politiei Locale Sector 3 vor organiza actiuni pentru depistarea, identificarea si sanctionarea contraventionala, ridicarea de pe domeniul public a dispozitivelor si solutionarea sesizarilor ce vizeaza aceste aspecte.…

- Metodele prin care Delia iși relaxeaza colegii jurați la „iUmor”. Audițiile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar Delia, Mihai Bendeac și Cheloo gasesc noi metode de a se relaxa in pauze. Cei trei jurați revin la pupitrul „iUmor” in fiecare duminica, incepand cu data…

- Potrivit unor documente ale NASA, administratia Trump doreste sa privatizeze Statia Spatiala Internationala, transmite Gandul . Casa Alba vrea sa sisteze finantarea pentru statia spatiala dupa anul 2024, indica documentele NASA citate de Washington Post si Daily Mail si lucreaza la un plan de tranzitie,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Sinaia, ca nu este 'foarte confortabil' cu solutia de scutire de impozite pentru domeniul IT, el aratand ca sunt oameni valorosi si in alte domenii si nu beneficiaza de aceleasi avantaje. "Eu nu sunt foarte…

- Nu va fi vorba doar despre sport la Jocurile Olimpice de iarna din acest an. Coreea de Sud se foloseste de prilejul gazduirii evenimentului pentru a prezenta lumii unele dintre cele mai avansate tehnologii ale momentului. Tara in care au luat nastere companii precum LG, Samsung si Hyundai,…

- Corecțiile aduse „Revoluției fiscale” „Revoluția fiscala” continua… și este din ce in ce mai greu sa identificam beneficiile ei, atat din perspectiva veniturilor ce se doreau a fi colectate in plus la bugetul de stat in urma implementarii pachetului de masuri, dar și a incertitudinii, confuziei sporite…

- Esti licean si vrei o cariera in comunicare? Vino la conferinta „Automatizarea si inteligenta artificiala: sfarsitul muncii pentru umanoizi”? sustinuta de lector univ. dr. Camelia Crisan (Bucuresti) si vei afla si despre oferta educationala a Scolii Nationale destudii politice si administrative (SNSPA).…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca este imperios nevoie sa se faca un pas mai departe in domeniul asistentei psihologice pentru Armata Romana, adaugand ca, foarte probabil, pana la inceputul lunii martie va fi prezentat un nou concept in materie. Fifor are marti…

- Filmarile pentru serialul "House of Cards" au fost reluate, fara Kevin Spacey, cel de-al saselea sezon si ultimul al productiei TV urmand sa se concentreze pe personajul Claire Underwood, interpretat de actrita Robin Wright, iar actorii Greg Kinnear si Diane Lane s-au

- Competiția este adresata rezidenților și tinerilor specialiști cu activitate și lucrari in domeniul neuropatiei diabetice sau al piciorului diabetic, avand ca miza participarea la cel mai important eveniment științific european din domeniul dibatului. Unul dintre scopurile urmarite de Societatea de…

- In baza cererii nr. 2184 din data de 09.01.2018 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Izel Bar SRL. Sediul social se afla in satul Lumina, comuna…

- Simona Halep a pierdut azi finala de la Australian Open, fiind invinsa in trei seturi de Caroline Wozniacki, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6. E a treia finala majora pierduta consecutiv de romanca in cariera, dupa oportunitațile ratate la Roland Garros in 2014 si 2017. ...

- Doi tineri canadieni, care au deschis in urma cu mai bine de trei ani un restaurant in centrul municipiului Cluj-Napoca, isi inchid afacerea din cauza schimbarilor fiscale introduse de Guvern si acuza ca actualul climat nu este favorabil micilor afaceri, transmite corespondentul Mediafax.

- GSP.RO republica primul interviu dat de Gigi Becali in calitate de apropiat al Stelei, august 2000, cand spunea ca-l intereseaza doar sa faca performanta la Steaua, "semifinale de Champions League si 25 de ani invincibil in Romania". ...

- Siguranța cetațenilor și ordinea publica reprezinta obiective fundamentale ale instituțiilor de aparare, ordine publica și siguranța naționala. Activitațile desfașurate in anul 2017 in domeniul ordinii și siguranței publice au avut ca scop eficientizarea masurilor specifice executate in interesul cetațenilor,…

- Comunicat de presa CNAS Hunedoara Incepand cu luna ianuarie 2018, in conformitate cu prevederile OUG 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate și Ordinului MS/CNAS 15/1.311/2018…

- In baza cererii nr. 153919 din data de 20.12.2017 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Camp;D Apartments Residence 2017 SRL. Sediul social se…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a promulgat Legea muzeelor. Anunțul a fost facut de catre consilierul prezidential in domeniul educației, culturii și cercetarii, Corneliu Popovici, pe o retea de socializare. Acest important act dezvolta cadrul legal in domeniul muzeal și vine sa soluționeze…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit marti, 9 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, vizita delegatiei OMV-Petrom, conduse de catre Directorul General al Grupului OMV AG, Rainer Seele. In cadrul intrevederii, conducerea OMV AG a prezentat strategia de dezvoltare a companiei, care include o…

- Samsung Electronics Co., Ltd. a anunțat astazi ca va prezenta la CES urmatoarea generație de mașini de spalat inovatoare: mașina de spalat WW6850N cu tehnologia revoluționara QuickDrive ™. Îndeplinind cerințele clienților referitoare la viteza și performanțe superioare de curațare, mașina…

- Dezvoltarea inteligenței artificiale a dominat știrile din tehnologie în 2017: de la algoritmii capabili sa joace Go fara intervenție umana, la Rusia și China declarând cercetarile în domeniu o prioritate, pâna la Elon Musk și Mark Zuckerberg discutând pericolele și…

- Domeniul realitatii virtuale si a realitatii augmentate are la baza elemente tehnologice precum lentilele. In timp, lentilele curbate au fost inlocuite de cele cunoscute cu denumirea de metalentile. Lentilele plate ajuta la concentrarea luminii...

- O serie de modificari legislative foarte importante intra in vigoare anul acesta. Un nou model de carte de identitate, cu cip, chiar și pentru copii, noi reguli pentru obtinerea permisului de conducere si amenzi rutiere plafonate. Sunt doar cateva dintre schimbarile pregatite pentru romani, in 2018.…