- Presedintele american si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in au avut marti o convorbire telefonica de 35 de minute in care au discutat si despre modalitatile de a continua dialogul cu Phenianul, a precizat Yonhap. Donald Trump a mentionat luna trecuta in fata presei, intrebat daca are in…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a supravegheat testarea rachetelor cu raza scurta de actiune, efectuata in noaptea de vineri spre sambata, a transmis agenția de presa de stat din Coreea de Nord, citata de Reuters, relateaza Mediafax. Conform informațiilor publicate de KCNA, scopul testelor…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a declarat joi in timpul summitului cu presedintele Vladimir Putin de la Vladivostok, ca pacea si securitatea Peninsulei Coreene vor depinde in intregime de atitudinea viitoare a Statelor Unite, potrivit agentiei KCNA, transmite...

- Intr-un interviu acordat canalului de televiziune CBS, secretarul de stat american a abordat prudent subiectul si a tinut sa precizeze ca summitul din Vietnam dintre cei doi lideri a fost mult mai nuantat decat versiunea aparuta in presa, transmite AFP. Cea de-a doua intalnire dintre Donald…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un va merge „in curand” intr-o vizita in Rusia pentru discutii cu presedintele Vladimir Putin, a anuntat marti agentia oficiala nord-coreeana KCNA, confirmand un anunt facut joi de Kremlin, relateaza AFP. Kim Jong Un „va efectua in curand o vizita in Rusia la invitatia”…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat joi ca țara sa trebuie sa livreze o "lovitura puternica" celor care impun sancțiuni, prin asigurarea unei economii autonome, scrie Reuters, citând agenția de presa KCNA. Este pentru prima data când Kim discuta despre poziția Coreei…