- ​​Statele Unite nu cred ca Phenianul a lansat cu succes o noua arma tactica, așa oficialii nord-coreeni au anunțat miercuri. Potrivit unui oficial citat de CNN, Coreea de Nord a testat componente pentru o arma antitanc și nicidecum o arma complet operaționala. Evaluarea americanilor se bazeaza…

- Coreea de Nord a cerut joi Statelor Unite sa il inlocuiasca pe secretarul de stat Mike Pompeo cu un negociator "mai atent si mai matur", informeaza agentia de presa nord-coreeana KCNA, preluata de Yonhap, Reuters si AFP. Un oficial de rang inalt de la Phenian a declarat ca, "ori de cate ori isi baga…

- Coreea de Nord aproape ca a finalizat lucrarile de restabilire a centrului sau cheie de lansare a rachetelor cu raza lunga de actiune la Dongchang-ri, pe coasta sa de vest, pe care promisese sa-l inchida, a anuntat vineri serviciul de spionaj al Coreei de Sud (NIS), citat de agentia de presa Yonhap.…

- La o statie de rachete balistice intercontinentale nord-coreene au fost detectate noi activitați, a anuntat joi presa sud-coreeana, in timp ce președintele american Donald Trump a declarat ca ar fi foarte dezamagit daca Phenianul va reconstrui uzina nucleara, relateaza Reuters preluat de mediafax.Vezi…

- Agentiile sud-coreene de informatii au detectat semne ca Phenianul reconstruieste partial situl de lansare de rachete de la Dongchang-ri pe care l-a demolat, relateaza marti agentia Yonhap, preluata de Reuters. In mod specific, Yonhap relateaza ca nord-coreenii, aflati sub presiune de ani de zile pentru…

- Iranul a testat duminica cu succes o racheta de croaziera in cursul unor exercitii navale in apropiere de Stramtoarea Urmuz, au relatat media de stat iraniene, in contextul unor tensiuni sporite intre Teheran si Washington, relateaza agentia Reuters. Teheranul a amenintat in trecut cu blocarea Stramtorii…

- Garzile revoluționare din Iran au inaugurat o noua racheta balistica de suprafața cu o raza de actiune de 1.000 km, a anunțat joi agenția semi-oficiala de stiri Fars, ignorand cererile occidentului ca Teheranul sa-și opreasca programul nuclear, relateaza Reuters potrivit Mediafax.Citește și:…