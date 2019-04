RPD Coreeană: Liderul Kim Jong-un a supravegheat testarea unei noi arme tactice Liderul nord-coreean Kim Jong-un a supravegheat testarea unei noi arme tactice ghidate, a anuntat joi agentia nord-coreeana KCNA, citata de AFP.



KCNA nu a descris despre ce arma este vorba exact, dar 'tactic' implica o arma cu raza scurta de actiune, spre deosebire de rachetele balistice cu raza lunga de actiune percepute drept o amenintare la adresa SUA, precizeaza Reuters.



In timpul testarii a fost verificata functionarea 'sistemului special de ghidare in zbor si incarcarea unei ogive puternice', a precizat KCNA .



Kim Jong-un a calificat acest… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

