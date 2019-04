Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a afirmat vineri intr-un discurs in fata Adunarii Supreme a Poporului ca va "astepta rabdator" pana la sfarsitul anului ca Washington sa adopte "decizii curajoase" in privinta negocierilor, inainte de a lua o hotarare, transmite Yonhap, citand agentia de stat de la Phenian KCNA. Liderul de la Phenian a adaugat ca relatia sa personala cu Trump ramane "excelenta", in pofida faptului ca cel de-al doilea summit, desfasurat la Hanoi in luna februarie, s-a incheiat brusc fara a marca realizarea de progrese in privinta programului nuclear nord-coreean si a suspendarii…