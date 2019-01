Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a murit vineri in sudul Frantei dupa ce masina sa a lovit un camion la intrarea pe o autostrada blocata de manifestanti din cadrul miscarii „Vestele galbene“, relateaza Reuters.

- Purtatorul de cuvant al guvernului francez, Benjamin Griveaux, a deplans miercuri lipsa de 'decenta elementara' din partea lui Donald Trump, dupa atacurile lansate de presedintele american pe Twitter impotriva Frantei marti, cand aceasta comemora 3 ani de la atentatele de la Saint-Denis si Paris,…

- Turcia a respins luni acuzatia Frantei potrivit careia presedintele Recep Tayyip Erdogan "face un joc politic" in legatura cu uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, considerand ca Parisul se pare ca incearca sa acopere crima, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Ministrul francez de…

- Liderii Germaniei si Frantei au facut apel la o abordare unificata a promovarii pacii mondiale in cadrul unui forum care a avut loc duminica la Paris, la care au participat zeci de sefi de state si de guverne, cu exceptia presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters.

- Noua Caledonie, teritoriu francez cu 270.000 de locuitori din Pacific, organizeaza duminica un referendum prin care cetațenii vor decide daca raman in cadrul Franței sau daca aleg independența fața de statul francez. Aproape 175.000 de locuitori cu drept de vot din arhipelagul care apartine Frantei…

- Liderii Rusiei, Germaniei, Frantei si Turciei au subliniat sambata importanta incheierii unui acord de incetare a focului in Siria, stabilind ca trebuie infiitat pana la finalul anului un comitet pentru elaborarea unei noi Constitutii, relateaza Reuters. Liderii celor patru tari s-au intalnit…

- O fosta ambasadoare a Frantei in Georgia este unul din primii doi candidati cel mai bine cotati in alegerile prezidentiale care au loc duminica in fosta republica sovietica din Caucaz, relateaza joi agentia Reuters. Salome Zurabisvili, in varsta de 66 de ani, nascuta la Paris, intr-o familie…

- Pentru Laura Dinca, debutul in lumea creatorilor de moda a venit intr-un moment pe care orice designer si l-ar dori: Saptamana Modei de la Paris. In superba locatie a Ambasadei Romaniei la Paris, una dintre cele mai frumoase si emblematice cladiri din capitala Frantei, Laura a oferit un spectacol de…