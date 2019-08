Stiri pe aceeasi tema

- Șase barbați care conduceau mașini sub influența alcoolului au fost descoperiți de catre polițiștii din Arad in ultimele ore. Barbații au varste cuprinse intre 19 și 51 ani, și aveau alcoolemii cuprinse intre 0,49 și 0,99 mg/l alcool pur ... The post Amenințare pe șoselele din vestul țarii. Șoferi beți…

- Vremea instabila care a pus stapanire pe toata țara de sambata, 13 iulie, pana luni, 15 iulie, iși face simțita prezența. Trei județe din vestul țarii se afla sub cod galben de ploaie. Norii și precipitațiile se inmulțesc in Timiș, Arad și Bihor. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben pe termen scurt. Conform meteorologilor, se vor semnala „frecvente descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni, intensificari de scurta durata ale vantului, averse care vor cumula 20…25 l/mp”. Sunt vizate județele Arad și Bihor,…

- Grindina de mari dimensiuni a lovit in duminica dupa-amiaza mai multe localitati din judetele Timis si Arad. Meteorologii au emis pentru aceste doua judete cod rosu – avertizare imediata – de grindina de pana la 7 cm diametru. Bucatile de gheata au ajuns la marimea unei piersici si au facut stricaciuni…

- Un tren personal care se deplasa astazi pe ruta Arad – Simeria a deraiat cu puțin timp inainte de ora 18.00. Circulația feroviara a fost blocata pe respectivul traseu, traficul fiind deviat pe ruta Timișoara. „Astazi, in jurul orei 17.40, trenul personal 2046, care se deplasa pe ruta Arad – Simeria,…

- Incident feroviar in aceasta seara, in vestul țarii. Un tren care circula pe ruta Arad – Simeria a deraiat. Accidentul s-a petrecut intre Lipova și Milova, la kilometrul 587 + 400 de metri. In tren se aflau mecanicul, un barbat in varsta de 50 de ani și zece pasageri. Niciunul dintre aceșita nu au fost…

- Zi neagra pe șoselele din vestul țarii. Dupa ce un biciclist și-a pierdut viața intr-un accident rutier la Ineu, fiind azvarlit in șanțul de pe marginea drumului, cateva zeci de minute mai tarziu, un alt accident mortal a avut loc, tot in județul Arad. Și tot un biciclist și-a pierdut viața, fiind decapitat…

- Doua mașini s-au ciocnit frontal in aceasta dupa-amiaza pe DN79, intre Arad și Oradea, in zona Domeniilor Lupaș. In urma impactului, unul dintre autoturisme s-a izbit de un copac, șoferul aflat singur in mașina ramanand incarcerat. In celalalt automobil implicat se aflau trei persoane. La fața locului…