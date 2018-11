Stiri pe aceeasi tema

- Saisprezece agenti de politie, absolventi ai scolilor „Vasile Lascar” Campina si „Septimiu Muresan” Cluj Napoca, si-au inceput activitatea la Inspectoratul de Politie Judetean Alba. Acestia isi vor desfasura activitatea in structurile de ordine publica, investigatii criminale, criminalistic si actiuni…

- Lista celor peste 170 de școli, gradinițe, licee și facultați care funcționeaza in cladiri cu risc seismic, potrivit datelor publicate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența București. Raportul atenționeaza asupra faptului ca „aceasta situatie nu reflecta realitatea, numarul acestor cladiri fiind…

- Primarul Municipiului Targoviste, Cristian Stan, a abordat intr-o conferinta de presa subiectul privind situatia proiectului soselei de centura. Edilul a spus ca au fost solicitate unele clarificari, acestea fiind transmise in timp util la Agentia de Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia, unde proiectul…

- Curțile școlilor din municipiul Cluj-Napoca s-au redeschis pentru copii. In ultimii ani, accesul pe terenurile de sport din incinta școlilor a fost interzis sau, in cel mai bun caz, limitat, dupa terminarea orelor școlare și in week-end. Astfel ca distracția s-a mutat in fața calculatorului, a telefonului…

- In conformitate cu dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau a fost initiat proiectul de hotarare cu caracter normativ privind…

- Targul de toamna al ofertelor educationale din invatamantul profesional "Stiu sa mi aleg meseria" a ajuns la cea de a doua editie. Evenimentul se desfasoara intre 8 si 12 octombrie, sub egida proiectului "European Vocational Skills Week", primind din partea Comisiei Europene marca de calitate "Official…

- Un procent de 22% dintre unitațile de invațamant din Romania sunt in curs de renovare la inceput de an școlar, lucrarile fiind incepute in ultimii cinci ani de zile, arata datele Ministerului Educației, scrie Mediafax. In ultimii 5 ani au fost demarate lucrari de investiții in mai multe unitați…

- Lipsa materialelor didactice, a mijloacelor moderne de predare, precum calculatoare sau table interactive, au fost indicate de jumatate dintre cadrele didactice participante la un sondaj privind situatia scolilor din Romania, realizat de FSLI. Printre problemele semnalate sunt insa si lipsa grupurilor…