Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a precizat, vineri, inaintea unei vizite oficiale pe care o efectueaza in Rusia, ca relatiile dintre Londra si Moscova nu pot continua ca si pana in prezent, daca Rusia nu va inceta sa incerce sa destabilizeze Europa, relateaza site-ul Reuters.

- Conform unei analize Vola.ro, romanii au ales pentru petrecerea sarbatorilor din acest an destinații europene consacrate, precum Londra și Roma, insa și-au indreptat atenția și spre destinații mai puțin cunoscute, precum Lisabona, Catania – Sicilia și Bologna. Și destinațiile din Romania au fost solicitate,…

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se incheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AFP si Reuters. 'Dispozitiile privind perioada…

- Romanii prefera pentru petrecerea sarbatorilor din acest an destinatii europene consacrate, precum Londra si Roma, insa si-au indreptat atentia si spre zone mai putin cunoscute, precum Lisabona, Catania-Sicilia si Bologna, potrivit unei analize realizata de vola.ro. In acelasi timp, si destinatiile…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti, in fata ministrilor sai, ca obiectivul Marii Britanii trebuie sa fie un acord care sa stabileasca reguli adecvate pentru situatia tarii dupa ce aceasta va parasi Uniunea Europeana (UE), a declarat purtatorul sau de cuvant in fata jurnalistilor, dupa…

- Noul si unicul portavion britanic Queen Elizabeth ia apa la bord, a anuntat marti Ministerul Apararii, încercând sa minimalizeze aceasta problema stânjenitoare la doua saptamâni de la introducerea în serviciu a acestei bijuterii a Royal Navy, relateaza AFP. …

- Premierul britanic Theresa May le-a transmis, marti, ministrilor din cabinet ca obiectivul Marii Britanii ar trebui sa fie un acord care permite stabilirea unor reguli potrivite pentru situatia de dupa Brexit, a precizat purtatorul de cuvant al Theresei May, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May isi prezinta, luni, planul pentru perioada de tranzitie post-Brexit cu acces neschimbat pe pietele Uniunii Europene, in cadrul Parlamentului de la Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters. May urmareste stabilirea cadrului pentru o perioada de implementare…

- Nu exista 'nicio posibilitate' ca Uniunea Europeana si Marea Britanie sa poata incheia un acord de liber-schimb inainte de iesirea acestei tari din blocul comunitar, in martie 2019, a declarat marti negociatorul-sef al UE, francezul Michel Barnier, dupa o intalnire avuta cu ministri din UE inaintea…

- Marea Britanie intenționeaza sa evite introducerea unei 'frontiere dure' intre Republica Irlanda și provincia britanica Irlanda de Nord dupa ce va parasi Uniunea Europeana, indiferent de rezultatul negocierilor cu blocul comunitar, a declarat luni ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, potrivit…

- Comisia Europeana a recomandat vineri trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit in numele celorlalte 27 de state ale blocului comunitar, a estimat ca au fost inregistrate 'progrese…

- Comisia Europeana a recomandat vineri trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit in numele celorlalte 27 de state ale blocului comunitar, a estimat ca au fost inregistrate 'progrese…

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE si Canada este singura optiune realista dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit miercuri cu omologul sau irakian Haider al-Abadi la Bagdad, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului irakian, aceasta fiind prima vizita in Irak a sefei guvernului britanic de la sosirea ei la putere anul trecut, relateaza Reuters. 'Relatiile dintre…

- Suedia s-a pronuntat miercuri pentru accelerarea negocierilor dintre Uniunea Europeana si Londra cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, dar a tinut sa precizeze ca este nevoie de asumarea unor angajamente de catre britanici fata de celelalte state din UE, noteaza Reuters.Aflat…

- Suedia s-a pronunțat miercuri pentru accelerarea negocierilor dintre Uniunea Europeana și Londra cu privire la ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, dar a ținut sa precizeze ca este nevoie de asumarea unor angajamente de catre britanici fața de celelalte state din UE, noteaza Reuters. …

- Nava "viceamiral Kulakov" a fost detectata in largul coastei de nord-est a Scoției. Totul a fost posibil datorita tehnologiei avansate a sonarului care a identificat o "nava de razboi non-NATO" din Marea Nordului. Nava HMS Somerset a fost chemata sa monitorizeze nava de razboi a viceamiralului…

- Orașul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, pentru a gazdui sediul Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa. Potrivit unor surse…

- Orașul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, pentru a gazdui sediul Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa.Potrivit unor surse diplomatice…

- Orașul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, pentru a gazdui sediul Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa. Potrivit unor surse diplomatice citate…

- Orașul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, pentru a gazdui sediul Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa. Potrivit unor surse diplomatice…

- Orașele Milano și Amsterdam au intrat in runda finala de vot pentru desemnarea viitorului sediu al Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters, citand surse diplomatice. …

- Orasele Milano si Amsterdam au intrat in runda finala de vot pentru desemnarea viitorului sediu al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters, citand surse diplomatice.

- Orașele Milano, Amsterdam și Copenhaga s-au plasat, in aceasta ordine, pe primele trei poziții in prima runda de vot și vor intra un turul doi pentru desemnarea viitorului sediu al Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii…

- Regina Elisabeta a II-a, in varsta de 91 de ani, și prințul Philip, in varsta de 96 de ani, marcheaza astazi cea de-a 70 de aniversare a casatoriei. Nunta de platina, cum mai este numita, va fi sarbatorita printr-o petrecere discreta in familie, organizata la Palatul Windsor. Nu vor exista evenimente…

- Ministrii care participa luni la Consiliul UE pentru Afaceri Generale au pe agenda si un complicat vot in urma caruia va fi ales orasul ce va gazdui viitorul sediu al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care va fi mutat de la Londra odata cu iesirea Marii Britanii din UE, relateaza agentia…

- Guvernul de la Londra nu va avansa o suma pe care o va plati in contul așa-numitei 'facturi' privind Brexitul, dar va accepta in schimb secvența negocierilor privind retragerea Marii Britanii din blocul comunitar ceruta de Uniunea Europeana, adica stabilirea mai intai a condițiilor Brexitului și…

- Negociatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, a estimat miercuri, in ajunul inceperii unei noi runde de negocieri intre Uniunea Europeana și Londra cu privire la ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, ca inca raman de rezolvat 'probleme majore' legate de apararea drepturilor…

- Guvernul britanic a facut un nou anunț privind situația cetațenilor europeni care se afla in Regat. Astfel, Londra a anunțat ca cei mai mulți dintre ei vor avea dreptul sa ramana in țara, dupa finalizarea Brexitului, in martie 2019, insa trebuie sa obțina statutul de rezident, relateaza Reuters. Cetațenii…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a cerut luni 'prietenilor și partenerilor' de la Bruxelles sa faca sa avanseze negocierile privind Brexit-ul pentru a se concentra pe viitoarea lor relație comerciala, adaugand ca ambele parți trebuie sa gandeasca acum in mod creativ pentru a gasi o soluție,…

- Londra a introdus, luni, o taxa de zece lire sterline pentru cele mai vechi si mai poluante masini, cu scopul de a îmbunatati calitatea aerului în capitala Marii Britanii, a declarat primarul orasului, Sadiq Khan, potrivit Reuters, citata de Mediafax.

- Londra a introdus, luni, o taxa de zece lire sterline pentru cele mai vechi si mai poluante masini, cu scopul de a imbunatati calitatea aerului in capitala Marii Britanii, a declarat primarul orasului, Sadiq Khan, potrivit Reuters. Numita T-charge, taxa zilnica de zece lire se aplica masinilor…

- Londra va introduce, luni, o taxa pentru cele mai vechi și mai poluante autovehicule, in incercarea de a imbunatați calitatea aerului in capitala Marii Britanii, a declarat primarul Londrei, Sadiq Khan, informeaza Reuters. Denumita T-charge, taxa zilnica de 10 lire sterline se va aplica…

- Rafalele puternice de vant aduse de furtuna Ophelia au provocat un fenomen natural mai putin obisnuit, inversand sensul de curgere al unei cascade din Marea Britanie, potrivit unui videoclip postat pe site-ul aol.co.uk, informeaza AGERPRES . Videoclipul, inregistrat la 17 octombrie, arata o cascada…

- ”Am constatat astazi ca nu s-au facut suficiente progrese pentru a trece la faza urmatoare in relatia cu Marea Britanie, insa acest lucru nu trebuie sa creeze un pesimism deosebit. S-a negociat, s-au apropiat oarecum pozitiile, dar nu suficient pentru a merge mai departe. Se va negocia in continuare…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat vineri declansarea procedurii interne pentru faza a doua a negocierilor de Brexit cu reprezentantii Marii Britanii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Negocierile nu incep insa, deoarece chestiunile legate de soarta cetațenilor UE din Marea…

- Videoclipul, inregistrat la 17 octombrie, arata o cascada din Mallerstang Valley, comitatul Cumbria, in nord-vestul Marii Britanii, care curge ''in sus''. Furtuna Ophelia a lovit, la inceputul acestei saptamani, cu rafale de vant specifice uraganelor, Irlanda, vestul Scoției, nordul…

- Premierul britanic Theresa May ar putea spune mai multe despre chestiunea financiara privind dosarul Brexitului la summitul european care se va desfașura saptamana viitoare, a declarat vineri purtatorul ei de cuvant, informeaza agenția Reuters. Dupa încheierea joi a celei de-a cincea…

- 'Britanicii descopera, pe zi ce trece, noi probleme. Acesta este motivul pentru care acest proces va dura mai mult decat s-a crezut inițial', a declarat Juncker, intr-un discurs ținut la Universitatea din Luxemburg. 'Nu putem gasi deocamdata un compromis real in ce privește angajamentele financiare…

- Liderii Uniunii Europene vor transmite Marii Britanii ca trebuie sa imbunatateasca termenii ofertei de Brexit, dar vor oferi Londrei perspectiva unei treceri rapide la negocieri comerciale in luna decembrie, potrivit unui proiect de declaratie comuna citat de site-ul agentiei Reuters. …

- Uniunea Europeana va trebui sa reanalizeze strategia privind Brexit daca Marea Britanie nu isi va imbunatati semnificativ propunerile adresate Bruxellesului, afirma presedintele Consiliului European, Donald Tusk, citat de site-ul agentiei Reuters. "Auzim ca Guvernul britanic se pregateste…

- Uniunea Europeana va trebui sa reanalizeze strategia privind Brexit daca Marea Britanie nu îsi va îmbunatati semnificativ propunerile adresate Bruxellesului, afirma presedintele Consiliului European, Donald Tusk, citat de site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax. "Auzim ca…

- Poliția londoneza a anunțat sambata ca mai mulți trecatori au fost raniți in apropierea Muzeului de Istorie Naturala din oraș și ca un barbat a fost reținut la locul incidentului, transmite Reuters, care amintește ca presa britanica a relatat ca o mașina a patruns pe trotuarul din fața muzeului.…

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce un vehicul a intrat pe un trotuar destinat pietonilor, in apropierea Muzeului National de Istorie din Londra, informeaza Reuters. Un barbat a fost arestat de politia londoneza in urma incidentului. O serie de persoane au transmis prin intermediul…

- Fostul presedinte al Partidului Conservator, Grant Shapps, a afirmat vineri ca printre cei 30 de parlamentari britanici care sprijina ideea inlocuirii premierului Theresa May se afla atat sustinatori, cat si opozanti ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters, conform agerpres.ro. …

- Fostul președinte al Partidului Conservator, Grant Shapps, a afirmat vineri ca printre cei 30 de parlamentari britanici care sprijina ideea inlocuirii premierului Theresa May se afla atat susținatori, cat și opozanți ai ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters. Foto:…

- Doua avioane de lupta britanice ale Royal Air Force au escortat un avion de pasageri al companiei aeriene “Ryanair” pina la aeroportul Stansted din Londra, din cauza unei alerte de securitate, care s-a dovedit a fi falsa. Avionul, care plecase din Lituania și urma sa aterizeze la Londra, nu a mai…

- Agentia Europeana a Medicametului (AEM) avertizeaza ca ar putea pierde 70% din personal daca Bruxellesul va face o alegere inadecvata privind relocarea, in contextul in care un sondaj de opinie releva ca 90% dintre angajatii institutiei ar demisiona daca noul sediu ar fi in Romania. Agentia…

- Agentia Europeana a Medicamentului a efectuat un sondaj in randul celor aproximativ 900 de angajati privind preferintele in legatura cu relocarea din Londra, in contextul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Surse citate de site-ul Politico.eu arata ca cei mai multi angajati ai AEM ar prefera…