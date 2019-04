Roxana Vaşniuc s-a pozat aproape goală după ce şi-a pus implant în fese FOTO Roxana Vașniuc a postat o fotografie pe Instagram in care apare aproape goala si a incins imaginația fanilor. Momente cumplite pentru o prezentatoare TV dupa un implant cu silicon "Avand foarte multe contracte de imagine, prezint multe eveniment in fata publicului si imi doresc sa arat impecabil. Vezi si tu toate fetele astea de pe Instagram, cat sunt de frumoasa si arata intr-un mare fel si mi-am dorit si eu o schimbare si a fost o decizie inteleapta, chiar ma simt minunat in acest moment. Mi-am dorit sa am cel mai frumos posterior din Romania, e bombat, arata natural desi am… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

