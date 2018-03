Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Reliu (63 de ani), vasluianul declarat mort, s-a adresat instanței pentru a anula certificatul de deces. Tribunalul de la Vaslui i-a respins cererea de anulare a unei sentinte care il declara mort. Barbatul a stat 25 de ani in Turcia, iar cand s-a intors, a aflat ca este…mort! Nevasta este…

- Doi tineri din Capitala vor sa ajunga in fața altarului anul viitor, insa intampina o problema. Nu au reușit, pana in prezent, sa gaseasca o pereche de nași. Astfel ca au apelat la o metoda inedita. Au dat un anunț pe cunoscutul site de anunțuri OLX in speranța ca vor gasi doua persoane care sa […]…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuința ei. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de fapștul ca nu a mai putut sa ia legatura cu ea de aproape o saptamana. Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusețe. Vedeta nu crede…

- Brigitte Sfat iși dorește o noua relație dupa desparțirea de Ilie Nastase. Bruneta a precizat, insa, ca viitorul iubit trebuie sa fie potent din punct de vedere financiar. Asta deoarece a fost obișnuita sa traiasca in lux. Brigitte Sfat a dezvaluit și care este suma pe care a investit-o in momentul…

- Va spuneam, in episodul precedent, ca Bucureștiul interbelic era alintat ”micul Paris” de catre straini pentru aerul lui șic, specific franțuzesc, dar și datorita arhitecturii care, de la Cuza pana inainte de Gheorghiu Dej, s-a inspirat foarte mult din cea pariziana. Va invitam, așadar, la o plimbare…

- Razvan Botezatu a avut parte de o surpriza de 8 Martie, facuta chiar de colegii lui de platou. El nu a avut cum sa-i spuna ”La mulți ani” pe viu mamei lui, aceasta fiind plecata in strainatate, iar colegii i-au facut o mare bucurie. Razvan Botezatu a fost rugat sa spuna „Alo”, iar imediat și-a […] The…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, ce mega-aroganța a facut Gabriel Enache, la o luna dupa ce Gigi Becali l-a dat afara de la FCSB. Mijlocașul a scos din portofel nu mai puțin de 100.000 de euro și a surprins-o placut pe Lena, actuala sa soție. Lui Gabriel Enache…

- Este cunoscut faptul ca lui Jean- Claude Van Damme ii place viața de noapte din București, el fiind vazut in repetate randuri petrecand in cluburile de pe malurile Damboviței. Se pare ca celebrul actor nu a scapat de bataie, s-a intamplat chiar de doua ori, iar Codin Maticiuc a marturisit adevaratele…

- Acestea sunt semnele cancerului la san despre care nu vorbeste nimeni. Cancerul la san da semne și simptome pe care multe femei aleg sa le ignore. Este foarte important sa mergi la medic și sa faci o mamografie, pentru a vedea daca totul este in regula cu tine. Nodulii sunt primul semn al cancerului…

- Crima oribila comisa duminca noaptea la Satu Mare a fost rezolvata de polițiști, acum fiind treaba procurorilor sa il puna sub acuzare pe Ștefan Roman, principalul și singurul suspect. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, are detalii exclusive din ancheta. (VEZI ȘI: CRIMA ORIBILA LANGA GARA DIN SATU…

- Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate cantarețe de la noi din țara, insa copilaria ei nu a fost una la fel de ușoara ca viața de acum. Lidia Buble are 10 frați, iar cu toții au dus destule lipsuri in copilarie. „Mama nu a lucrat niciodata, s-a ocupat de copii. […] The post…

- Presa romaneasca este zguduita de o veste foarte trista. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari, județul Iași. Din primele informatii, se pare ca ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Știre in curs de actualizare. The post Doliu in presa din Romania! A fost…

- Bianca Dragușanu are o deosebita grija de Victor Slav, care a suferit un accident pe partia de schi și a fost supus unei intervenții chirurgicale la picior. Intr-o emisiune tv, vedeta a spus ce fel de femei apreciaza, dar și pe care barbații ar trebui sa le evide, daca se gandesc la un mariaj perfect.…

- Floarea de colț este o planta care a fost declarata monument al naturii. Este o planta extrem de rara și protejata prin lege inca din 1931. In Romania, este ocrotita in rezervațiile naturale din Piatra Craiului, Munții Bucegi și Ciucaș. Un simbol național in Austria și Germania, floarea de colț este…

- Dupa ce va parasi competiția Exatlon, Giani Kirița va ”imbrațișa” cariera de antrenor. Fostul fotbalist a facut un curs in toamna anului trecut, organizat de Federația Romana de Fotbal pentru obținerea Licenței A de antrenor. Giani a absolvit un curs de 120 de ore, 48 teoretice și 72 practice, pentru…

- Durere fara margini pentru un cantareț de la noi. Tatal sau se afla internat la Spitalul Municipal din Braila, asta dupa ce a primit un diagnostic sumbru de la medici: sufera de cancer. Va reamintim ca aceeași boala a rapus-o pe Denisa Raducu. Talentata artista cu chip de inger a luptat cu temuta maladie…

- Tami Huntsman a pledat vinovata la capetele de acuzatii pe care tribunalul i le-a adus. Asa a evitat pedeapsa cu moartea! Trupurile celor doi micuti au fost gasite intr-un depozit inchiriat. Tami Joy Huntsman, de 41 de ani, i-a ucis cu sange rece. Si totul din cauza surorii mai mare a celor doi minori.…

- Aseara, in jurul orei 22 45 polițiștii au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca un barbat a patruns intr-o agenție de pariuri din centrul orașului si sub amenințarea unei pistol, a solicitat angajatei banii incasați. Acum polițiștii sunt pe urmele faptasului. Pana la aceasta ora inca nu a fost…

- Salariile vedetelor din Romania. Andreea Esca, Andreea Mantea și Catalin Maruța sunt doar trei dintre cei mai indragiți prezentatori de la noi. Și de-a lungul timpului, romanii s-au intrebat ce suma primesc in fiecare luna pentru job-ul pe care il au. Salariile vedetelor din Romania. In urma unei anchete,…

- Paula Chirila este pregatita sa iubeasca din nou, dar are unele pretenții! Ea a deschis, intr-o emisiune tv, cum arata barbatul pe care-l viseaza, ce vrea de la el ș ice este dispusa sa ofere. Paula mai spune ca oamenii poarta, in societate, cate o masca. Ea nu face excemție! „In public toti purtam…

- Starea drumurilor 1 martie. Țara este paralizata de frig de la inceputul saptamanii. In mai multe regiuni din țara au cazut cantitați considerabile de zapada. In continuare nu se poate circula pe multe sosele din Romania ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Drumuri nationale si autostrazi cu…

- Momente de coșmar pentru familia imperiala germana. Printul Carlos Patrick Godehard de Hohenzollern, in varsta de 39 de ani, s-a sinucis. Prințul s-a aruncat in gol de la etajul 21 al Hotelului Intercontinental din Frankfurt, potrivit DailyMail, citat de antena3.ro. Carlos abia fusese eliberat, pentru…

- Voyager 1 implinit 40 de ani. A furnizat poze din sistemul solar nevazut, iar cand se va intalni cu o rasa mai avansata are cate un mesaj de la fiecare popor. Cand NASA a lansat in spațiu sondele Voyager 1 și 2, dr. Carl Sagan, de la Universitatea Cornell, a fost desemnat drept omul care sa transmita…

- Clipe grele pentru Maia Morgenstern. Celebra actrița a ajuns la spital, dupa ce a cazut in timp ce era pe scena unui teatru. Ajunsa la spital, doctorii care s-au ocupat de ea, i-au dat o veste trista: avea o mana rupta, așa ca au fost nevoiți sa ii puna ghips. Cu toate ca are mana […] The post Maia…

- Clipe de groaza pentru 40 de elevi din județul Gorj, aflat sub cod portocaliu de vreme rea. Un autobuz plin cu 40 de elevi care erau transportati la un liceu din Rovinari, judetul Gorj, a ajuns in urma cu puțin timp intr-un sant de pe marginea unui drum judetean. Din cauza stratului de zapada aflat…

- Nu mai este un secret faptul ca romancele sunt considerate printre cele mai frumoase femei, astfel sunt admirate de mulți barbați, in special de straini din toate colțurile lumii. Așa s-a intamplat și de aceasta data, doar ca personajul este celebrul actor, Kevin Hart. Aflat in Dubai, barbatul a intalnit-o…

- Mihai Margineanu a acordat un interviu in care a vorbit despre Andreea Esca, Loredana Groza și Mihaela Radulescu. Artistul a precizat cum le-a cunoscut pe cele trei vedete și prin ce a trecut alaturi de ele. Mihai Margineanu a precizat ca ii este veșnic recunoscator Mihaelei Radulescu, in principal…

- Dorin Cocoș și iubita lui, Raluca Miu, au in aceasta perioada numai motive de bucurie! Mai e puțin pana la momentul mult așteptat, atunci cand va veni pe lume baiețelul lor. Marele eveniment se apropie cu pași repezi, iar, in tot acest timp, afaceristul este extrem de grijuliu cu blondina. CANCAN.RO,…

- Dupa o serie de sase partide consecutive in Liga I in care nu a cunoscut gustul victoriei, serie care a costat-o calificarea in premiera in play-off-ul Ligii I, FC Botosani va incerca sa se reabiliteze in fata propriilor fani si sa castige confruntarea cu Gaz Metan Medias. Cu un nou obiectiv declarat…

- Orașul Roman, județul Neamț, a fost zguduit de un caz incredibil. Un batran a fost filmat de un amator in timp ce cadea de la etajul al treilea al unui bloc. Pe imagini se observa cum acesta este impins de o persoana aflata in casa. Agresorul este chiar fiul victimei, care a fugit, imediat, dupa […]…

- Tragedia de duminica seara, cand medicul stomatolog Alexei și-a ucis soția apoi s-a atuncat de la etaj, a lasat in urma un copil orfen, de doar 20 de zile. Bebelușul se afla intr-un spital din Chișinau. Medicul Iurie Dondiuc sustine ca starea de sanatate a nou-nascutului este stabila, dar bebelusul…

- Un barbat in varsta de 61 de ani din orașul bihorean Ștei a intrat in atenția polițiștilor din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Bihor, dupa ce s-a pensionat mai devreme decat ar fi avut dreptul. El a prezentat o adeverința falsificata care atesta ca a lucrat in condiții periculoase.…

- Romanii care iși incearca norocul la Loto 6/49 au așteptat cu sufletul la gura sa fie extrase numerele in aceasta seara ca sa afle daca se numara printre aceia care au ghicit numerele. La tragerile loto de duminica, 18 februarie, Loteria Romana a acordat 30.883 de caștiguri in valoare totala de 1.120.130,04…

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata. „Intr-adevar putem spune ca de data asta masele de aer s-au așezat specific iernii,…

- Au fost concurenți la ”Insula Iubirii” și acolo s-a infiripat totul! El s-a indragostit nebunește, ea nu i-a respins avansurile. Iar la doi ani distanța, cei doi au facut pasul: el a cerut-o de nevasta, iar raspunsul a fost cel pe care-l aștepta! Olivia Buckland si Alex Bowman au anunțat. Intr-un interviu,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.236 locuri de munca, anunța Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) Situația locurilor de munca pe care le pot ocupa romanii este urmatoarea: Germania – 699 locuri de munca: 400 manipulant bagaje,…

- Scandal la a Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Totul a pornit dupa ce o studenta la Psihologie și-a facut curaj sa vorbeasca deschis despre ceea ce i-a facut un profesor la care nu reușea sa promoveze examenul. Studenta i-a trims un e-mail barbatului, in care și-a aratat disponibilitatea…

- Anastasia Cecati și Alexei Mitachi au format pana de curand un cuplu foarte frumos și apreciat in Republica Moldova. Ea iși facuse o cariera in lumea modelingului, dar cocheta cu cea a muzicii și a filmului – de altfel, a jucat in serialul „Las Fierbinți”. Iar el reușise sa iși deschida o clinica stomatologica…

- Celebrul Nelson Mondialu a decis sa puna punct casniciei cu Liana. Interlopul s-a desparțit de soție și, mai mult, a plecat deja de acasa! Nelson s-a mutat, deocamdata, la hotel. Celebrul interlop a facut cateva filmulețe și le-a postat pe canalul lui de youtube. “Mai are rost sa stam impreuna? Intre…

- Ionuț Tanase a divorțat de mama copiilor sai. Caștigatorul de la „Dansez pentru tine” a facut chiar el anunțul, pe contul sau de Facebook. El a postat un mesaj foarte lung, care i-a emoționat pe prietenii sai. Artistul a dat de ințeles ca a facut anumite greșeli care au dus la deparțire și a postat…

- Alerta printre jandarmii și polițiștii din Ineu, județul Arad, dupa ce un elev de liceu a venit la școala cu un pistol. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, a stat de vorba cu directoarea liceului unde s-a petrecut incidentul și a aflat toate detaliile. (VEZI ȘI: VIDEO EXCLUSIV. PABLO ESCOBAR AL ROMANIEI…

- Berbec – Nu te increde astazi in sfaturile unui prieten sau ale unui apropiat al familiei, deoarece s-ar putea sa iți induca in eroare judecata și ca atare sa comiți unele greșeli…copilarești! Alege-ți bine și rațional colaboratorii cu care vrei sa lucrezi și nu te entuziasma la primul om care iți iese…

- Tragedie aviatica duminica dimineata (18 februarie), in sud-vestul Iranului. Un avion de linie iranian asigurand o legatura interna s-a prabusit duminica dimineata in sud-vestul Iranului cu aproximativ 66 de pasageri la bord. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), s-a…

- A fost panica in Mexic, vineri (16 februarie), dupa un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe strada Righter, produs la ora locala 17:39. Seismul a durat 1 minut și a fost urmat de 225 de replici. Epicentrul a fost pe coasta oceanului Pacific. Presedintele statului a declarat stare de urgenta. Acesta…

- A fost, fara indoiala, o lovitura la coarda sensibila! Scena din biroul Lilianei Gafencu, relatata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , respectiv momentul cand sefa de la CS Dinamo intra in conflict cu adjunctul, a creat un tsunami in ”Stefan cel Mare”! Sigur, comunicatul remis de CS Dinamo este…

- Gabriel Coveseanu, cunoscut drept Cove, este prezentatorul unui show matrimonial ce va incepe in curand la Pro TV, „Ma insoara mama!“. Rolul nu este deloc usor, avand in vedere ca selectia fetelor se desfasoara sub atenta supraveghere a viitoarelor soacre.

- Ofertele nu vor lipsi de pe piata muncii nici in 2018, domeniile in care se vor face cele mai multe angajari fiind domeniul tehnic, financiar bancar, industria automobilelor si cel energetic, apreciaza specialistii in recrutare, care ii vor invita la interviuri pe candidatii cu CV-uri personalizate…