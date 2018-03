Stiri pe aceeasi tema

- Londra ar trebui sa examineze o amanare a Brexitului, deoarece ar putea sa nu aiba suficient timp sa incheie un acord cu Bruxellesul inainte sa paraseasca Uniunea Europeana (UE) peste un an, recomanda o comisia parlamentara insarcinata cu Brexitul, relateaza The Associated Press. Comisia din cadrul…

- Dupa ce a fost eliminata de Venus Williams in turul 2 de la Indian Wells, Sorana Cirstea a mers la Miami pentru a se relaxa si a se pregati de urmatorul turneu. Jucatoarea de pe locul 35 in ierarhia WTA a postat pe Instagram o poza care o infatiseaxa in costum de baie extrem de […]

- De ceva vreme, oameni interesanți și interesați direct de subiect au inceput sa propovaduiasca in stanga și-n dreapta ideea ca, in curand, vor fi alegeri pentru un nou Consiliu Județean. Punctul de plecare al zvonului manipulator este simplu: PSD, fara Ionel Arsene ca element de siguranța in fruntea…

- Marian Oprisan, presedintele PSD Vrancea, cere masuri impotriva protestatarilor care s-au strans la Sala Palatului, unde are loc Congresul PSD, desi nu au o autorizatie de protest."In primul rand, autoritatile statului ar trebui sa ia masurile care se impun la orice manifestare neautorizata.…

- In cadrul ședinței saptamanale de astazi, președintele PDM, Vlad Plahotniuc a mai adus in discutie un subiect important, care a impus luarea unei decizii, cea de convocare pentru ziua de maine a sedintei Consiliului Suprem de Securitate.

- Dupa ce am aflat despre Desire 12, viitorul smartphone HTC cu dotari entry-level, noi dezvaluiri completeaza oferta si cu un model Desire 12 Plus, avand ecran spatios si hardware cu performante mai putin restrictive. La fel ca fratiorul sau cu dotari mai modeste, Desire 12 Plus vine cu un ecran avand…

- Daca te-ai intrebat vreodata unde stocheaza Apple toate datele pe care le salvezi in iCloud, acum ai și un raspuns. Milioane de clienți Apple stocheaza miliarde de fotografii, contacte, fișiere și orice alt tip de date importante in iCloud, serviciul de backup pe care il ofera compania. Cu siguranța,…

- Obligatii noi pentru producatorii agricoli care isi vand produsele in piete. Acestia vor trebui sa afiseze o eticheta detaliata, care sa indice datele de identificare ale fermierului si ale produsului, dar si sa expuna la locul de vanzare o copie dupa atestatul de producator.

- Biserica primeste subventii generoase de la statul roman, inclusiv salariile preotilor, fara a plati vreun fel de taxe sau impozite, a amintit Remus Borza, considerand ca, asa cum a spus si ministrul de Finante, s-ar impune mai multa transparenta si comunicare in ceea ce priveste asumarea misiunii de…

- Iata ce mediacamente nu ar trebui sa consumi atunci cand știi ca te vei urca la volan. medicația obezitații – sibutramina, amfepramona medicația antialcool – disulfiram medicația antivertigo – cinarizina antitusive – dextrometorfan. Aici ar trebui acordata o atenție deosebita,…

- In jur de 700 de suporteri ai lui Lazio au intrat pe Arena Naționala in jurul orei 21:15 pentru a urmari meciul cu FCSB, din 16-imile Europa League. Fanii italienilor și-au inceput razboiul cu formația din Romania inca din afara stadionului cand au scandat mai multe cuvinte triviale la adresa roș-albaștrilor…

- Incendiar din dormitorul Antoniei! Pe contul ei de instagram artista si-a pus cateva fotografii in care apare in tandreturi cu Alex Velea. Pozele sunt intunecate, dar se poate observa foarte bine pasiunea dintre ei. A

- Singurul model care primeste acest kit special se numeste BMW M550i xDrive M Performance, adica versiunea pe benzina de top. Fanii BMW stiu ca acest M Performance este cel mai apropitat model fata de cel al noului M5 cu singura diferenta este doar la pretul de achizitie.…

- Gigi Becali a surprins azi cand a fost pus sa aleaga doua victorii din urmatoarele 3 partide oficiale, jocuri in care FCSB le intalnește la București pe CFR (acasa), Lazio (acasa) și Dinamo (deplasare, dar pe Arena Naționala). Surpriza insa! Patronul roș-albaștrilor ar alege victorii in primele doua…

- Mainz traverseaza un moment foarte greu, iar fanii nu au mai suportat infrangerea din deplasare cu Frankfurt, scor 0-3, in Cupa Germaniei. VEZI VIDEO Cu doar doua succese in ultimele 10 meciuri oficiale și abia pe locul 18 in Bundesliga, Mainz are mari probleme și cu fanii, care i-au tras la raspundere…

- Directia de Sanatate Publica a cerut tuturor unitatilor medicale cu paturi sa ia masuri de interzicere sau, dupa caz, de acces controlat igienico- sanitar. Decizia a fost luata pe fondul numeroaselor cazuri de gripa confirmate in intreaga tara. Practic, numarul vizitelor la pacienții internați pe secții…

- Feli Donose (31 ani) este una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania la ora actuala. Artista tocmai ce a lansat zilele trecute o noua piesa, in colaborare cu Smiley, “Vals”. Din pacate, viața personala a lui Feli a fost zguduita de vestea ca tatal ei a murit. Cunoscuta pentru activitatea sa…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența, din cauza unor probeme la rinichi. Pentru ca situația s-a agravat, medicii i-au extirpat unul dintre rinichi. Raoul, cel care colaboreaza de ani buni cu artista a vorbit despre starea de sanatate a acesteia.In urma unor analize, Mirabela Dauer a descoperit…

- Simona Halep (1 WTA) a invins-o clar pe Karolina Pliskova (6 WTA) și s-a calificat in premiera in semifinalele turneului Australian Open, unde va juca impotriva lui Angelique Kerber .Citește și: Simona Halep, ridicata IN SLAVI in presa internaționala, dupa ce a 'distrus-o' pe Pliskova: 'Masina…

- Antonia este una dintre cele mai frumoase si iubite artiste din Romania. Vedeta se bucura de aprecierea unui numar impresionant de fani, atat prin prisma calitatilor sale vocale, dar si datorita aspectului sau fizic, Antonia este considerata cea mai frumoasa femeie de la noi.

- La inceputul lui 2018, Shakira a primit o veste proasta! Celebra cantareata este acuzata de frauda fiscala si risca sa ajunga dupa gratii. Potrivit fiscului spaniol, vedeta ar fi fraudat statul cu peste 30 de milioane de euro. Parchetul din Spania va decide daca vedeta va raspunde penal pentru presupusa…

- Simona Halep, principala favorita a turneului de la Australian Open, s-a calificat in turul 3 dupa victoria obținuta in fața lui Eugenie Bouchard, scor 6-2, 6-2, insa fanii australieni au gasit și de data asta un motiv de nemulțumire. Deplasarea Simonei Halep din timpul meciului cu Bouchard i-a facut…

- Calificarile regionale pentru The Bucharest Major s-au incheiat ieri, astfel ca a fost definitivat și tabloul participantelor: The Bucharest Major se va desfașura in Sala Polivalenta, in intervalul 4-11 martie și este dotat cu un fond de premii de un milion de dolari, plus 1,500 Dota…

- Surorile Kardashian si-au facut o obisnuinta din a posta fotografii cu ele in ipostaze indecente, comportament care le aduce tot mai multi fani. Totusi, nu acesta este si cazul lui Kourtney. Cea mai mare dintre surorile Kardashian a fost aspru criticata pentru ca a postat pe Instaram o fotografie in…

- Ed Sheeran a lansat o super piesa si fanii s-au indragostit imediat de ea! In doar doua zile, clipul a adunat deja mai bine de 13 milioane de vizualizari! Asta in ciuda faptului ca au trecut doar doua zile de la lansarea oficiala a cantecului.

- Fanii au luat cu asalt pagina artistei, inrosind butonul de „Like” pentru unul dintre cele mai hot cadre postate vreodata de aceasta. Anna Lesko face ce face si, din cand in cand, ii place sa socheze. Punct tintit, punct lovit! Cu un singur instantaneu in care apare topless, ce-i drept cu spatele la…

- Un cunoscut medic din Germania susține ca starea fostului campion mondial s-ar putea imbunatați vizibil. "Fanii ar trebui sa spere in continuare. Potrivit unui studiu realizat in Suedia, intre 30% si 40% dintre pacienti au redevenit constienti la patru ani de la accidente", a explicat medicul Mark…

- Una dintre cele mai iubite artiste de la noi, Lidia Buble, a avut parte, in seara dintre ani, de o surpriza placuta. Zeci de fani care o iubesc au sosit la concertul Lidiei tocmai din Miercurea Ciuc. Cantareața se afla in concert la Codlea, Brasov. Artista le-a mulțumit fanilor care au venit special…

- Lucrurile merg bine pentru Leo Messi. Nu doar in teren, ci și in afara lui. Vedeta Barcelonei tocmai și-a deschis un restaurant special, cu tematica fotbalul. Locația este situata in centrul Barcelonei și este manageriata de Rodrigo, fratele lui Leo Messi. Starl argentinian a platit 2,5 milioane de…