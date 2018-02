Stiri pe aceeasi tema

- Daca in prima faza mesajul Codin Maticiuc suna "M-am culcat cu Madalina Ghenea", dupa ce citesti tot iti vei da seama ca a adormit numai cu numele ei pe perna pentru ca o astfel de surpriza l-a asteptat la un hotel, scrie spynews.ro. Citeste si Madalina Ghenea, la un pas de o noua despartire?…

- Extrem de discreta pana acum in ceea ce privește viața amoroasa, vecina de la Neatza a recunoscut relația cu Codin Maticiuc inca din primele zile. Aceasta asumare nu l-a lasat indiferent pe actorul Alexandru Ion, fostul iubit al Flaviei Mihașan. Imediat ce a aflat de cei doi, actorul a plecat in Asia.…

- S-a rupt lantul de iubire! O noua despartire zguduie showbiz-ul romanesc. Codin Maticiuc si Flavia Mihasan s-au despartit dupa doar doua luni de relatie. Tanara a ales sa depaseasca momentul in fel propriu. Mai exact, la sala de forta! A

- La scurt timp dupa ce Codin Maticiuc a confirmat despartirea de Flavia Mihasan, blondina a reactionat si a postat un filmulet cu ea in care se lupta din greu la sala de sport, semn ca nu se mai gandeste la ce a fost intre ei si se focuseaza pe activitati care sa o ajute sa arate la fel de bine.

- Codin Maticiuc si Flavia Mihasan ar fi decis sa incheie povestea de dragoste cu doua saptamani in urma, scrie spynews.ro. Mai mult, Flavia Mihasan a luat decizia sa nu il mai urmareasca pe Codin Maticiuc in mediul online, semn ca despartirea a fost una dureroasa, cel putin pentru ea. Citeste…

- Flavia Mihașan și-a inceput concediul de iarna inainte de Craciun, cu o escala, in Italia. "Vacanța mea a inceput in Milano, unde locuiește familia mea de ani de zile. Am petrecut Craciunul impreuna, dupa care am zburat spre mult soare, peste ocean, la Miami", a spus Flavia Mihasan pentru…

- Formeaza cel mai frumos cuplu din showbiz-ul romanesc si nu pierd nicio ocazie pentru a-și declara iubirea și a le arata tuturor cat de mult se iubesc. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere, au parte de o bine meritata vacanta de vis in Portugalia,…

- Flavia Mihasan a fost implicata intr-un accident rutier petrecut pe un bulevard din Bucuresti. In cadrul unei emisiuni, asistenta TV care se iubeste cu blogger-ul Codin Maticiuc a povestit cum s-a petrecut incidentul, dar si care este starea ei de sanatate.

- FLAVIA, asistenta de la Neata cu Razvan si Dani, IMPLICATA intr-un ACCIDENT de masina. Din fericire, vedeta nu a pațit nimic grav, scrie b1.ro. Citeste si Flavia de la Neata si Codin Maticiuc nu-si mai ascund relatia. PRIMA POZA cu ei impreuna "Eram intr- o intersectie in Bucuresti,…

- Flavia Mihașan, implicata intr-un accident de mașina. Vedeta a fost lovita in traffic de o tanara care se machia la volan, insa din fericire, asistenta de la Neața cu Razvan șui Dani nu a pațit nimic grav. Flavia Mihasan a povestit la Antena 1 cum s-a intamplat totul si a marturisit ca incidentul…

- Este, probabil, cel mai rasunator caz de divorț din showbiz, chiar daca celebritațile in cauza nu au dorit sa vorbeasca prea mult despre problemele lor din cuplu. Dar, daca eu nu vor sa spuna nimic, paparazii Spynews.ro au gasit raspunsul pe care incercau sa il doseasca.

- In ultima vreme, Denisa Tanase, jumatatea trupei Bambi, pare sa fie mai fericita ca niciodata. Iar motivele, deși ea a refuzat sa le dezvaluie, par sa fie legate de noua ei relație, artista fiind amorezata pana peste cap.

- Cel mai nou si cel mai hot cuplu autohton a petrecut Revelion peste Ocean, pe ritmurile muzicii lui Puff Daddy. Flavia Mihasan si Codin Maticiuc stiu sa se bucure de viata si sa petreaca pana in zori. Asa au facut si in Miami, unde cei doi au mers sa petreaca in stil mare trecerea dintre ani. Dupa…

- Cei doi parasit Bucurestiul inainte de Craciun si s-au retras intr-o destinatie exotica, unde se bucura din plin de momentele romantice. Daca zilele trecute cei doi postau fotografii de pe plaja, dar intotdeauna separat, iata ca a fost facuta publica si mult asteptata imagine! Au lasat la…

- Aflata in vacanta peste ocean, asistenta de la “'Neatza cu Razvan si Dani” a postat o fotografie incendiara. Toti internautii i-au admirat trupul de zeita, iar unii dintre ei au suspinat la gandul ca e deja “luata” de Codin Maticiuc. Asa ca s-au limitat la a-i face complimente.

- Au tot incercat sa se ascunda, dar nu le-a iesit prea bine! Daca pana acum cei doi dadeau de inteles ca exista o apropiere intre ei, de data aceasta avem dovada clara a faptului ca se iubesc! Flavia si Codin Maticiuc au postat prima fotografie impreuna!

- Dupa ce Spynews.ro au publicat in exclusivitate imagini cu Codin Maticiuc si Flavia Mihasan, se pare ca cei doi confirma relatia pe zi ce trece! Cei doi au parasit Bucurestiul si au plecat intr-o vacanta exotica in Miami. Sa fie asta prima lor vacanta de cuplu?

- Codin Maticiuc si asistenta de la “'Neatza cu Razvan si Dani” au dat Bucurestiul pe Miami. Cei doi se relaxeaza pe plajele insorite de peste ocean si se distreaza alaturi de prietenii de acolo. Contactat de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, iubitul Flaviei Mihasan a facut marturisiri despre povestea…

- La cateva luni bune dupa despartirea de Catalin Cazacu, Denisa Tanase si-a facut un nou iubit. Acesta e un tanar afacerist, cunoscut in lumea vedetelor. Si, desi, au vrut sa isi pastreze relatia ascunsa, cei doi s-au dat singuri de gol in timpul vacantei in care se afla departe de Romania.

- Kennya, una dintre cele mai apreciate prestatoare de show-uri dedicate adultilor, ascunde in spatele zambetului o adevarata drama. Focoasa bruneta a facut dezvaluiri emotionante, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre momentele grele pe care le traieste. Starleta a ajuns la sapa de lemn, chiar de…

- Codin Maticiuc și frumoasa Flavia, ”vecina” matinalilor de la Antena 1, traiesc, in aceasta perioada, o adevarata poveste de dragoste. Și, chiar daca pana acum, nu și-au asumat-o, la modul oficial, Codin a acceptat sa vorbeasca despre ei, in exclusivitate cu Spynews.ro.

- Flavia Mihasan, 32 de ani, a marturisit ca isi doreste foarte mult sa devina mamica, insa visul nu i se poate implini prea curand. Dani Otil s-a intrebat cum ar arata asistenta TV in postura de mamica: "Dar nu mai bine te duci si faci un copil?". Flavia Mihasan a raspuns imediat: "Doamne,…

- Aflata intr-o relatie cu blogger-ul Codin Maticiuc, Flavia Mihasan "a scapat porumbelul" in timp ce era la TV. Asistenta de la “'Neatza cu Razvan si Dani” a marturisit ca isi doreste foarte mult sa devina mamica, insa, din nefericire, visul nu i se poate implini prea curand. Iubita lui Codin Maticiuc…

- Codin Maticiuc a explicat ce moștenire ii vor lasa parinții sai. Despre acesta, el spune ca este una foarte grea. Codin Maticiuc a fost cunoscut de-a lungul anilor, drept un adevarat crai de Dorobanți. Insa, Codin Maticiuc, care are o relație cu asistenta de televiziune Flavia Mihașan , este implicat…

- Codin Maticiuc si Flavia Mihasan formeaza cel mai nou cuplu din showbiz. Blondina a incheiat de curand relatia cu actorul Alexandru Ion, dar a ramas tot in zona filmului, actualul ei iubit a cochetat si el cu actoria. Codin Maticiuc a recunoscut ca a luptat din greu pentru a cuceri femeile cu care a…

- Prezentatoarea TV si Codin Maticiuc sunt prieteni de ani buni si fiecare dintre ei isi stiu calitatile si defectele. Astazi, la scurt timp dupa ce a pasit in platoul emisiunii pe care o modereaza, Bianca Dragusanu si-a spus parerea sincera despre cunoscutul blogger, care in prezent formeaza un cuplu…

- Relația dintre Codin Maticiuc și Flavia, frumoasa asistenta a matinalilor de la Antena 1, a fost deconspirata, ieri, de paparazii Spynews.ro. Cu toate acestea, informațiile primite de reporterii Spynews.ro demonstreaza ca relația lor este mult, mult mai veche.

- Codin Maticiuc, cel despre care s-au spus vrute și nevrute, s-a indragostit de Flavia Mihasan, superba blondina de la „Neatza cu Razvan si Dani", scrie spynews.ro. Desi pana acum au incearcat sa-si tina relatia departe de ochii lumii, cei doi iubareți si-au facut aparitia in Centrul Istoric al Capitalei.…

- Saptamana a inceput cu o veste bomba care i-a lasat fara replica pe ”actorii” peisajului monden autohton! Flavia Mihasan si Codin Maticiuc au marcat cel mai nou cuplu din showbiz. Fostul logodnic al blondinei, Alexandru Ion, a primit vestea in timp ce se afla la zeci de mii de kilometri distanta.

- In ziua in care s-a aflat ca iubita lui este asistenta TV de la “'Neatza cu Razvan si Dani”, Codin Maticiuc a facut public un mesaj. El a impartasit impresiile dupa ce a mers intr-un local de fite la munte si a facut-o in stilul care l-a consacrat. Gandurile sale au fost postate in dreptul unei poze…

- Dupa ce paparazii Spynews.ro au prezentat dovada ca intre Flavia, frumoasa ”vecina” a matinalilor Antenei 1 și Codin Maticiuc se desfașoara o adevarata poveste de dragoste, fanii celor doi au ”navalit” pe conturile lor de socializare.

- De ceva vreme, Flavia Mihasan si Codin Maticiuc formeaza un cuplu, iar vestea oficiala “a explodat” azi in presa mondena. In cadrul editiei de astazi a emisiunii “'Neatza cu Razvan si Dani”, asistenta TV a avut o reactie in legatura cu povestea de dragoste pe care o traieste in prezent. Nimanui nu i-au…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Cand nimeni nu se astepta, Codin Maticiuc traiește o poveste de dragoste alaturi de o vedeta de televiziune! Paparazzii Spynews.ro au imaginile in care craisorul de Dorobanti apare alaturi de cea care a reușit sa-i fure inima!

- Un grup de protestatari a contestat prezenta la targul Gaudeamus a lui Dan Voiculescu – care si-a lansat cartea “Lupta politica” -, a lui Adrian Nastase si Sorin Rosca Stanescu, fosti condamnati, care, dupa parerea lor, vorbesc despre “valori inversate” si care nu ar trebui sa fie in viata publica.…

- Revista saptamanala Closer, aceeași care a dezvaluit relația secreta dintre fostul președinte Hollande și actrița Julie Gayet, a publicat pe coperta, la 10 noiembrie, o fotografie in care apar Alain Delon și Valerie Trierweiler și vestea ca cei doi sunt implicați intr-o "prietenie intima". "Sunt…

- Balerina de profesie, Flavia Mihasan s-a despartit, in urma cu cateva luni, de actorul Alexandru Ion. Iar acum pare extrem de apropiata de un alt actor. Recent, matinala de la Neatza cu Razvan si Dani a fost surprinsa alaturi de Codin Maticiuc, la lansarea filmului "Hawaii".