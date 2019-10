Stiri pe aceeasi tema

- Șeful civil al celui mai important centru de profile cibernetic și contraspionaj cyber din Canada, aflat sub directa comanda a biroului Primului Ministru canadian, este oficial acuzat de acțiuni aflate sub incidența legilor de tradare naționala, scrie Defense Romania. Cameron Jay Ortis, cel…

- Daca majoritatea artiștilor obișnuiesc sa ia parte la emisiuni live (radio sau tv) in cadrul carora sa intre in discuții cu fanii, fetele din trupa Amadeus, condusa de buzoianca Andreea Runceanu, au ales sa lanseze o astfel de invitație pe pagina lor de Facebook. Admiratori din lumea intreaga, din Mexic…

- Indragostita pana peste cap de dans, invitata de la Observator a vrut sa faca asta la un nivel profesionist. A reusit insa mai mult de atat! Flavia Mihasan a adus vremea si vremurile bune la emisiunea Neatza cu Razvan si Dani timp de sase ani! Ce planuri are acum?

- Am mai spus-o și in trecut: dupa fiecare desparțire, Bianca Dragușanu și Alex Bodi par sa revina din ce in ce mai indragostiți. Așa se face ca, dupa ultima separare cu nabadai, cei doi au luat direct urma starii civile.

- CAPRICORN – Te afli in fata unui nou inceput si te indoiesti ca ai merge in directia cea buna. E bine sa ai dubii, semn ca nu te arunci asa, la primul impuls, spre ceva care nu e inca bine conturat in fata ta. Da, porneste pe acest drum cu prudenta, asculta-ti intuitia care te mai trage de maneca, pentru…

- Elena Basescu poate sa spuna cu mana pe inima ca este cea mai fericita și implinita femeie! Are o familie superba, un barbat care o iubește extrem de mult și care este extrem de atașat și de copii, așa ca ce ai putea sa-ți mai dorești?

- Laura Vass a fost mereu o artista extrem de apreciata. La debutul sau in muzica, vedeta le-a cucerit fanilor sai inimile cu vocea sa, dar și cu frumoasa poveste de dragoste pe care a trait-o atat in melodiile sale, cat și in viața reala, cu Sorin Copilul de Aur.