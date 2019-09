Stiri pe aceeasi tema

- Și ce victorie! 4-0 cu Petrolul Ploiești, în condițiile în care formația pregatita de Flavius Stoican s-a anunțat la rândul ei ca vrea promovarea. Deocamdata însa, mirajul Ligii 1 este un vis îndepartat pentru ambele tabere. Gavra, la primul șut pe poarta al „studenților”…

- Vestea ca What's Up și Simina s-au desparțit i-a uimit pe toți cei care ii cunoșteau. Fanii ii vedeau impreuna pentru totdeauna, mai ales ca cei doi formau un cuplu de noua ani. Lucrurile nu au stat, insa, așa, iar cei doi au decis sa o ia pe drumuri separate.

- Marius Moga i-a facut o superba declarație de dragoste partenerei sale de viața, Bianca Lapuște. Marius Moga și Bianca Lapuște sunt impreuna de cinci ani. In 2015, partenera de viața a lui Marius Moga, Bianca Lapuște, a adus pe lume o fetița care a primit numele Maria Elisabeta. Miercuri, Marius Moga…

- Simona Halep (27 de ani) se afla in aceasta perioada in Statele Unite, pentru o serie de turnee care vor culmina cu US Open, dar fara a fi insoțita de proaspatul iubit, omul de afaceri Toni Iuruc.

- Horoscop 5 august 2019. Astrologii intrevad multe bucurii pentru nativi in aceasta zi, mai ales in ceea ce priveste sfera finantelor. Este o perioada buna pentru contracte, ori pentru a va deschide propria afacere.

- "O declaratie de dragoste pentru Africa" cu mai multi artisti de pe continent, dar si cu vedete americane precum Jay-Z si Kendrick Lamar: Beyonce a lansat vineri albumul "The Lion King: The Gift", dupa ce si-a imprumutat vocea unuia dintre personajele din noua versiune a filmului Disney "The Lion…

- In scurt timp, Jimmy Dub va deveni tatic! Artistul abia asteapta sa-si stranga la piept fetita si o ajuta cu tot ce poate pe iubita sa, careia i-a facut si o declaratie emotionanta de dragoste, in platoul emisiunii "Star Matinal de Weekend".