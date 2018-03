Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte Macron, iși incheie astazi, 12 martie, vizita oficiala de 4 zile in India. Au fost 4 zile pline de evenimente, iar Prima Doamna a Franței și-a etalat cateva dintre ținutele cool din garderoba ei de designer. Fotografie realizata la sosirea pe…

- 'Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul nostru sa fie bun si sanatos', a declarat Maria Krautzberger, coordonatoarea acestui studiu realizat de Oficiul Federal german pentru Mediu, studiu bazat pe numeroase statistici stiintifice si epidemiologice. In afara acestor decese, emisiile…

- Primul meci de oina jucat in India a fost o partida demonstrativa gazduita de capitala New Delhi, cu sprijinul Federatiei Romane de Oina, al carei presedinte este constanteanul Nicolae Dobre.Acum cateva luni, am fost contactat de Narander Kumar din New Delhi , un pasionat al sporturilor cu mingea mica…

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer, cap de serie numarul 2, a castigat, sambata, proba de dublu din cadrul turneului de la Dubai, dotat cu premii totale de 2,6 milioane de dolari. Tecau si Rojer au invins in finala cuplul James Cerretani/Leander Paes (SUA/India), scor 6-2, 7-6, dupa o ora si…

- Ce hobby aveti si cat timp dedicati? Cand si cum a inceput interesul pentru aceasta zona? Hobby... cred ca viata mea e un hobby. Practic de cand ma stiu sunt o persoana activa. Locuinta pentru mine e un loc in care ma odihnesc si incerc sa nu o transform in locul in care imi traiesc viata. Fac de…

- Pentru mulți români, arta cinematografica ofera o modalitate captivanta de a descoperi lumi noi, îi inspira sa calatoreasca și sa viziteze locurile pe care le-au vazut pe ecrane. Și, potrivit analizei motorului de cautare momondo.ro, anumite destinații par sa ne încânte privirile,…

- Donald Trump Jr, fiul cel mare al presedintelui american Donald Trump, se afla intr-un turneu de o saptamana in India pentru a vinde proprietati de lux, relateaza marti agentia dpa. Trump Jr,. care conduce afacerile familiei, a luat parte marti dimineata la discutii cu dezvoltatori indieni,…

- Abia revenita din zona Golfului, acolo unde a condus un numar de patru meciuri, trei in Arabia Saudita și una in Qatar, brigada romaneasca de arbitri alcatuita din aradeanul Ovidiu Hategan, suceveanul Sebastian Gheorghe și satmareanul Octavian Șovre a fost delegata de UEFA sa conduca partida de ...

- O femeie din India și-a pierdut viața in timp ce se afla intr-un parc de distracții din statul Haryana. Aceasta se distra de minune alaturi de familie pe o pista de karing, dar la un moment dat parul i s-a prins de roțile unei mașini. Polițiștii au explicat ca scalpul ei a fost smuls…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de germanca Julia Georges cu 6-2, 6-2, joi, in optimile de finala ale turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari.

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a reusit o calificare spectaculoasa in optimile de finala ale turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.113.000 dolari, miercuri,...

- Monica Niculescu a reusit o victorie superba în fata rusoaicei Maria Sarapova, cu 4-6, 6-4, 6-3, luni, în prima runda a turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari.

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat in runda a doua a turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari, luni, dupa ce a intrecut-o pe ucraineanca Lesia Turenko in doua seturi, cu 7-5, 6-4. Buzarnescu a inceput cu dreptul si a facut…

- Oficialii din India ancheteaza o serie de afirmatii potrivit carora un doctor fals din nordul statului Uttar Pradesh ar fi infectat cel putin 33 de persoane cu HIV, cu o seringa contaminata, scrie BBC....

- Bitcoin a scazut luni pentru a cincea zi consecutiv, cu peste 20%, sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara din noiembrie, iar alte monede digitale i-au urmat tendinta, dupa ce banca britanica Lloyds s-a alaturat unui numar tot mai mare de institutii financiare care au interzis tranzactiile…

- Simona Halep ar putea redeveni lider mondial chiar mai repede decat se astepta, inca de la turneul de la Doha. Pentru acest lucru, Simona Halep trebuie sa aiba un parcurs mai bun la turneul din Qatar decat actualul lider mondial, daneza Caroline Wozniacki.

- Scaderea reflecta temerile investitorilor legate de viitorul criptomonedelor, sapreciaza Bloomberg. La Londra bitcoin a scazut cu 8 procente, la 8.378 de dolari, cel mai redus nivel din 24 noiembrie. Criptomonedele ripple, ether si litecoin au scazut cu 11%. La 18 decembrie 2017…

- Uniunea Europeana impune noi taxe antidumping la importurile de produse din fonta provenite din China, în urma unei plângeri depuse de sapte producatori europeni, nemultumiti de preturile extrem de scazute. Conform deciziei Uniunii Europene, vor fi introduse taxe antidumping între…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte nu a facut decat sa glumeasca atunci cand a oferit 42 de virgine pentru a atrage turisti care sa viziteze Filipine, a declarat duminica purtatorul sau de cuvant, informeaza dpa. Duterte a facut acest comentariu vineri, in timpul unui discurs la un…

- Mumiile a trei copii au fost descoperite in apropierea vulcanului argentinian Llullaillaco. Oamenii de stiinta au fost surprinsi cand au vazut cat de bine s-au pastrat corpurile, in special cel al fetei. Toate sunt vechi de 500 de ani. Dar seria de descoperiri interesante avea sa continue. Cea mai interesanta…

- KFC a pregatit o surpriza pentru cei pasionati de drone. Atasate pe cutiile anumitor meniuri se gasesc mai multe piese din plastic si cateva circuite electrice care puse cap la cap formeaza o drona. Aceasta poarta numele de KFO, Kentucky Flying Object, si poate fi conectata la un smartphone prin bluetooth…

- Doua persoane și-au pierdut viața dupa ce un elicopter militar Apache s-a prabușit sambata dimineața in California in timpul unui exercițiu de pregatire, scrie Reuters. Elicopterul de atac AH-64 Apache al armatei americane s-a prabușit in dimineața zilei de sambata dimineața in California, omorand…

- Un incendiu de amploare s-a produs la o fabrica de focuri de artificii din New Delhi, India. Cel putin 17 oameni au murit in urma izbucnirii flacarilor. Fortele de ordine au declarat ca in cladire se aflau aproximativ 50 de persoane.

- Cu peste 1 miliard de utilizatori, WhatsApp este cea mai populara mesagerie la ora actuala. Oficialii aplicației au anunțat ca va fi introdus un nou sistem, care sa protejeze utilizatorii impotriva știrilor false. Astfel, WhatsApp isi va avertiza utilizatorii cand sunt victime ale unei campanii de dezinformare…

- Un medic rezident urolog și un pediatru aflați la bordul unei aeronave care traversa Atlanticului de la Paris la New York au ajutat la aducerea pe lume a unui copil dupa ce mama acestuia a intrat in travaliu deasupra Groenlandei, scrie CBS News. Luna trecuta, dr. Sij Hemal, in varsta de 27 de ani, se…

- Guvernul din Delhi, India, a anuntat ca va instala camere de supravegheat in toate salile de curs din regiune si va oferi acces parintilor prin intermediul unei aplicatii pe telefon, scrie The Guardian....

- India: Deținuții indieni urmeaza sa fie expuși "puterii magice" a vacii, in cadrul unui program inovativ de reabilitare care implica creșterea bovinelor (animale sfinte pentru hinduși) in incinta inchisorilor, au declarat autoritațile de la New Delhi.

- Fata de 14 ani cu dizabilitați a fost incendiata și omorata dupa ce fratele ei a fugit cu o minora și familia acesteia a cautat sa se razbune, scrie Metro.co.uk. Adolescenta de 14 ani a fost arsa de vie de doi barbați care au cautat sa se razbune pentru faptul ca fratele ei mai mare a fugit cu sora…

- LIVE. Totul despre nuntile anului 2018. Targ la Muzeul de Arta din Cluj Anca Gadalean, organizatorul targului de nunti "Nunta la Palat, ce are loc la sfarsit de saptamana la Muzeul de Arta din Cluj-Napoca, este invitata emsiunii 1 la 1, de vineri, la Realitatea FM Cluj, moderata de jurnalista Anca Muresan.…

- Soții Roxana și Ramon Chicireanu, din Iași, au ocazia sa caștige mulți bani! Totul va fi posibil doar daca vor ghici varsta celor invitați la “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1!

- Ioana Mihailescu, in prezent Director Channel Strategy & Customer Value Management in cadrul Consumer Business Unit, Vodafone Romania, va prelua rolul de Director Customer Operations de la 22 ianuarie 2018, inlocuind-o pe Ana Alexe, care a fost desemnata Director Customer Operations la Vodafone Hutchinson…

- Tenismanul roman Marius Copil se mentine pe locul 93 in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), dat publicitatii luni, in timp ce in top 10 nu s-a inregistrat nicio modificare. Spaniolul Rafael Nadal este lider, urmat de elvetianul Roger Federer si de bulgarul Grigor Dimitrov.…

- Mijlocasul olandez Wesley Sneijder, venit in mare tromba la OGC Nice acum cinci luni, a parasit vineri clubul francez de fotbal pentru clubul Al Gharafa din Qatar, a anuntat noua sa echipa. Sneijder (33 ani) a ajuns la Nisa in ultimul mercato cand a fost transferat de la clubul turc Galatasaray…

- In timpul unui discurs fara precedent la care au luat parte peste 7.000 de militari, presedintele chinez Xi Jinping a cerut armatei sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte. "Personalul militar nu ar trebui sa se teama de greutati sau de moarte. Ofiterii si soldatii ar trebui…

- India va limita numarul de vizitatori care pot merge la Taj Mahal, in scopul de a conserva mai bine celebrul monument.Situat in apropiere de Agra la 200 km sud de New Delhi, Taj Mahal-ul, pe care indienii l-au supranumit "monumentul dragostei", este admirat in fiecare an de

- Sorana Cirstea, eliminata la Brisbane in turul secund. Romanca a fost invinsa in optimile competitiei de categorie Premier din Australia de catre Anastasija Sevastova. Letona, aflata pe locul 16 WTA si cap de serie numarul 7, a trecut cu un categoric 6-2, 6-1, dupa 58 de minute de joc, de romanca situata…

- Un incendiu devastator a cuprins in aceasta noapte o cladire comerciala, cu mai multe etaje, din Mumbai (India), un complex care gazduieste mai multe restaurante, magazine si hoteluri. Focul, izbucnit, potrivit AFP, in jurul orelor 00.30 (joi, 19.00 GMT), a facut deja 15 victime.

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, in contextul in care activitatile economice se intensifica in Asia, inclusiv in India si Japonia, potrivit estimarilor Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, informeaza agentia Bloomberg.

- Fost refugiat afgan, Saeed Noori, in varsta de 32 de ani, trebuie sa apara sambata in fata magistratilor.Intre cele 18 capete de acuzare se regaseste si unul care priveste punerea in pericol a vietii.Peste 12 oameni sunt inca internati in urma incidentului de joi, care a avut…

- Marius Urzica este noul antrenor coordonator al lotului masculin de gimnastica, functie in care il inlocuieste pe Ioan Suciu, a anuntat, FRG. Urzica revine in tara dupa trei ani in care a pregatit gimnastii din Qatar, printr-un contract cu Comitetul Olimpic al acestei natiuni. Marius Urzica (42…

- A declarat de mai multe ori ca pasiunea ei, pe langa actoria, evident, este sa calatoreasca. Așa se face ca, zilele trecute, Catherine Zeta-Jones și-a implinit cel mai aprig vis: cel de-a vizita India. ”New Delhi, India. Atunci cand toata viața ta ai visat sa vizitezi aceasta țara, iar așteptarile iți…

- Nevoia obsesiva de a face selfie-uri este o problema psihica, iar persoanele care simt nevoia sa publice mereu fotografii cu propriul chip in media de socializare ar putea avea nevoie de sprijijnul psihologilor, avertizeaza medicii din Marea Britanie și India. Selfita(Selfitis) este un termen introdus…

- O femeie din India și-a mutilat iubitul cu acid pentru ca acesta sa ii poata fura identitatea soțului ei, pe care l-ar fi ucis. Femeia in varsta 34 de ani a fost acum arestata pentru crima, relateaza mirror.co.uk. Swathi Reddy, in varsta de 34 de ani, a vrut sa-și ucida soțul pentru a putea sa traiasca…