- Roxana Mihalache, logodnica lui Radu Mazare, a ajuns, sambata, la Penitenciarul Rahova, pentru a-l vizita pe fostul primar al Constanței, ea precizand ca dupa casatorie, probabil, va pleca din nou in Madagascar."Nu, Radu nu mi-a cerut sa-i aduc nimic. Nu sunt suparata, eram doar grabita. Nu,…

- Viitoarea soție a lui Radu Mazare se va intoarce in Madagascar dupa casatoria cu fostul edil al Constanței, a declarat ea in fața Penitenciarului Rahova. Roxana Mihalache l-a vizitat sambata pe Mazare, la numai doua zile dupa ce il vazuse pe viitorul ei soț. Pregatirile pentru casatorie sunt in toi,…

- Roxana a spus cum au fost ridicați și reținuți, fara a ajunge in fața unui judecator care sa se pronunțe in privința extradarii. Roxana Mihalache a afirmat ca ea a fost reținuta ”pentru a fi alaturi de Radu Mazare”, dupa cum susține ca i-au spus autoritațile din Madagascar. Mai mult, ar fi cerut…

- Radu Mazare considera ca a fost rapit și sechestrat de autoritați pentru a fi adus inapoi in Romania, din Madagascar, deoarece nu a vazut nici pana in prezent documentele necesare procesului de extradare, a precizat fratele fostului edil, Mihai. In acest sens,vor fi depuse plangeri de catre avocați,…

- Romania TV a difuzat o informație, vineri seara, conform careia, potrivit unor surse, Radu Mazare a evadat din inchisoarea in care era deținut in Madagascar, cu doar 3 zile inainte de a fi extradat in Romania.Prima instituție care a reacționat a fost Poliția Romana. Intr-un raspuns oferit…

- Radu Mazare spune ca nu se va opune extradarii, daca instanta de Madagascar va decide in acest sens. El adauga ca, dupa ce isi va ispasi pedeapsa, se va intoarce in Madagascar pentru restul vietii. „Daca instanța aceasta din Madagascar va decide ca trebuie sa fiu extradat nu ma voi mai opune pentru…

- Radu Mazare a declarat pentru Antena 3 ca a obosit sa lupte și daca va fi extradat se va intoarce in Madagascar, dupa ce-și ispașește pedeapsa, pentru tot restul vieții.„Daca instanța aceasta din Madagascar va decide ca trebuie sa fiu extradat nu ma voi mai opune pentru ca am obosit sa lupt,…

- Ministrul Justitiei din Madagascar a declarat ca Radu Mazare va fi extradat in Romania, informeaza publicatia L'Express de Madagascar, care precizeaza și ca fostul primar al Constantei ar fi depus cerere pentru azil.