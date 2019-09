Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața de muzica de petrecere, Roxana Prințesa Ardealului, a postat un mesaj dur pentru femeile care ii critica relația cu Rusu, cel care a devenit cunoscut in urma unui show tv de la Kanal D.

- O cantareața cunoscuta de la noi este insarcinata in patru luni cu un concurent de la „Puterea dragostei”. Viitoarea mamica a confirmat totul dupa ce a ținut totul secret pana de curand. Cand a dat vestea cea mare, apropiații și fanii ei s-au bucurat nespus de mult și s-au intrecut in mesaje de felicitare.…

- Surprizele și rasturnarile de situație se țin lanț in casa „Puterea dragostei”, show-ul fenomen de la Kanal D prezentat de Andreea Mantea. Ce se intampla in urmatoarele zile la „Puterea dragostei”? Avem informații exclusive! Jador eliminat in gala din 7 septembrie Ieri, s-a filmat gala saptamanala,…

- Surprizele și rasturnarile de situație se țin lanț in casa „Puterea dragostei”, show-ul fenomen de la Kanal D prezentat de Andreea Mantea. Ce se intampla in urmatoarele zile la „Puterea dragostei”? Avem informații exclusive! Citește și: SONDAJ. Pe cine susții la ”Puterea dragostei”, sezonul 2? Voteaza-ti…

- Așa cum v-am anunțat inca de ieri, aici , Bianca Comanici și Livian formeaza cel mai nou cuplu din casa „Puterea dragostei”. Iata cum s-a dat de gol caștigatoarea primului sezon al show-ului fenomen de la Kanal D prezentat de Andreea Mantea. Citește și: SONDAJ. Pe cine susții la ”Puterea dragostei”,…

- Larisa Judele este una dintre frumusețile autohtone care, in urma cu ani buni, a fost indragostita pana peste cap de actualul partener de viata al Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, iar acum iși cauta marea iubire la show-ul „Puterea dragostei”, de la Kanal D, prezentat de Andreea Mantea. Larisa Judele…

- Larisa Judele este una dintre frumusețile autohtone care, in urma cu ani buni, a fost indragostita pana peste cap de actualul partener de viata al Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, iar acum iși cauta marea iubire la show-ul „Puterea dragostei”, de la Kanal D, prezentat de Andreea Mantea. Larisa Judele…