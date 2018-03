Stiri pe aceeasi tema

- Lora s-a suparat rau, drept dovada ca a postat, pe pagina s-a de socializare, un mesaj dur. Deși este o persoana calma, care nu a fost nici implicate in scandaluri, Lora a fost, totuși, deranjata de ceva. Prietenii ei au sfatuit-o sa nu puna la suflet, dar vedeta nu a rezistat și s-a descarcat cu […]…

- Se stie cat de mult isi iubeste Oana Zavoranu pisicile. Vedeta nu a reusit sa treaca peste moartea motanului ei Marty si, la doi ani dupa ce a murit, s-a hotarat sa il impaieze. Recent, Oana a trecut printr-o noua drama, atunci cand o alta pisica de-a ei a fugit de acasa.

- Billel Omrani a fost eroul CFR-ului in ultima partida, insa, conform surselor CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, ar avea o viața extrasportiva agitata. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care Dan Petrescu ar dori sa scape de el. Recent, aflat in compania prietenilor, atacantul a facut o marturisire…

- Roxana Ciuhulescu traverseaza cea mai frumoasa perioada din viața ei! Vedeta a marturisit ca se simte excelent și ca sarcina decurge foarte bine. Fosta prezentatoare a vorbit și despre divorțul de Mihai Ivanescu, despre care nu a avut prea multe lucruri bune de spus. Roxana susține ca a lasat trecutul…

- Celebra Israela, devenita vedeta dupa ce s-a castorit cu Liviu, mult mai tanar decat ea,a fost gasita fara suflare in locuința ei. Israela a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in locuința ei. Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuinta…

- Simona Gherghe este una din cele mai cunoscute vedete de televiziune din Romania, iar salariul pe care il incaseaza in fiecare luna este pe masura. Simona Gherghe este o figura cunoscuta telespectatorilor din Romania, care o urmaresc de luni pana vineri la emisiunea „Acces Direct”, pe care o prezinta…

- Gabriela Cristea a slabit 10 kilograme cu dieta minune, intr-un timp record. Vedeta a devernit mama in urma cu cateva luni , insa s-a alimentat corespunzator, pentru a putea alapta, fara sa ii pese de kilogramele in plus. Recent, vedeta a gasit metoda perfecta pentru a arata așa cum iși dorește. „Am…

- Simona Gherghe, prezentatoarea de la ”Acces Direct”, are un salariu uriaș. Ea este una dintre cele mai cunoscute vedete de pe micul ecran, dar și una dintre cele mai indragite. Audiențele inregistrate de emisiunea pe care o prezinta sunt foarte mari, motiv pentru care, cum e și firesc, salariul Simonei…

- Brigitte Nastase trece prin momente dificile. Aflata in plin divorț, bruneta a suferit enorm dupa urma scandalului cu soțul ei, iar acum a primit o noua lovitura., Mama ei, Sanda Szeifert, s-a imbolnavit. Vedeta a umblat cu ea prin doctori și se pare ca boala de care sufera femeia este destul de grava.…

- Mesajul Andrei de 8 Martie, dedicat mamei ei, a emoționat pe toata lumea. Vedeta a povestit cat de minunata este cea care i-a dat viața și a povestit intamplari din copilaria ei. Nu i-a lipsit nimic, prin eforturile, firește, ale mamei. Nu I s-a parut niciodata ca a fost bolnava, chiar daca parintele…

- Amalia Enache, in doliu. Vedeta PRO TV trece prin momente grele, dupa ce a aflat ca tatal ei a incetat din viața. Cu inima sfașiata de tristețe și durerea pierderii parintelui, Amalia Enache a facut publice doua poze emoționante, care au fost insoțite de cate un mesaj. Momente tensionate in aeroport!…

- Recent intoarsa in țara dupa cinci saptamani de participare la compeția Exatlon transmisa de Kanal D, Claudia Pavel a vorbit despre motivele reale pentru care a acceptat participarea, despre condițiile extrem de grele pe care le-a avut de infruntat pe durata participarii la reality-show, dar și despre…

- Ce iși dorește Oana Lis de ziua ei. Soția fostului primal al Capialei vrea sa iși faca un blog, pentru a comunica mai ușor cu admiratorii ei. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socilizare, in dreptul caruia, Mihai Mitoșeru i-a lasat un comentariu. Oana Lis vrea ca de ziua ei sa aiba blog. “De ziua…

- Andreea Esca (46 de ani) are o cariera de succes, este cea mai cunoscuta știrista din Romania, are o relație perfecta și o familie frumoasa. Vedeta nu a ținut un secret din demersul de curerire a actualului ei soț, omul de afaceri Alexandre Eram, cu care s-a casatorit in 2000. Știrista s-a „luptat”…

- Andreea Marin a plecat departe de țara dar nu intr-un voiaj romantic cu iubitul ei ci intr-o calatorie de cunoaștere alaturi de fiica ei, Violeta. Vedeta nu a ascuns deloc faptul ca a parasit Romania, ci, din contra, le-a aratat amicilor destinația ei: Statele Unite ale Americii! Totul s-a aflat dupa…

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV din Romania. Este invidiata de foarte multe femei din Romania, in special datorita siluetei de invidiat pe care o are. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a marturisit cum reușește sa se mențina intr-o forma fizica perfecta, deși…

- Oana Roman a bifat deja al cincilea an de casnicie si a dezvaluit cum stau lucrurile intre ea si sotul ei, Marius Elisei. Vedeta a spus ca nici ei nu si-au dat sanse, la inceput, insa au depașit orice obstacol și acum se ințeleg mai bine ca oricand. Oana Roman a mai precizat ca foarte […] The post Oana…

- Ana Maria Mocanu a disparut din lumina reflectoarelor dupa e s-a retras din televiziune, dar focoasa șantena face in continuare ravagii cu formele ei. Recent, fosta asistenta tv a publicat un videoclip de la un salon de infrumusețare, acolo unde s-a dus pentru a se epila. Vedeta s-a lasat filmata dezbracandu-se…

- Iubitul Biancai Dragușanua trecut recent printr-o intervenție chirurgicala la piciorul stang, dupa ce s-a accidentat pe partia cu shi in urma cu mai bine de doua saptamani. In cadrul unui interviu recent, Victor Slav și partenera lui, dar și unul dintre medicii care s-a ocupat de prezentator au facut…

- Vica Blochina locuiește intr-un apartament a carui valoare se ridica la 350.000 de euro, un cadou de la fostul selecționer Victor Pițurca, de pe vremea cand ii era amanta. De cand a devenit proprietara, vedeta nu pare sa fi platit de prea multe ori intreținerea la timp. Dovada stau multitudinea de…

- Carmen Minune este o tanara foarte frumoasa care adora sa se distreze. Recent, fata celebrului manelist a mers intr-un club, unde a fost fotografiata in ipostaze deloc firești alaturi de o prietena. Bruneta a facut un gest care i-a șocat pe toți cei prezenți. Fara sa stea pe ganduri, Carmen Minune a…

- Celebrul actor Ewan McGregor s-a despartit, anul trecut, de Eve Mavrakis dupa un mariaj de 22 de ani. Cei doi au impreuna 4 copii: Clara, Anouk, Esther Rose si Jamyan. Scotianul avea o relație cu Mary Elizabeth Winstead, partenera lui din serialul Fargo. Legatura lor nu a durat, insa, prea mult. Recent,…

- Ion, tatal Nicoletei Luciu, se confrunta cu grave probleme de sanatate. A fost operat de trei ori de cataracta, insa fara succes. Recent, și-a pierdut vederea la un ochi, iar riscul de a se intampla același lucru și cu cel de-al doilea este iminent. Tocmai din acest motiv, barbatul se teme ca nu va…

- Andreea Balan, mesaj categoric pentru cei care o cunosc. Artista a explicat pe contul de socializare, cum vedete ea succesul și celebritatea. Vedeta este de parere ca celebritatea provine din foarte multa munca, perseverenta, dar si pasiune si determinare. Fanii acesteia au susținut-o și au felicitat-o…

- Victor Slav, facut de ras de mama lui, in fața Biancai Dragușanu. Vedeta a facut o dezvaluire amuzanta despre iubitul ei, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Bianca Dragușanu a aflat de la soacra ei ca Victor Slav era era tare suparat pe ea, atunci cand era mic, pentru ca il punea mereu…

- Anastasia Cecati, tanara actrița asasinata cu o violența ieșita din comun, a aparut intr-un serial din Romania, care face furori in randul telespectatorilor. Vedeta de peste Prut a jucat intr-un episod din sezonul doi, intitulat „Nimfele”. Ipostazele in care artista era au facut ca ea sa nu treasca…

- Smiley a jucat la dublu cu Gina Pistol și Ana Baniciu, dupa cum a dezvaluit ieri Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania. Astazi, Gina Pistol a postat și o reacție, care a dat de gandit prietenilor ei virtuali. Vedeta a postat un mesaj dur, despre care fanii ei cred ca le este destinat Anei Baniciu…

- ‘Balena albastra’ a revenit si a facut doua victime! Autoritatile din Rusia investigheaza moartea a doua surori vitrege care sunt suspectate ca ar fi jucat ‘Balena albastra’. Maria Vinogradova, de 12 ani, si sora ei vitrega Anastasia Svetozarova, de 15 ani, au fost gasit moarte. Cele doua se aflau pe…

- Anda Calin și Liviu Varciu au demontat zvonul ca s-au desparțit și ca prezentatorul ar trai o poveste de dragoste cu asistenta tv Roxana Niculae. Se intampla acum cateva zile. In ceea ce priveste imaginile care au facut inconjurul presei mondene din Romania, se pare ca acum, bruneta s-a razgandit.Anda…

- Recent, Maria Constantin și-a facut apariția la brațul unui barbat misterios, despre care toata lumea credea ca este noul ei iubit. Dupa divorțul de Marcel Toader, blondina s-a dedicat mai mult vieții profesionale, dar o fotografie postata chiar de ea a starnit numeroase controverse. Cum multa lume…

- Alina Eremia este pasionata atat de muzica, cat si de moda. Vedeta declara ca nu se poate abtine sa nu isi cumpere haine, si asta pentru ca au o valoare sentimentala. Recent, insa si-a surprins fanii cu o schimbare totala de look, a aparut cu un breton foarte scurt.

- In urma cu cateva luni, Roxana Ciuhulescu divorta de Mihai Ivanescu, dupa zece ani de casnicie, iar fetita lor, Ana Cleopatra, ramanea alaturi de vedeta. Despartirea a fost anuntata printr-un mesaj postat pe blogul Roxanei, in care prezentatoarea a vorbit despre motivele care au dus la separare. Acum,…

- A fost frumoasa de mica, insa lucrul acesta devenea, mai de graba, o povara pentru Angelina Jolie. Vedeta nu a avut o copilarie copilarie ușoara. La școala, era harțuita pentru buzelele proeminente, hainele modeste, dar și pentru brațe și dinți. Nu ințelegem de ce copiii erau rautacioși cu celebra actrița,…

- Bianca Dragușanu traiește o frumoasa poveste de dragoste impreuna cu Victor Slav, alaturi de care are și o frumoasa fetița. Recent, vedeta a vorbit despre viața de cuplu și despre infidelitate, lasand oamenii sa-și puna foarte multe semne de intrebare cu privire la casnicia ei.

- Dupa ce cazul politistului pedofil a socat intreaga Romanie, au iesit la suprafata si alte povesti terifiante similare. O actrita constanteana a trecut prin momente similare care i au marcat viata, scrie EVZ.ro.Actrita Cristina Cioran a trecut prin momente cumplite in copilarie. Aceasta a povestit in…

- Saveta Bogdan l-a vizitat pe George Chirila, barbatul care traieste cu doua surori! Vedeta a fost revoltata atunci cand a auzit minunatia si a vrut sa mearga la fata locului, sa discute cu barbatul.A

- Adriana Bahmuteanu a mers de urgenta la spital cu cei doi baieti si s-a panicat foarte tare. "Baietii sunt raciti. Rau de tot. Am mers la spital, de urgenta, eram foarte ingrijorata. Medicii mi-au spus ca vor fi ok copiii, dar ne-au dat tratament. Inclusiv medicatie cu antibiotice. Asa au…

- Andreea Marin știe cum sa iși mențina tenul mereu tanar! Vedeta apeleaza la o mulțime de trucuri pentru a avea o piele catifelata, fara riduri sau cearcane. Recent, i-a uimit pe toți cei care ii urmaresc activitatea pe rețelele de socializare.

- Desi acum are parte de tot ce iti doreste Andra a avut parte de o copilarie extrem de grea. Aceasta a marturisit ca nu il astepta pe mosul pentru ca stia ca nu va primi cadourile pe care si le ar fi dorit. Vedeta a relatat, de asemenea, ca in ciuda posibilitatilor restranse, atmosfera din familie era…

- Craciunul se apropie, iar aceasta perioada magica a anului a facut-o pe Bianca Dragusanu sa rememoreze cateva episoade din copilaria ei. Vedeta a povestit in cadrul emisiunii pe care o modereaza la Kanal D ca facea multe trasnai cand era mica si a spus cum o pedepsea mama ei.

- Un nou membru in familia Oanei Zavoranu. Este vorba despre pisicuța Kimmy, care a cucerit mediul virtual. Vedeta a postat un filmuleț in care e arata le arata admiratorilor cum o hranește pe micuța cu biberonul. „Ea este cea mai mica membra a clanului. O cheama Kimmy și e rasa… tomberoneza!„ a scris…