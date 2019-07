Stiri pe aceeasi tema

- Intre acestea figureaza si proiectul de achizitie a 20 de autobuze noi, hibrid dar si cel referitor la reamenajarea centrelor de carier. Blocajul, considera Marcel Bolos, director ADR NV, tine de doua aspecte. In septembrie va fi o evaluare nationala a modului in care s-au contractat banii urmata,…

- Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Buzau va fi modernizata cu bani europeni, dar și cu fonduri guvarnamentale și județene, in baza unui contract de finantare semnat, joi, intre Consiliul Județean Buzau si Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 pentru…

- CONTRACT… Informatie controversata lansata de autoritatile centrale, care priveste posibila constructie a unei piste de elicopter in municipiul Vaslui. Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a semnat trei contracte de finantare pentru…

- Grupul Tehnic de Lucru privind Fondul Social European s-a reunit la Bruxelles, unde au fost discutate subiecte privind cadrul de performanța, situația implementarii programelor din punct de vedere financiar, audit și costuri, stadiul negocierilor asupra dispozițiilor comune ale FSE si FEAD (politici…

- Sprijinul financiar se acorda prin intermediul submasurii 17.1 din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020). Aceasta a fost lansata incepand cu luna aprilie a acestui an si are ca scop incurajarea fermierilor de a participa la scheme de asigurare private in vederea gestionarii…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (AM POIM) a aprobat Ghidul solicitantului pentru firmele care vor sa obtina fonduri europene in vederea dezvoltarii...

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat miercuri, la Braila, ca luni, 19 mai, cel tarziu, persoanele cu dizabilitati pot incepe sa depuna cererile pentru acordarea voucherelor de 5.000 de euro, care pot fi folosite pentru achizitionarea dispozitivelor si tehnologiilor asistive in vederea angajarii.…

- 80.132 elevi vor beneficia de sprijin pentru participarea la programe de educație și formare profesionala, din care 20% de etnie roma și 20% din mediul rural. Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, a lansat in consultare publica ghidul…