- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele de numire a Anei Birchall in functia de ministru al Justitiei, a Roxanei Minzatu ca ministru al Fondurilor Europene si a Nataliei Intotero ca ministru pentru Romani de pretutindeni, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate,…

- Premierul Viorica Dancila a discutat, joi, cu președintele Klaus Iohannis, la o zi dupa ce Guvernul a inaintat propunerile pentru mai multe portofolii. Dăncilă și Iohannis s-au întâlnit la Palatul Cotroceni, anunță Administrația Prezidențială. Potrivit…

- Guvernul a lansat, prin Administrația Fondului de Mediu, un program de electrificarea gospodariilor izolate. La nivelul judeului Brașov, discuțiile au pornit in special de la localitatea Holbav, unde, deși extinderea rețelei electrice s-a realizat masiv, inclusiv in in partea de sud, exista gospodarii…

- Two months into office as holder of the Presidency of the Council of the European Union, Romania closed 62 files, of which 38 are already approved by the ambassadors of the member states, with the rest being prepared to enter the final stage of verification and publication; there is also progress…