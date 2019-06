Stiri pe aceeasi tema

- Deputata PSD Roxana Minzatu a fost propusa pentru postul de ministru al Fondurilor Europene. Ea are un mesaj ferm pentru președintele Klaus Iohannis. Roxana Manzatu, deputata PSD, a fost votata pentru a ocupa portofoliul vacant de la Ministerul Fondurilor Europene. Ea i-a transmis, dupa ședința CEX…

- Ana Birchall va prelua astazi mandatul de ministru interimar al Justiției, fiind a doua oara cand vicepremierul ocupa aceasta poziție.Mandatul lui Tudorel Toader s-a sfarșit aseara, cand demisia sa a fost publicata in Monitorul Oficial. PSD i-a retras sprijinul lui Tudorel Toader dupa…

- Guvernul a lansat, prin Administrația Fondului de Mediu, un program de electrificarea gospodariilor izolate. La nivelul judeului Brașov, discuțiile au pornit in special de la localitatea Holbav, unde, deși extinderea rețelei electrice s-a realizat masiv, inclusiv in in partea de sud, exista gospodarii…

- Fostul ministru al Tineretului și Sportului Ioana Bran il critica in termeni duri pe președintele Klaus Iohannis, care, in timpul discursului de astazi din Parlament, cu ocazia implinirii a 15 ani de cand Romania s-a alaturat NATO, a atacat dur PSD."Parlamentul Romaniei a gazduit azi ședința…

- Proiectul senatorului de Caras-Severin Ionut Chisalita, prin care a solicitat modificarea Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a trecut luni, 11 martie 2019, de Senat cu unanimitate de voturi. Este vorba de modificari si completari ale acestei…

- Two months into office as holder of the Presidency of the Council of the European Union, Romania closed 62 files, of which 38 are already approved by the ambassadors of the member states, with the rest being prepared to enter the final stage of verification and publication; there is also progress…