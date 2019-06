Stiri pe aceeasi tema

- Absorbtia fondurilor europene de catre Romania este de 29%, aproape de media europeana (31%), deci nu suntem de certat, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, la o intalnire cu presa ce a avut loc la Bruxelles.

- Una dintre prioritatile Romaniei ramane investitia in domeniul medical, in tot ceea ce inseamna cladiri, infrastructura, dotari, formare profesionala si screening, si vom face tot posibilul sa obtinem cele mai bune rezultate in viitoarele programe, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Roxana…

- Deputatul PSD Roxana Minzatu, nominalizata pentru functia de ministrul al Fondurilor Europene, are, printre obiectivele prioritare, achizitiile publice, legislatia din acest domeniu fiind imbunatatita recent, ”dar retrasa ulterior imbunatatirea” , dar si obtinerea unei finantari din fonduri europene…

- Pretul fara taxe al benzinei pe piata din Romania a scazut sub media europeana, in timp ce pretul motorinei este in continuare mai mare cu 2%, arata ultimele date ale publicatiei Oil Bulletin a Comisiei...

- Romania a ajuns la un grad de absorbtie de 28%, ceea ce ne situeaza imediat langa media europeana, si au fost deschise linii de finantare de 25 miliarde euro, respectiv 91% din banii alocati in perioada de programare actuala, a afirmat joi ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, la final de…

- Romania a ajuns la un grad de absorbtie de 28%, ceea ce ne situeaza imediat langa media europeana, si au fost deschise linii de finantare de 25 miliarde euro, respectiv 91% din banii alocati in perioada de programare actuala, a afirmat joi ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, la final de…

- Piata auto locala ar putea creste in acest an cu 15% comparativ cu anul 2018, iar gradul de adoptie al vehiculelor hibrid se va mentine ridicat, in conditiile in care acesta depaseste media europeana, a...

- Atacurile cu malware au crescut in Romania, depasind media europeana, avand o rata de 7,46%. Conform studiului realizat de Microsoft atacurile cu malware din tara sunt peste cele din Cehia (3,44%), dar si Bulgaria (7.10%). Serbia este singura tara ce depaseste media mondiala avand o ratie a atacurilor …