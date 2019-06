Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Mihalache a spus ca nu s-a gandit la un cadou pentru Radu Mazare, a carei zi de naștere e in 5 iulie, ”dar am timp sa ma gandesc”. ”Am sa ma intorc in Madagascar, o sa vin inapoi in Romania și tot așa” a mai spus Roxana. Viitoare soție a lui Radu Mazare a mai afirmat ca nu l-a anunțat…

- Radu Mazare și iubita sa, Roxana Mihalache, vor sa se casatoreasca pe 10 iulie. Logodnica fostului edil din Constanța a depus vineri la Primaria Sectorului 5 dosarul pentru cununia civila. Roxana Mihalache, logodnica lui Radu Mazare, spune ca nu vor fi pregatiri speciale pentru acest eveniment. „Am…

- Viitoarea soție a lui Radu Mazare spune ca nu conteaza pentru ea faptul ca nu va avea o luna de miere dupa casatoria cu fostul edil al Constanței inchis in penitenciar, pentru ca aceasta perioada a inceput de cand l-a cunoscut. Roxana Mihalache a fost joi la vorbitor, la Penitenciarul Rahova, pentru…

- Roxana Mihalache i-a facut o vizita viitorului sot, Radu Mazare, la Penitenciarul Rahova. Acolo, logodnica fostului edil si-a amintit despre cum era viata inainte de extradare si a povestit despre episodul arestarii din Madagascar.

- Radu Mazare a uimit pe toata lumea dupa ce a anuntat ca vrea sa se casatoreasca cu Roxana Mihalache, femeia care ii este alaturi de peste zece ani. Ba chiar si-a sacrificat si afacerile din Romania pentru a-i fi alaturi fostului edil in Madagascar.