- Relația dintre Nicolae Guța și Cristina, soția acestuia, pare sa fi reintrat intr-o pasa cat se poate de buna. Iar acum, dupa certuri fara sfarșit, cei doi par sa se iubeasca mai mult ca oricand. iar motivele sunt lesne de ințeles.

- Microfonul pe care ministrul de Interne Carmen Dan spune ca l-a gasit in locuința sa ar fi fost pus de o persoana privata și este un aparat chinezesc, potrivit unor surse din ancheta citate de antena3.ro. Dispozitivul este facut in anul 2009 și nu costa 300 de lei, așa cum s-a spus inițial, și ar valora…

- Sase persoane au fost ucise intr-un atac sinicigas cu bomba care a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul, anunta oficialii, citati de BBC. Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic.

- Ex-ministrul Justitiei, actualul presedinte al Comisiei pentru controlul fisierelor Interpol, Vitalie Parlog, a fost votat de Parlament joi, 21 decembrie, in functia de director al Serviciului de Informatii si Securitate.

- Ofiterul SRI care a accidentat mortal o persoana la Tancabesti si-a dat demisia din functie, momentan fiind la dispozitie atat pentru ancheta interna, cat si cea a Parchetului Militar, au anuntat, marti, oficiali ai Serviciului Roman de Informatii. Potrivit unor surse, ar fi vorba chiar de șeful SRI...

- Ion Iliescu este, cu siguranța, unul dintre cele mai controversați oameni politici de la noi, iar rolul sau de la Revoluția din 1989 nu poate fi negat, chiar daca este extrem de discutat și disputat de istorici.

- Fost campion al Belgiei, Nicusor Stanciu (24 de ani) se pregateste sa incheie anul in genunchi. Desi Anderlecht Bruxelles a platit in schimbul sau 9,8 milioane de euro – cel mai scump transfer din istoria fotbalului belgian – mijlocasul roman a ajuns sa lustruiasca banca de rezerve a gruparii de pe…

- Liviu Varciu pare sa fie unul dintre cei care au descoperit, pe propria-i piele, ca emisiunea Asia Express nu este una atat de lejera pe cat iși inchipuia. Și, mai mult decat atat, el e la un pas sa cedeze lupta...

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are informatii de ultima ora in cazul lui Ionut Gologan, romanul incarcerat in Malaezia pentru trafic de droguri. Dupa doi ani, in care a trait momente cumplite in “Inchisoarea iadului“, se pare ca Ionut a fost transferat intr-un alt penitenciar, iar demersurile…

- Andreea Balan a dat lovitura in plan imobiliar, acum, pe sfarșit de an. Și, de cand a reușit sa puna mana pe o casa de jumatate de milion de euro, este mai fericita ca niciodata, simțind ca, in sfarșit, iși poate dedica toata energia și pasiunea carierei și fetiței sale.

- Alina Vidican, plecata de la divorțul de Cristi Borcea peste Ocean, revine cu regularitate in Romania. Și, pare-se, cat de curadnd, fosta soție a omului de afaceri va da caldura și confortul insoritului Miami pe frigul apasator din Romania.

- „Marita”, debutul in lungmetraj al regizorului Cristi Iftime, apare in cinematografe pe 1 decembrie. Filmul, care spune povestea reintregirii unei familii in jurul mesei, la ceas de sarbatoare, este simplu, plin de umor si, dupa cum a marturisit regizorul, strabatut de improvizatii, insesizabile insa.

- Cu ocazia reducerilor de Black Friday, CEC Bank adauga noi beneficii pentru creditele ipotecare in lei destinate achizitionarii de locuinte si pentru cardurile de credit Mastercard si Visa Platinum. Astfel, in perioada 17-24 noiembrie 2017, clientii CEC Bank beneficiaza de urmatoarele avantaje: Comision…

- Conducerea Partidului Liberal Democrat atenționeaza opinia publica asupra unui atac mediatic la adresa Republicii Moldova, purtat de catre Federația Rusa și ghidat de catre președintele Igor Dodon. Potrivit liberal-democraților, printr-un pretins film documentar – „Istoria Moldovei”…

- Informatii privind riscurile potentiale legate de prezenta pesticidelor in produse alimentare, inclusiv a imazalilului, sunt transmise intre autoritatile competente din statele membre, prin Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje (SRAAF), in conformitate cu legislatia si procedurile…

- Este una dintre cele mai iubite artiste de la noi și, cu siguranța, mai toți craii de Dorobanți și-ar dori o aventura cu ea. Cu toate acestea, de ceva vreme incoace, ea mai are ochi doar pentru un turc, la fel de cunoscut ca și ea, și alaturi de care pune la cale, acum, nunta anului.

- Informații mai puțin cunoscute despre selecționerul Cosmin Contra au fost scoase la iveala de Aurel Țicleanu, acesta dezvaluind cum a ajuns sa-l convoace pe "Gurița" la naționala de tineret acum mai bine de 20 de ani. "Eu am avut un aport deosebit in devenirea lui Cosmin Contra ca fotbalist. Eram la…

- Dumitru Iliescu, fost director al Serviciului de Protectie si Paza in perioada 1990-1996, a sustinut in fata comisiei parlamentare de control al Serviciului Roman de Informatii si ulterior in fata jurnalistilor ca SRI s-a implicat in mai multe dosare ale unor oameni politici, enumerand dosarele lui…

- Dupa ce, ieri, au aparut primele imagini cu noul iubit al Simonei Halep, au inceput sa iasa la iveala tot felul de informații cu privire la relația lor, informații pe care Spynews.ro le-a aflat in exclusivitate. Iar povestea lor, pare-se, este una mai mult decat interesanta.

- Au trecut sapte ani de la moartea lui Adrian Paunescu, insa copiii regretatului poet inca nu au reusit sa cada la pace, nici macar de dragul acestuia. Andreea si Adrian Paunescu isi disputa, in continuare, averea tatalui, marcand dezbinarea familiei, chiar in ziua comemorarii maestrului. CANCAN.RO,…

- O masina a fost gasita in Lacul Morii din București, marti, iar la aceasta ora scafandrii intervin in zona, in cautarea unor posibile victime, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Vom reveni cu informații!

- Serviciul Roman de Informații a pornit doua licitații in urma carora dorește sa cumpere o aplicație software și un echipament IT pentru analiza echipamentelor utilizate in comunicații, dar și a datelor rezultate din exploatarea in cloud a conturilor de email și de socializare.Astfel, SRI vrea…

- Dorul de Denisa este fara margini pentru Adelina, sora cantareței care s-a stins din viața din cauza bolii cumplite pe care a avut-o. Și, din acest motiv, pare-se, deși este plecata in Spania, aceasta a luat o decizie extrem de importanta.

- Agenția Centrala de Informații (CIA) a SUA a facut publice miercuri arhive importante ale lui Osama bin Laden, ce conțin documente și inregistrari video confiscate in timpul operațiunii de comando in care a fost ucis fostul lider al rețelei Al-Qaida, in mai 2011, in Pakistan, transmite AFP. …

- Ziua de astazi va fi una extrem de dificila pentru parinții Denisei, artista care, in urma cu cateva luni, parasea, mult, mult prea devreme, aceasta lume. Iar acum, tatal și mama ei sunt nevoiți sa o cinsteasca cu ocazia uneia dintre cele mai triste momente ale anului pentru romani...

- Presedintele comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, social-democratul Claudiu Manda, a declarat marti ca fostul numar doi din SRI, Florian Coldea, este in prezent ofiter in rezerva si angajat cu contract civil la Academia Nationala de Informatii, el precizand insa ca nu este clar in acest…

- Contactat de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, Catalin Botezatu a reactionat la cea mai grea intrebare care ii poate fi adresata zilele acestea. Cu vocea sfarsita de durere, designerul a spus ca traieste un moment greu din viata sa.

- Detașamentul Alba Iulia din cadrul ISU intervine duminica seara la un incendiu izbucnit la un autoturism. Din primele informații, incendiul s-a produs la Presaca Ampoiului, comuna Meteș. Din primele informații, se pare ca nu au fost inregistrate victime. Foto: arhiva

- Primul organ judiciar la care victima unei infracțiuni se prezinta are obligația de a-i oferi informații despre dreptul de a apela la un mediator, precum și informații privind autoritatea judiciara la care se va putea adresa pe viitor cu privire la cauza sa, daca victima ințelege sa depuna o plangere…

- Parlamentari britanici au cerut Facebook sa publice informatii despre actvitati ruse cu privire la referendumul britanic pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana si alegerilor recente, relateaza The Associated Press.

- Informatii generale Nr. unic nr. format vechi : 13348 212 2017 a1 Data inregistrarii 19.10.2017 Data ultimei modificari: 20.10.2017 Sectie: SECTIA CIVILA Materie: Minori si familie Obiect: indreptare eroare materiala divort Stadiu procesual: Fond Parti Nume Calitate parte USUC IRINA Reclamant USUC ADRIAN…

- Directorul Serviciului Roman de Informații, Eduard Hellvig, a revenit cu lamuriri, dupa ce, mai multe personalitati politice, printre care si Elena Udrea, au atacat institutia de fota, in urma audierilor din Comisia de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009. ...

- Denisa Raducu, artista care a inlacrimat o țara intreaga cu suferința ei, ar fi implinit, pe 13 decembrie, 28 de ani. Doar ca, din pacate, rapita din randul celor vii de o boala cumplita, artista nu a mai apucat sa serbeze evenimentul, iar acum rudele ei au inceput deja pregatirile pentru ca momentul…

- Consiliul Concurentei a propus deja amendarea legii, astfel incat sa poata cere informatii privitoare la preturi si in afara investigatiilor pe care le efectueaza. Daca Parlamentul va aproba propunerile, toate companiile vor putea fi obligate sa furnizeze periodic date si informatii care influenteaza…

- ''Domnul Eugen Teodorovici a absolvit Colegiul Național de Informații in 2013, un curs postuniversitar de 45 de zile dedicat civililor. Senatul actual al Academiei Naționale de Informații 'Mihai Viteazul' (ANIMV) s-a autosesizat pentru a verifica condițiile de absolvire in cazul domnului Teodorovici.…

- "Am vazut o creștere spectaculoasa a amenințarii in acest an. Este ritmul cel mai alert pe care l-am cunoscut in 34 de ani de cariera", a declarat directorul MI5, Andrew Parker. "In ultimii patru ani, am dejucat 20 de atacuri teroriste", a subliniat el, iar in ultimele șapte luni, serviciile noastre…

- Informatii generale Nr. unic nr. format vechi : 27681 212 2017 Data inregistrarii 06.10.2017 Data ultimei modificari: 15.10.2017 Sectie: SECTIA CIVILA Materie: Minori si familie Obiect: divort cu minori Stadiu procesual: Fond Parti Nume Calitate parte ILISEI MIRELA Reclamant ILISEI IULIAN SAMIR Parat…

- Hillary Clinton, fost secretar de Stat al SUA, a reiterat in cadrul unui interviu faptul ca fondatorul Wikileaks, Julian Assange, a conspirat cu Guvernul rus inaintea alegerilor americane din 2016, informeaza The Guardian.Clinton a sustinut ca Assange a cooperat cu presedintele Vladmiri Putin…

- Prezentatoarea de televiziune Ilinca Vandici se cununa religios duminica, 15 octombrie, cu Andrei Neacșu. Tot duminica are loc și botezul fiului lor, Zian. Ilinca Vandici și-a facut apariția intr-o rochie retro, spectaculoasa, la cele mai importante evenimente din viața ei, nunta și botezul baiețelului…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in exclusivitate, unde a "disparut" Diana de la "Insula Iubirii" dupa incheierea show-ului de la Antena 1, in care a facut furori. ( VEZI SI: Ben de la “Insula iubirii“ a dat-o uitarii pe Diana! Barbatul s-a afisat cu noua iubita )

- Marius Nica ar fi refuzat initial propunerea, insa in sedinta CEx el ar fi acceptat propunerea conducerii PSD, de a prelua conducerea Ministerului Fondurilor Europene in locul Rovanei Plumb, spun sursele citate. Conform surselor citate, Paul Stanescu, liderul PSD Olt, este propunerea pentru…

- 169 de proiecte au fost aprobate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE in cadrul ‘Romania Start Up’. Suma la care se ridica finantarea pentru aceste proiecte este de 477 milioane de euro. Advertisement Ministrul Rovana Plumb a decis suplimentarea…

- Bucureștiul a fost in aceste zile una dintre cele mai pazite capitale din lume,intrucat, aici a avut loc cea de-a 63-a sesiune anuala a Adunarii Parlamentare a NATO, aceasta fiind a treia sesiune care are loc in Romania, dupa cele din 1997 si 2011. La eveniment a participat pe langa alți oficiali ai…

- Șeful Centrului de Politici și Reforme (CPR), Dumitru Alaiaba, acuza autoritațile ca au ascuns timp de trei luni informații de interes public, asta chiar daca solicitase informația de la o instituție care nu deținea datele respective. Minciuna ca forma de protecție „CPR…

- Directorul SRI Eduard Hellvig a declarat, joi, la Universitatea de Vest Timisoara, ca Serviciul Roman de Informatii (SRI) a predat catre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) toate documentele referitoare la fostii lucratori ai Securitatii, confirmati de instante. Advertisement…

- Parlamentul European a votat, miercuri, in favoarea propunerii Consiliului UE de a acorda Romaniei si Bulgariei accesul partial la Sistemul de Informatii privind Vizele (VIS) din spatiul Schengen, relateaza site-ul agentiei Novinite, conform Mediafax.Cele doua state vor putea consulta si verifica…