- Deputatul PSD Eugen Nicolicea este propunerea PSD la conducerea Ministerului Justiției. Acesta este de 27 de ani in politica si a fost in toate legislaturile din Parlament. Acesta a terminat Dreptul la Universitatea Spiru Haret, filiala din Drobeta-Turnu Severin, forma de „invațamant la distanța”. Eugen…

- Dupa cum stiti, dezvoltatorul a investit deja 3 milioane de euro intr-un teren de peste 20 de hectare, la Resita, pe locul unde a inflorit candva cea mai veche uzina din tara. Intentiile municipalitatii de a dezvolta zona Mociur s-au concretizat in cateva proiecte, iar pe langa mall-ul si…

- F. T. De acord: drogurile ucid, fumatul dauneza grav sanatatii, bautura te face din om, neom. Dar poluarea ? Poluarea te mangaie pe crestet ? Simti ca traiesti atunci cand inhalezi hidrogen sulfurat ? Da, suntem fumatori. Da, incet, incet, am devenit anosmatici (nu mai avem simtul olfactiv normal).…

- Irina Begu a fost surprinsa de SpyNews, acum cateva zile, intr-un mall din Capitala, alaturi de un barbat misterios, altul decat iubitul oficial! Cei doi au ales sa se relaxeze intr-o cafenea de fite. Pentru mai bine de o ora, jucatoarea de tenis si barbatul respectiv au stat de vorba, iar…

- Manifestanții au scandat lozinci precum: ”Fara penali”, ”Hoții stau la pușcarie in democrație”, ”Cinste lor, cinste magistraților”, ”Tu-dorel, demisia!”, ”Go, go, go, Dragnea la bulau!”, ”Liviu Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta”. Mii de oameni au ieșit pe strazi și in marile orașe din țara: Cluj-Napoca,…

- Cele peste 30 de firme prezente ofera cumparatorilor o gama diversa de articole insemnand confectii din piele si blana, confectii textile, produse de marochinarie, incaltaminte. Lenjeriile, gablonturile si ustensile de bucatarie pot fi de asemenea gasite la targul care poate fi vizitat de…

- “Nu-mi vine sa cred. Am un gol in stomac. Imi pare sincer rau. Se pare ca am plecat intr-un moment bun. Cineva acolo sus ma iubește. M-am simțit foarte bine in cei patru ani in care am lucrat la ei. De fapt m-am simțit foarte bine in cei zece ani de jurnalism. Mi-a placut la maxim. Am…

- Adelina Pestritu isi serbeaza ziua cu o petrecere ca o nunta Adelina Pestritu a uimit pe toata lumea in toamna anului trecut cand, pentru botezul fetitei sale, a organizat o petrecere la care au participat peste 300 de invitati. A fost ca la o nunta in toata regula, prieteni, rude si persoane publice…