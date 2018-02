Stiri pe aceeasi tema

- Relația dintre Andreea Marin și Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, pare sa fie cat se poate de serioasa. Și, deja, cei doi, secondați de fiica ”Zanei” au inceput sa se afișeze fara nicio reținere, in public.

- Betty Stoian, fiica lui Florin Salam, forteaza casatoria cu iubitul ei, Catalin Visanescu. Reprezentata de Florin Salam, tanara de 17 ani a deschis o actiune in instanta pentru a determina Primaria Sectorului 3 sa acorde o autorizare in vederea casatoriei inainte de implinirea varstei de 18 ani.

- Cazul Andreei Rodiana Fumu, diagnosticata cu o forma agresiva de cancer, eleva a Colegiului National „Dimitrie Cantemir", a mobilizat un numar impresionant de oameni, iar in mai putin de o saptamana de la publicarea povestii sale pe retelele de socializare si in presa locala si nationala, familia a…

- "Cu multa si amara durere va anuntam ca Iubitul nostru Parinte Staret Antonie a plecat spre cer Parintele Antonie, ucenicul Maicii Domnului de la Giurgeni, a trecut in vesnicie". Acesta este mesajul postat ieri pe pagina de Facebook Manastirea Nasterea Maicii Domnului Giurgeni Neamt. Nascut la 11 octombrie…

- Justitia belgiana a cerut Facebook sa nu-i mai urmareasca pe internauti in Belgia fara acordul lor, sub sanctiunea unei amenzi de 250.000 de euro pe zi, dar care ar putea ajunge la 100 de milioane de euro, decizie impotriva careia gigantul internetului si-a anuntat intentia de a face apel.

- Magda Ciumac, fosta soție a lui Tolea, a decis sa faca totul public despre relația pe care o are cu actualul sau iubit. Invitata in emisunea „Agenția VIP”, bruneta a dat carțile pe fața și a facut publica povestea pe care o traiește.

- Bogdan Stelea a fost, fara indoiala, unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului romanesc. Fost component al „Generatiei de Aur”, „Arnold” a fost ingerul pazitor al echipei nationale ani la rand, iar multi specialisti sunt convinsi ca daca acesta s-ar fi aflat pe teren la meciul cu Suedia,…

- Adelina Pestritu a plecat in America, mai precis la New York, acolo unde urmeaza sa mearga la o intalnire cu celebrul Philipp Plein. "Deci, vreau sa va spun ca iubesc orasul asta. Sunt indragostita maxim de el, m-as muta oricand in New York. Bine, si in Miami, e un pic mai cald decat aici.…

- In urma cu 5 ani, Cezar Ouatu filma un videoclip spectaculos la melodia cu care a reprezentat Romania la Eurovision. Deși cadrele il aratau pe el sarind in gol de la peste 2000 de metri, adevarul este ca Cezar Ouatu nu a sarit cu parașuta. Invitat in studioul Libertatea.ro, contratenorul Cezar Ouatu…

- Dragostea nu are nici cifre, nici limite. De aceasta a dat dovada un cuplu cu dezabilitați, care au trecut prin multe greutați, pentru a fi impreuna și a crea o noua familie. O donație anonima le-a oferit șansa sa aiba acoperiș deasupra capului și sa locuiasca impreuna.

- Ramas somer dupa ce s-a despartit cu scandal de echipa franceza Auxerre in toamna anului 2016, Viorel Moldovan (45 de ani) a ajuns de nerecunoscut. Fostul mare international roman si-a gasit o noua ocupatie.

- Andreea Marin, primele declarații despre nunta cu iubitul consul. Prezentatoarea tv a fost invitata in cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, unde a vorbit și despre posibilitatea unei noi casatorii. Bruneta nu a exclus varianta aceasta și i-a promis lui Cove ca va fi invitat la eveniment. Andreea Marin…

- Putini stiu ca Anca Surdu, campioana de gimnastica aerobica de la Exatlon, are un iubit celebru! Silviu Pasca a ajuns cunoscut la un concurs de talente, unde a fost ales de Smiley. Silviu si Anca impart aceeasi pasiune pentru sport, insa cantaretul a suferit multi ani in copilarie. Medicii i-au interzis…

- Are 30 de ani, iar cel mai important eveniment din viața oricarei tinere, nunta, i-a deschis orizontul spre un nou business, aflat la inceput pe piața din Romania. Este vorba despre flori și aranjamente florale din hartie.

- In loc de bucuria pe care nunta tinerei urma sa o aduca, familia ei este acum sfașiata. Cu doar 10 zile inainte de ceremonie, femeia s-a filmat inghițind otrava, din cauza faptului ca un fost iubit de-al ei o folosea și o șantaja. Tanara era „satula” și „la pamant”.

- Ciprian Marica (32 de ani) este considerat unul dintre potentialii candidati la sefia Federatiei Romane de Fotbal. Fostul mare atacant se bucura de sustinerea lui Mircea Sandu, cel care a condus destinele fotbalului nsotru intre 1990 si 2014. Cu toate acestea, „Nasul” nu se va bucura prea tare, atunci…

- Rudele Alexandrei Marin, tanara de 25 de ani pe care militarul din Titu a ucis-o marti intr-un salon cosmetic, spun ca tragedia putea fi evitata daca politistii interveneau la timp in acest caz. Oamenii legii din Titu il acopereau pe agresor, spune tatal, pentru ca ucigasul ar avea o ruda in Politie.

- In rarele ocazii in care a vorbit despre familia sa, Dan Negru a oferit detalii despre nunta sa cu Codruța și despre luna de miere pe care au primit-o gratis. Prezentatorul de televiziune Dan Negru este casatorit cu Codruta, impreuna cu care are doi copii – Daria si Bogdan . Daria s-a nascut pe 11 februarie…

- Cu un mariaj eșuat la activ, Kate Hudson pare dispusa sa mai dea o șansa dragostei și casatoriei. Umbla vorba pe la Hollywood ca actrița de 38 de ani s-a logodit cu iubitul tinerel, Danny Fujikawa. Se zvonește ca s-au logodit De cateva zile se tot zvonește despre o logodna in cazul actriței Kate Hudson,…

- Fashion-editorul Iulia Albu a fost casatorita mulți ani cu binecunoscutul designer de pantofi Mihai Albu, scrie libertatea.ro. Din mariajul celor doi a rezultat o fiica, Mikaela, care este foarte frumoasa. Citeste si Iulia Vantur, ipostaze INTIME cu un celebru prezentator. Imaginile BOMBA…

- Diego Maradona nu vrea sa fie martor la casatoria fiicei sale Dalma. Starul argentinian și-a motivat decizia prin faptul ca n-a fost invitata și logodnica sa, Rocio Oliva. "Daca nu pot sa merg cu cea pe care-o iubesc, atunci nu mai vin nici eu". Diego nu este in relatii bune nici cu cealalta fata, Giannina,…

- Denisa Tanase, una din solistele trupei "Bambi", a rupt tacerea dupa saptamani bune in care si-a tinut ascunsa noua poveste de iubire. Artista si-a asumat relatia pe care o are cu afaceristul Mircea Branzei si a facut declaratii surprinzatoare atat despre viata privata, cat si despre cariera.

- Bianca Rus este in culmea fericirii si este pregatita sa faca pasul cel mare, alaturi de iubitul ei, care a cerut-o de sotie in urma cu cateva luni. Vedeta vrea ca pana la nunta sa slabeasca mai multe kilograme, insa daca nu va reusi, nu va fi o piedica in organizarea marelui eveniment "Nu…

- Matt Hills, un american care a facut fotografii la nunta unor romani in 1981, la biserica Stravropoleus din București, incearca acum sa dea de urma mirilor prin intermediul rețelelor de socializare, pentru a le da acele poze care nu au ajuns niciodata la ei. El a intrat sa viziteze biserica Stravropoleus…

- Monica Petcu, o buzoianca in varsta de 39 de ani, a fost trimisa in judecata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campina, sub acuzația de santaj. Din spatele unui cont de Facebook fals, femeia a reusit sa obtina peste 70.000 de lei de la un barbat din Campina. Orbit de iubire,…

- Soția lui Marian Vanghelie, Oana Mizil, pare sa fie foarte atenta pentru ca noaptea dintre ani sa fie una cu totul și cu totul speciala. Așa ca, ea a fost surprinsa, mult dupa lasarea serii, alaturi de mama ei și de fetița pe care o are cu fostul edil al sectorului 5, pregatita pentru o petrecere de…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) abia in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Prim-ministrul a mai spus ca s-a saturat ca "niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de…

- Un accident rutier soldat cu trei victime a avut loc in dupa amiaza zilei de miercuri, 27 decembrie, pe DN 6 intre localitatile Vitanesti si Vaceni. Primul ajutor a fost acorda victimelor de un medic care se afla la fata locului.

- Mihaela Radulescu le-a transmis fanilor Craciun Fericit! Mihaela Radulescu merge pana la capat: Dupa atatia ani in care am gustat... "Sunt pe-aici oameni buni, frumoși, impliniți, fericiti sau… inca nu, tineri plini de chef de viata sau inca in cautarea drumului corect, oameni prea…

- O cunoscuta blondina din showbiz-ul romanesc a decis sa faca nunta peste cateva luni. S-a casatorit civil urma cu cativa ani, iar acum pregatesc o petrecere in cinstea casniciei lor, dat fiind faptul ca atunci nu au stiut multi oameni ca au spus "da" in fata ofiterului de Stare Civile.

- Doljeanca Alina Ciucu, tanara care a fost impinsa pe sinele de la metrou de Magdalena Serban a fost condusa astazi pe ultimul drum, chiar in satul natal, in Ostroveni. La capataiul acesteia au stat rudele sale adoptive, care au avut o reactie tulburatoare atunci cand s-au apropiat de sicriul alb. Familia…

- Șase suflete traiesc de pe-o zi pe alta intr-o incapere mobilata dintr-o casuța de la marginea unui sat din Dolj. Catalina, Elena, Onisia și Sofia sunt patru fetițe care de la naștere au avut mereu probleme de sanatate, alaturi de parinții lor fiind tot timpul la mana celor cu suflet mare pentru a-și…

- Fiica manelistului Florin Salam traiește o poveste de dragoste cu Catalin Vișanescu. Cei doi au facut un nou pas in relația lor. Betty Salam este mai fericita ca niciodata alaturi de iubitul ei, Catalin Vișanescu, care a avut 130 de kilograme la un moment dat . Fiica lui Florin Salam a dezvaluit, la…

- Mama Mariei Constantin se scuza și spune ca nu are nicio legatura cu barbatul facut cunoscut la Acces Direct. In ciuda imaginilor și a declarațiilor facute de Marcel Toader, Carmen Constantin spune ca nu are nicio relație.

- Profund impresionat de micuții pentru care muncește, Liviu Varciu iși amintește in fiecare moment de fetița lui, Carmina. El marturisește cu aceasta ocazie ca nu mai suporta sa stea departe de copila lui.

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute in satul Iași-Draguțești. Un BMW s-a rasturnat. Șoferul era singur in autoturism și a fost scos inainte de sosirea ambulanței și echipajului ISU. Din primele informații, acesta era conștient in momentul in care a fost preluat de echipajul medical.…

- Un recital de cateva ore la o nunta ar urma sa-i aduca lui Beyonce in jur de 2 milioane de euro. Asta pentru ca nunta nu va fi orice nunta, ci nunta lui Gareth Bale, atacantul ui Real Madrid, care se va casatori cu iubita sa Emma Rhys-Jones. Soția lui Jay-Z negociza deja cu staff-ul... View Article

- A devenit deja o traditie ca autoritatile din Mioveni sa sarbatoreasca toate cuplurile care implinesc 50 de ani de casnicie, in cadrul unei ceremonii festive. Astfel, 15 cupluri care sarbatoresc, anul acesta, ”Nunta de Aur” au depus deja cereri pentru a intra in posesia premiului de 500 de lei și…

- Astazi, marea doamna a cinematografiei si teatrului romanesc este condusa pe ultimul drum. La Biserica Sfantul Gheorghe din Cernica, a ajuns in urma cu cateva momente si fostul sot al Stelei Popescu, Dan Puican.