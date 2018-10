Stiri pe aceeasi tema

- Astazi Betty Salam a adus pe lume un baiețel perfect sanatos, iar Catalin Vișanescu a facut și primele declarații in legatura cu marele eveniment. Catalin Vișanescu a marturisit ca atat Betty cat și baiețelul lor sunt bine. Micuțul a cantarit 3, 200 kilograme și a avut 51 de centimetri. De altfel, Matthias…

- Un turist roman in varsta de 51 de ani a disparut in timp ce vizita Palatul Topkapi din Istanbul. Revenita in țara, familia lui Salvatore Popescu așteapta ajutor din partea autoritaților romane și turce. Turistul roman lucreaza ca inginer in Ploiești, iar dispariția sa misterioasa a avut loc in ziua…

- Mircea Badea a facut și primele declarații in ceea ce privește implicarea lui Oreste in dosarul ”stupefiante pentru VIP-uri”. (Cele mai bune oferte laptopuri) In toate aceste zile, Mircea Badea a preferat sa taca. Astazi a venit, in sfarșit, prima reacție dupa ce numele fostului sau prieten a aparut…

- La doua zile dupa ce Roxana Dobre i-a daruit un baiat lui Florin Salam, Betty a facut prima declarație despre cel mai mic membru al familiei sale numeroase. Deși marturisirea ei a fost scurta, fata cea mare a celebrului manelist a transmis care este, de fapt, relația ei cu “mama vitrega”. Citește și:…

- Florin Salam are parte de o bucurie inedita: in același an, a devenit din nou tatic și urmeaza sa devina și bunic, pentru prima oara. Iubita manelistului, Roxana Dobre, a adus deja pe lume cel de-al treilea copil al ei, in timp ce fiica artistului, Betty Stoian, mai are puțin pana va naște.

- Roxana Dobre, partenera de viața a lui Florin Salam, a nascut. Florin Salam are un baiețel. Fericire mare in familia cantarețului de manele Florin Salam. Partenera sa de viața, Roxana Dobre, a nascut un baiețel perfect sanatos. Micuțul va primi numele Simon Ștefan. A fost adus pe lume la 9:07. Are 3210…

- Roxana Dobre, iubita manelistului Florin Salam, a devenit din nou mamica, duminica dimineața. Aceasta a adus pe lume un baiețel perfect sanatoas la o clinica privata din Capitala. Micuțul va primi numele Simon Ștefan. A fost adus pe lume la 9:07. Are 3210 grame și o inalțime de 50 de centrimetri. Florin…