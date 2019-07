Roxana Cozma lanseaza single-ul „Give Me Love”, featuring Pacha Man

Stiri pe aceeasi tema

- Marele moment a sosit – Sabrina Carpenter este pregatita pentru lansarea materialului „Singular: Act II”, dar acest lucru nu poate fi facut fara ca aceasta sa ne mai ofere o mostra a talentului și a originalitații sale. Sabrina Carpenter lanseaza single-ul „I’m Fakin”, cu doar o saptamana inainte de…

- Alexandra Stan iubeste muzica, marea, soarele si calatoriile. Asa ca a pornit spre o noua destinatie, colorata, dezinhibata, relaxata si dornica de noi experiente. Muzica ne da „good thrills”, iar ritmurile pop-reggae par a fi coloana sonora perfecta pentru o vara ce se anunta torida. „I Think I Love…

- Deși este insarcinata in 6 luni, Adina (Heaven) nu a luat pauza de la muzica, artista lansand single-ul “Baby” sub egida Blackjack Records și Heaven Artist Company, la compoziția și textul piesei contribuind și Adina.

- Litoralul pentru toti, "in regres" Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: Programul "Litoralul pentru toti", lansat în 2002 de Federatia Patronatelor din Turism, cunoaste un regres în ultimii ani, potrivit lui Dragos Raducan, prim-vicepresedinte executiv…

- Dupa doi ani de la mult-așteptata lansare a albumului „Witness”, Katy Perry revine in forța și lanseaza single-ul „Never Really Over”. Noul single impresioneaza prin noua imagine pe care Katy o afișeaza – florala, roșcata, cu un look hippie. Prezența lui Katy Perry in videoclipul piesei „Never Really…

- Cercul Militar Constanta si Cenaclul literar "Mihail Sadoveanu" organizeaza maine, de la ora 17, la hotelul Militar C2, din b dul Mamaia 92 lansarea cartii "Zborul trupului spre suflet" semnata de fostul comisar sef r Adrian Nicola.Prezinta Diana Dobrita Bilea si Cornelia Grozavu.Moderator Aurel Lazaroiu.…

- Imaginea pe care Alvaro Soler a reușit sa o redea prin lansarea celui mai recent album al sau, „Mar de Colores”, depașește cu mult limitele geografice ale Europei, atat in ceea ce privește numarul de ascultari, cat și in ocuparea unor poziții fruntașe in clasamnetele muzicale internaționale. Avand in…

- Representatives of the Romanian Tourism Employers Federation (FPTR) told a press conference on Wednesday evening in Eforie Nord that 40,000 out of a total of 101,000 accommodation places in classified hotels at the seaside are ready for vacationers who will spend here the Easter and May 1 mini-holiday;…