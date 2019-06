Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Ciuhulescu este, in prezent, o femeie extrem de fericita. A devenit mamica pentru a doua oara și are o familie de vis. Cu toate acestea, vedeta are anumite nemulțumiri legate de aspectul ei fizic, așa ca a hotarat sa treaca pragul cabinetului medicului estetician.

- Fiica lui Adi Minune traiește o frumoasa poveste de dragoste de aproape un an, alaturi de un barbat pe care il cunoaște de foarte mult timp. Cei doi vor deveni in curand parinți, iar artista a facut dezvaluiri interesante despre viața personal. Invitata la “Refresh by Oana Turcu”, emisiune difuzata…

- Alte 45 de cazuri de rujeola au fost confirmate in București și 11 județe, iar pana acum au murit din cauza complicațiilor provocate de boala 64 de persoane. Buzaul este urmatorul județ dupa Capitala in evoluția imbolnavirilor cu pojar. Cele 45 de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in 11 judete…

- Un individ beat mort a ucis o femeie, pe o trecere de pietoni din Vatra Dornei. Accidentul s-a petrecut in noaptea de vineri spre sambata iar polițiștii care au ajuns la fața locului au observat ca șoferul vinovat mirosea puternic a bautura. El a fost testat cu aparatul etilotest iar valoarea indicata…

- Iulia Albu a trecut printr-o intervenție chirurgicala, Vedeta a ajuns pe mana medicilor pentru indepartarea unui chist ovarian. Iulia Albu a oferit detalii despre operație pe blogul sau. "Așadar … am suferit in data de 24 aprilie 2019 (da, atat de recent) o intervenție de indepartare laparoscopica a…

- De curand, Mirela Boureanu Vaida a adus pe lume pe cel de-al treilea copil, Tudor. Invitata in emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars, frumoasa prezentatoare TV a vorbit despre cum e viața cu trei copii, cum merg pregatirile pentru botez, dar și care este secretul siluetei ei.

- Razvan Ciobanu, care a murit intr-un accident rutier in județul Constanța, se confrunta cu probleme financiare in ultima perioada. Creatorul de moda urma sa inchida atelierul de moda, care intrase in faliment, motiv pentru care nu mai avea bani de chirie. Dezvalurile au fost facute de Nasrin Ameri (foto),…